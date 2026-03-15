"Дырявое небо над Украиной": Кнутов про авантюрный план Зеленского и дефицит "Патриотов"
Ситуация с ракетами для систем Patriot в мире критическая. Украина тратит за один пуск до 32 ракет, а США производят лишь 55 в месяц. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-03-15T06:00
Комментируя ситуацию с боеприпасами, эксперт привел данные по комплексам Patriot. По зарубежным данным, с начала производства выпущено около 10 тысяч ракет, из которых более шести тысяч — устаревшие PAC-2 с истекшими сроками хранения. Те, которые еще пытаются использовать, летят над землей и поражают здания.
"Реальные мощности США позволяли производить примерно 700 ракет РАС-3 в год, которые и используются на Ближнем Востоке. Учитывая, что Украина тратит за один пуск 20-25 ракет, а то и все 32, а американцы производят в месяц 55 ракет, Украина находится в тяжелейшем состоянии из-за нехватки таких ракет", — заявил Кнутов.
По словам эксперта, Зеленский предложил авантюрный план: отправить на Ближний Восток украинских военных с дронами-перехватчиками в обмен на ракеты PAC-3. Одна такая ракета стоит 4 млн долларов.
"Сомневаюсь, что даже за 100 украинцев Киев получит 20-30 ракет. Разве что несколько штук. Возможно, Трамп это воспримет как обязанность Украины расплатиться за ту помощь, которую киевскому режиму даром предоставил Байден", — пояснил Кнутов.
"Поэтому сейчас небо над Украиной дырявое, но уже вскоре в некоторых местах оно будет полностью открытым", — констатировал собеседник издания.