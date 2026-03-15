https://ukraina.ru/20260315/tramp-nashl-neozhidannogo-protivnika-v-mirnykh-peregovorakh-1076808041.html

Трамп нашёл неожиданного противника в мирных переговорах

Трамп нашёл неожиданного противника в мирных переговорах - 15.03.2026 Украина.ру

Трамп нашёл неожиданного противника в мирных переговорах

15 марта президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC выразил удивление позицией Владимира Зеленского в вопросе урегулирования конфликта на Украине

2026-03-15T09:16

2026-03-15T09:16

2026-03-15T09:16

новости

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076306293_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_ee764ba264f16a7d86ac9270b41cd266.jpg.webp

Президент США Дональд Трамп признался, что испытывает разочарование от переговорного процесса по урегулированию на Украине. В интервью телеканалу NBC он заявил, что именно Владимир Зеленский оказался тем, кто "не хочет заключать соглашение"."Я удивлён, что Зеленский не хочет заключения сделки. Передайте Зеленскому, чтобы он шёл на сделку, потому что Путин готов к сделке. С Зеленским договориться гораздо сложнее", — заявил американский президент.Трамп также подчеркнул, что, по его ощущениям, президент России Владимир Путин демонстрирует готовность к переговорам, тогда как Киев занимает более жёсткую позицию. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о возможных дипломатических шагах по урегулированию конфликта.В Белом доме ошиблись в оценках по Ирану, и теперь Трампу необходим успех в переговорах по Украине, чтобы исправить ситуацию, — такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Андрей Сидоров. Подробнее в материале "Горький привкус иранской авантюры": Сидоров раскрыл, почему Трампу нужен "быстрый мир" на УкраинеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, украина.ру