Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260315/dyryavoe-nebo-nad-ukrainoy-knutov-pro-avantyurnyy-plan-zelenskogo--i-defitsit-patriotov-1076805978.html
"Дырявое небо над Украиной": Кнутов про авантюрный план Зеленского и дефицит "Патриотов"
Ситуация с ракетами для систем Patriot в мире критическая. Украина тратит за один пуск до 32 ракет, а США производят лишь 55 в месяц. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
новости
украина
сша
ближний восток
юрий кнутов
украина.ру
трамп и зеленский
иран
удар по ирану
война в иране
новости, украина, сша, ближний восток, юрий кнутов, украина.ру, трамп и зеленский, иран, удар по ирану, война в иране, аналитики, аналитика, украина аналитика, ракеты, пво, зрк patriot, вооружения, война на украине, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, дзен новости сво
Новости, Украина, США, Ближний Восток, Юрий Кнутов, Украина.ру, Трамп и Зеленский, Иран, удар по Ирану, война в Иране, аналитики, Аналитика, Украина аналитика, ракеты, ПВО, ЗРК Patriot, вооружения, война на Украине, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, дзен новости СВО

"Дырявое небо над Украиной": Кнутов про авантюрный план Зеленского и дефицит "Патриотов"

06:00 15.03.2026
 
© REUTERS / Jens Buttner
- РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© REUTERS / Jens Buttner
Читать в
ДзенTelegram
Ситуация с ракетами для систем Patriot в мире критическая. Украина тратит за один пуск до 32 ракет, а США производят лишь 55 в месяц. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Комментируя ситуацию с боеприпасами, эксперт привел данные по комплексам Patriot. По зарубежным данным, с начала производства выпущено около 10 тысяч ракет, из которых более шести тысяч — устаревшие PAC-2 с истекшими сроками хранения. Те, которые еще пытаются использовать, летят над землей и поражают здания.
"Реальные мощности США позволяли производить примерно 700 ракет РАС-3 в год, которые и используются на Ближнем Востоке. Учитывая, что Украина тратит за один пуск 20-25 ракет, а то и все 32, а американцы производят в месяц 55 ракет, Украина находится в тяжелейшем состоянии из-за нехватки таких ракет", — заявил Кнутов.
По словам эксперта, Зеленский предложил авантюрный план: отправить на Ближний Восток украинских военных с дронами-перехватчиками в обмен на ракеты PAC-3. Одна такая ракета стоит 4 млн долларов.
"Сомневаюсь, что даже за 100 украинцев Киев получит 20-30 ракет. Разве что несколько штук. Возможно, Трамп это воспримет как обязанность Украины расплатиться за ту помощь, которую киевскому режиму даром предоставил Байден", — пояснил Кнутов.
"Поэтому сейчас небо над Украиной дырявое, но уже вскоре в некоторых местах оно будет полностью открытым", — констатировал собеседник издания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАБлижний ВостокЮрий КнутовУкраина.руТрамп и ЗеленскийИранудар по Иранувойна в ИранеаналитикиАналитикаУкраина аналитикаракетыПВОЗРК Patriotвооружениявойна на Украиненовости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОдзен новости СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
