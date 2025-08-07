Голыми руками против дронов ВСУ: удивительные истории с фронта от полковника "Ямахи"
Полковник, командир добровольческого отряда "БАРС-11" с позывным "Ямаха" рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, как бойцы справляются с дронами противника, а также о неоценимой помощи от неравнодушных российских старушек и школьников:
00:54 - Об истории с гранатой;
11:14 - Об уничтожении дронов противника и наступательных действиях на Запорожском фронте;
15:09 - Способы борьбы с дронами ВСУ;
19:28 - О создании отрядов БПЛА; 22:00 - Военное и материальное обеспечение подразделения, поощрение и отдых бойцов.
