Трамп нашёл неожиданного противника в мирных переговорах - 15.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260315/tramp-nashl-neozhidannogo-protivnika-v-mirnykh-peregovorakh-1076808041.html
Трамп нашёл неожиданного противника в мирных переговорах
15 марта президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC выразил удивление позицией Владимира Зеленского в вопросе урегулирования конфликта на Украине
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076306293_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_ee764ba264f16a7d86ac9270b41cd266.jpg.webp
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076306293_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43323d06002dffe4b37aebe668e29d16.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, украина.ру
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина.ру

© REUTERS / Ken Cedeno
- РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© REUTERS / Ken Cedeno
Читать в
ДзенTelegram
15 марта президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC выразил удивление позицией Владимира Зеленского в вопросе урегулирования конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп признался, что испытывает разочарование от переговорного процесса по урегулированию на Украине. В интервью телеканалу NBC он заявил, что именно Владимир Зеленский оказался тем, кто "не хочет заключать соглашение".
"Я удивлён, что Зеленский не хочет заключения сделки. Передайте Зеленскому, чтобы он шёл на сделку, потому что Путин готов к сделке. С Зеленским договориться гораздо сложнее", — заявил американский президент.
Трамп также подчеркнул, что, по его ощущениям, президент России Владимир Путин демонстрирует готовность к переговорам, тогда как Киев занимает более жёсткую позицию. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о возможных дипломатических шагах по урегулированию конфликта.
В Белом доме ошиблись в оценках по Ирану, и теперь Трампу необходим успех в переговорах по Украине, чтобы исправить ситуацию, — такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Андрей Сидоров. Подробнее в материале "Горький привкус иранской авантюры": Сидоров раскрыл, почему Трампу нужен "быстрый мир" на Украине
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
