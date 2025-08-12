https://ukraina.ru/20250812/vengriya-otklonila-proukrainskuyu-deklaratsiyu-orban-poprosil-dat-miru-shans-1066863304.html
Венгрия отклонила проукраинскую декларацию, Орбан попросил дать миру шанс
На встрече глав Европейского совета в Брюсселе Венгрия отказалась присоединиться к общему заявлению государств Европейского союза (ЕС), которое касается урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Об этом 12 августа заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети
Всего за четыре дня до исторического саммита между Трампом и Путиным Европейский совет попытался выступить с заявлением от имени всех глав государств и правительств ЕС. Однако на проукраинское заявление было наложено вето премьер-министром Венгрии."Прежде чем европейский либерально-мейнстримный хор снова запоет песню "Марионетка Путина", я хотел бы поделиться тем, почему я не смог поддержать декларацию от имени Венгрии", - заявил Орбан.Декларация пытается установить условия для переговоров, на которые лидеры ЕС не были приглашены. ЕС снова оказался в стороне. Единственным разумным шагом со стороны лидеров ЕС, по мнению премьер-министра Венгрии, является инициирование созыва саммита Россия–ЕС."Дайте миру шанс!", - добавил Орбан.12 августа главы 26 государств-членов Европейского Союза перед встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске утвердили совместное заявление "в поддержку Украины". Подробнее об этом в материале Перед саммитом на Аляске: 26 государств-членов ЕС утвердили совместное заявление "в поддержку Украины"
На встрече глав Европейского совета в Брюсселе Венгрия отказалась присоединиться к общему заявлению государств Европейского союза (ЕС), которое касается урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Об этом 12 августа заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети
