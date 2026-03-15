"Я мечтаю о дружбе России и Турции". Журналист и документалист Джем Кыран об истории своего переезда в РФ

Джем Кыран переехал жить в Россию и снимает ролики и документальные фильмы о нашей стране на турецком языке, чтобы развеять мифы западных и турецких СМИ

2026-03-15T09:26

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Джем Кыран родился в Стамбуле. В 2007 году, когда ему исполнилось 25 лет, он приехал в Россию буквально на пару месяцев, по приглашению одной фирмы поработать ювелирным мастером. Думал, что полтора-два месяца поработает, посмотрит Москву и поедет обратно. Оставаться он не собирался."В 1990-е годы мы все в Турции видели, как россияне приезжали на Гранд-базар в Стамбул, чтобы покупать товар и вести продавать его в Россию, — рассказывает Джем. — Впечатление было то еще — сложные времена для России. И у нас такое восприятие этой страны к середине 2000-х так никуда и не ушло. Но, когда я приехал в Москву, я увидел, что что-то здесь не то".Турецкое телевидение, по словам Джема, никогда не показывало, насколько красива Москва и как на самом деле живут люди. Тем более это уже был 2007 год и с 1990-х Россия успела измениться. Так что он решил остаться, долгое время работал ювелирным мастером, потом женился на русской девушке, с которой завел троих детей."Русского языка я не знал, выучил уже на месте. К сожалению, с грамматикой у меня плохо до сих пор, но словарный запас стал хорошим — журналистская и блогерская деятельность помогла".Где-то к 2017 году Джем Кыран понял, что в YouTube совершенно нет турецкого контента о России. Никто ничего не делал. Поэтому он потихоньку изучил съемку, монтаж и сделал свой канал. Сейчас на нем более 250 тысяч подписчиков и порядка 60 млн просмотров. А за последние два-два с половиной года удалось собрать документальный фильм о России. Джем побывал в разных уголках страны, снял, смонтировал и опубликовал работу для турецкой аудитории."Турецкие СМИ уже лет 50 ведут информационную войну против России, ничего хорошего о России мы от них не слышим, — говорит он. — Хотя турецкое государство занимает нейтральную позицию в отношении РФ, не ввело санкции, не прервало авиасообщение, СМИ ведут себя иначе. Поэтому многие в Турции плохо относятся к России. Я хотел это изменить. Ведь я живу здесь, у меня жена русская, дети, я прекрасно вижу, что здесь все не так, как показывает турецкое телевидение, особенно после 2014 года. И у меня кое-что получается. После просмотра моего канала у многих изменилось восприятие, многие захотели учиться в России, некоторые, как я, — приехать жить и создать семью".В Турции Джем вырос под влиянием пропаганды о том, что Россия давит и притесняет тюркоязычные национальные меньшинства. На поверку это оказалось неправдой. Сначала он изучил вопрос через интернет, а потом взял камеру и поехал в Татарстан, Калмыкию, Горный Алтай, Якутию. Получил специальное разрешение, чтобы пообщаться в школе с детьми."Нам в Турции рассказывают, что Россия специально снизила время для изучения тюрками своего языка, чтобы насильственно всех русифицировать, но я лично видел, как все свободно разговаривают на своих языках. Я все снял, все на камеру записано. Я даже по-турецки с людьми разговаривал, и они более-менее его понимают. Часть моей турецкой аудитории не верит, оскорбляет меня, говорит, что я лгу, но большинство все-таки открывает глаза на правду. Мы не знали, говорят они, что в России есть такие тюркские народы и они не ассимилированы. В Турции тоже много разных народов, но они ассимилированы, а здесь алтайцы, хакасы и другие отмечают национальные праздники, говорят на своих языках, но любят общую родину — Россию. И мы видим, что из этих регионов многие пошли на СВО".Вообще, национальный вопрос в Турции решался не так, как в России. После того, как благодаря Ататюрку была создана республика, все, кто живет в Турции, должны считать себя турками. В смысле гражданской, политической нации в западном понимании. В этом есть свои плюсы, но создание гомогенной политической нации всегда приводит к издержкам в виде исключения тех, кто не хочет ассимилироваться и терять свою идентичность в пользу "титульной нации". В России во многом благодаря федеративному устройству такого нет, народы имеют свои национальные и культурные автономии, а значит их взаимоотношения менее конфликтны. В и без того сложные внутритурецкие национальные отношения США и Великобритания, считает Джем, постоянно вносят раскол, используя для этого, например, курдское население."Я вижу, что в России они пытаются сделать то же самое, передавая через СМИ ложь о том, что Россия притесняет тюркские национальные меньшинства".Джем в восторге от того, насколько в России уважают иностранцев. Он, конечно, понимает, что есть и те, кто ведет себя нагло и по-хамски, но такие есть везде. В основном же отношение прекрасное."Я думаю, что это из-за высокого уровня образования, который достался России от Советского Союза. И это не только в Москве. Я далеко выезжал, был в самых отдаленных от столицы регионах, а там везде Дома культуры. Если есть Дом культуры, значит и образование есть. Значит люди знают, что такое театр, что такое музыка, значит грамотно разговаривают. Для меня это было удивительно. В Турции, к сожалению, все не так. А россияне часто не осознают, что имеют, не понимают ценности своей страны, думают, что на Западе или еще где-то лучше. А я вижу, что в порте Дудинка, дальше Норильска, с 1950-х годов есть Дом культуры. А в Турции нет. Потому что у нас не было социализма. У нас была демократия по американским лекалам, нам товары разные продавали, а вот с культурой, увы, никак. В свое время Ататюрк с Владимиром Лениным тесно сотрудничал, но потом все наработки были потеряны".