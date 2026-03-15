Трамп нашёл неожиданного противника в мирных переговорах
15 марта президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC выразил удивление позицией Владимира Зеленского в вопросе урегулирования конфликта на Украине
2026-03-15T09:16
Трамп нашёл неожиданного противника в мирных переговорах
Президент США Дональд Трамп признался, что испытывает разочарование от переговорного процесса по урегулированию на Украине. В интервью телеканалу NBC он заявил, что именно Владимир Зеленский оказался тем, кто "не хочет заключать соглашение".
"Я удивлён, что Зеленский не хочет заключения сделки. Передайте Зеленскому, чтобы он шёл на сделку, потому что Путин готов к сделке. С Зеленским договориться гораздо сложнее", — заявил американский президент.
Трамп также подчеркнул, что, по его ощущениям, президент России Владимир Путин демонстрирует готовность к переговорам, тогда как Киев занимает более жёсткую позицию. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о возможных дипломатических шагах по урегулированию конфликта.
В Белом доме ошиблись в оценках по Ирану, и теперь Трампу необходим успех в переговорах по Украине, чтобы исправить ситуацию, — такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Андрей Сидоров. Подробнее в материале "Горький привкус иранской авантюры": Сидоров раскрыл, почему Трампу нужен "быстрый мир" на Украине
