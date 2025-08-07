https://ukraina.ru/20250807/golymi-rukami-protiv-dronov-vsu-udivitelnye-istorii-s-fronta-ot-polkovnika-yamakhi-1066637829.html

Голыми руками против дронов ВСУ: удивительные истории с фронта от полковника "Ямахи"

Полковник, командир добровольческого отряда "БАРС-11" с позывным "Ямаха" рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, как бойцы справляются с... Украина.ру, 07.08.2025

Полковник, командир добровольческого отряда "БАРС-11" с позывным "Ямаха" рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, как бойцы справляются с дронами противника, а также о неоценимой помощи от неравнодушных российских старушек и школьников: 00:54 - Об истории с гранатой; 11:14 - Об уничтожении дронов противника и наступательных действиях на Запорожском фронте; 15:09 - Способы борьбы с дронами ВСУ; 19:28 - О создании отрядов БПЛА; 22:00 - Военное и материальное обеспечение подразделения, поощрение и отдых бойцов.

