"Очаговое прикрытие важных объектов": Кнутов оценил реальные возможности иранского ПВО
Судя по поступающим данным, в Иране есть лишь очаговое прикрытие важных объектов. Это ослабляет защиту иранских объектов и делает уязвимыми сами комплексы ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Оценивая ход воздушной войны на Ближнем Востоке эксперт напомнил об операции Израиля. "Еще восемь месяцев назад Израиль провел эффективную операцию по подавлению ПВО Ирана", — заявил Кнутов.
"В свое время Тегеран отказался от российских комплексов С-400, но закупил С-300, на базе которых создал свои зенитно-ракетные комплексы", — пояснил собеседник Украина.ру.
По словам эксперта, ключевую роль играет тактика. "Очень большую роль играет тактика применения этих комплексов. Если все они расположены сами по себе и нет системы взаимного прикрытия, то вероятность поражения цели резко возрастает", — добавил Кнутов.
"Судя по поступающим данным, в Иране есть лишь очаговое прикрытие важных объектов. Это не только ослабляет защиту иранских объектов, но делает и уязвимыми сами комплексы ПВО", — резюмировал собеседник издания.
О других аспектах конфликта на Ближнем Востоке — в материале Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: Война США и Израиля с Ираном усилит борьбу за "атлантические" баррели" на сайте Украина.ру.