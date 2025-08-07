Голыми руками против дронов ВСУ: удивительные истории с фронта от полковника "Ямахи" - 07.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250807/golymi-rukami-protiv-dronov-vsu-udivitelnye-istorii-s-fronta-ot-polkovnika-yamakhi-1066637829.html
Голыми руками против дронов ВСУ: удивительные истории с фронта от полковника "Ямахи"
Голыми руками против дронов ВСУ: удивительные истории с фронта от полковника "Ямахи" - 07.08.2025 Украина.ру
Голыми руками против дронов ВСУ: удивительные истории с фронта от полковника "Ямахи"
Полковник, командир добровольческого отряда "БАРС-11" с позывным "Ямаха" рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, как бойцы справляются с... Украина.ру, 07.08.2025
2025-08-07T22:34
2025-08-07T22:34
александр чаленко
вооруженные силы украины
украина.ру
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/07/1066637709_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7a13a07ec1e197835351930879ea3090.jpg
Полковник, командир добровольческого отряда "БАРС-11" с позывным "Ямаха" рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, как бойцы справляются с дронами противника, а также о неоценимой помощи от неравнодушных российских старушек и школьников: 00:54 - Об истории с гранатой; 11:14 - Об уничтожении дронов противника и наступательных действиях на Запорожском фронте; 15:09 - Способы борьбы с дронами ВСУ; 19:28 - О создании отрядов БПЛА; 22:00 - Военное и материальное обеспечение подразделения, поощрение и отдых бойцов.Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники:https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/07/1066637709_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c5453d89f2fde4c83a9d5d3049358096.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру, вконтакте, видео
Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Вконтакте

Голыми руками против дронов ВСУ: удивительные истории с фронта от полковника "Ямахи"

22:34 07.08.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Полковник, командир добровольческого отряда "БАРС-11" с позывным "Ямаха" рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, как бойцы справляются с дронами противника, а также о неоценимой помощи от неравнодушных российских старушек и школьников:
00:54 - Об истории с гранатой;
11:14 - Об уничтожении дронов противника и наступательных действиях на Запорожском фронте;
15:09 - Способы борьбы с дронами ВСУ;
19:28 - О создании отрядов БПЛА; 22:00 - Военное и материальное обеспечение подразделения, поощрение и отдых бойцов.
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники:https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Александр ЧаленкоВооруженные силы УкраиныУкраина.руВконтакте
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:44"Трамп должен взять с собой "подружку". Как на Украине реагируют на возможную встречу Путина с Трампом
00:43Удар нанесён по Бучанскому району Киевской области
00:37В Киеве объявлена воздушная тревога
00:37ВС РФ приступили к окружению ВСУ в Кременских лесах — Readovka
00:36Поражено предприятие в Харькове. Сводка ударов по объектом на Украине на 0:30
23:58Путин не должен встречаться с Зеленским. Трамп опроверг слухи
23:54Депутат Рады раскритиковал состояние украинской экономики и ВПК
23:37Трамп смягчил позицию: встреча с Путиным возможна без предварительных переговоров с Зеленским
23:27В Черновцах сотрудники ТЦК задержали священника УПЦ
23:17Российские удары по украинской инфраструктуре: "Герани" поразили объекты в пяти областях
23:09Бывший британский министр требует участия Лондона в украинских мирных переговорах
23:00ВСУ атаковали 15 населенных пунктов. Главные новости к 23:00
22:34Голыми руками против дронов ВСУ: удивительные истории с фронта от полковника "Ямахи"
22:25Киев охватила новая волна COVID-19: власти призывают носить маски
22:14Сырский заявил о необходимости победы через наступление, игнорируя реалии фронта
22:10Ветераны ВСУ оправдывают насильственную мобилизацию, обвиняя Россию
21:53Украинские власти советуют населению "безопасные" города на случай Третьей мировой
21:43Госдеп не подтверждает условия Трампа о встрече Путина с Зеленским
21:21Экс-глава Мукачевской РГА Сергей Гайдай вышел на свободу под залог
21:09Европейские союзники разочарованы планами Трампа по встрече с Путиным
Лента новостейМолния