По активности в своем канале Джем видит, что интерес к России в Турции есть несмотря ни на что. Однако, по его мнению, очень не хватает общественной дипломатии. На различные форумы и фестивали в РФ приезжает много людей, например, из Африки, а из Турции — единицы. Хотя возможность есть, потому что, несмотря на все сложности несмотря на то, что Турция — страна НАТО, даже политики понимают, что нужно сохранять некий баланс в отношениях, не доводить их до конфронтации."А я считаю, что Турции и России нужно дружить, — утверждает Джем. — Я всегда говорю, что, если Россия и Турция будут как Евросоюз, с Запада в Азию ничего не пройдет. Пока об этом говорить очень рано, это скорее мечта, но я работаю для ее осуществления".В 2022 году Джем по собственной инициативе поехал в Донецк и снял там документальный фильм о детях Донбасса под обстрелами ВСУ."В Турции говорят, что Россия виновата в развязывании войны, но никто не обращает внимание на 2014 год, не смотрит на то, что тогда произошло. Поэтому я показал детей Донецка и их жизнь с 2014 по 2022 год. Гулял по Донецку и брал интервью у детей. Они сами все сказали, я просто сделал перевод на турецкий. И в Турции очень многие, в том числе политики, посмотрели это видео. Те, которые не верили, что Украина обстреливала Донбасс, которые обвиняли во всем Россию. После этого многие поменяли свое мнение".Затем Джем побывал в Крыму и Запорожской области: Мелитополь, Энергодар. В Энергодаре его атаковал один из дронов, которые постоянно летают в районе ЗАЭС. Несколько раз посетил Мариуполь. Впечатления от первой поезди Джем называет катастрофичными, но, по его словам, с каждым годом, все менялось: "Это какое-то чудо — строят новые дома, передают их местным жителям, дороги уже отремонтированы, театр восстановили. Мариуполь превращается в жемчужину".Есть такой социально-психологический факт, что местные жители откровеннее делятся своими взглядами и настроениями с иностранцами, чем с собственными журналистами государственных СМИ. А турка Кырана в новых регионах, конечно, считали иностранцем, хотя он и живет в России уже давно. Поэтому ему говорили все, что думают. В Донецке присоединением к России довольны. Это понятно — Донецк шел к этому с 2014 года, воевал за это и выстрадал свою мечту. А вот в Мариуполе все оказалось сложнее и мнения уже не были такими однозначными. Однако, по наблюдениям Джема, многие жители города увидели в 2022 году, как к ним на самом деле относятся украинские военные, поэтому их взгляды меняются в пользу России. Хуже в Мелитополе, но и там, считает блогер, произойдут изменения, просто нужно время."Я общался с мелитопольской молодежью, мне рассказывали, как при Украине в школах торговали наркотиками, как наказывали за русский язык, как раздавали детям инструкции, как бомбы кидать правильно. У нас в турецкой армии такие пособия были, но детям в школе это зачем?"Что касается комфорта для жизни, Джем отдает предпочтение России, а не Турции. Правда не в плане заработка – по его словам, в России зарабатывать тоже сложно."Просто мне здесь хорошо, — говорит он. — Народ открытый и добрый. С одной стороны, менталитет не восточный, но ведь и восточный тоже есть. А в Турции люди меняются из-за радикализации ислама. Раньше не было столько людей с бородами, сейчас их становится все больше и больше. И проблема в том, что они необразованные. Они даже Коран не читают, только муллу слушают. Поэтому для меня так. А для кого-то жить легче на юге, потому что тепло, красивое море. Каждому свое. Мне вот в России климат нравится. Здесь есть все сезоны, а в Турции только лето. Раньше тоже зима была, осень была, но климат меняется".Первое, что Джем советует тем иностранцам, которые хотели бы переехать в Россию, — это выучить русский язык. Когда он ехал сюда, то думал, что едет ненадолго и будет работать руками, поэтому язык не понадобится. Для переезда же на постоянное место жительства и для нормальной работы он, конечно, нужен."И еще надо отказаться от негативных стереотипов. Например, от глупости, что все русские — алкоголики. Я уже в 2007, когда приехал сюда, увидел, что это неправда. Кто-то пьет, кто-то пьет больше, кто-то меньше, но в целом это миф. Я же видел, как пьют англичане, которые приезжают отдыхать в Турцию. Но почему-то никто не говорит, что англичане — это нация алкоголиков".Джем призывает не верить в мифы и ничего не бояться. Например, того, что русские якобы не улыбаются. За годы жизни в России он усвоил, что это неправда, просто русские ведут себя немного не так, как жители южных стран — не зубоскалят без причины. Если русский улыбается, значит ты ему симпатичен и никакого обмана. Правда, по мнению Джема, есть в России и одна неприятная черта — бюрократия, с которой он непосредственно столкнулся, когда получал гражданство."Но, если человек боится ехать в Россию только из-за бюрократии, — считает Джем, — я думаю, это глупо. Больше здесь нет ничего сложного, Россия в целом очень простая и легкая страна с общительными и добрыми людьми, с которыми сегодня можно посидеть попить чай, а через неделю они тебя уже как родственника встречать будут. Я с этим неоднократно сталкивался. И никогда никто здесь меня не оскорблял из-за того, что я турок. Никакого расизма. Здесь же очень много народов разных живет".Никогда за 19 лет проживания в России он не пожалел о своем выборе. Джема иногда спрашивают, вернется ли он когда-нибудь обратно в Турцию? Ну может быть на пенсии, отшучивается он, если вдруг будет много денег, купит лодку и поедет жить на море. Но в России тоже море есть и в России тоже прекрасно.

