Звезды из нафталина: о чем сегодня поют Скрипка, Вакарчук и Галушка

Как и чем живут сегодня украинские певцы, собиравшие некогда в России стадионы, снимавшиеся в популярных фильмах и исполнявшие хиты на русском? Интересно ведь узнать кому "без боя" сдался Святослав Вакарчук, почему Вера Галушка стала Virа, а Олег Скрипка подпевает экс-главкому ВСУ Валерию Залужному. Впрочем, обо всем по порядку

2026-03-15T08:08

Святослав Вакарчук: снимает фильмы о себе и гастролирует по ЕвропеБывший депутат Верховной Рады и несостоявшийся кандидат в президенты Святослав Вакарчук недавно "зашкварился", признаваясь в любви к Израилю. Который, как известно не "воюют со своими соседями" и потому мил львовскому сердцу трубадура Майдана. Всего за неделю до нападения Израиля и США на Иран и массового убийства руководства этой страны, лидер "Океана Эльзы" опубликовал серию фотографий, которые недавно сделал на улицах Тель-Авива. Вакарчук даже признался, что чувствует себя здесь как на Украине: "Тель-Авив... Так много свободы и тепла... Здесь чувствуешь себя почти как дома... Может, потому что на каждом шагу - украинцы. Даже фотограф, которая делала эти фото, - из Львова. А еще ТА с иврита - "холм весны". Почти как Город Весны", - умилялся музыкант. Особенно доставляет сравнение Израиля с Украиной: действительно, Киев, не стесняясь, много лет бомбит Донбасс и уничтожает ни в чем не повинных детей и стариков, которые не соглашались жить по указке Запада. Ну прямо как Беньямин Нетаньяху и Дональд Трамп сейчас.Разумеется, когда Вакарчук писал панегирики в адрес Израиля он ничего не знал о вероломном нападении на Тегеран, но получилось очень симптоматично. Тем более, что от своих восторгов Вакарчук не отрекся. Впрочем, стоит ли удивляться цинизму поющего агента влияния, который помогает ТЦК ловить мужчин на своих концертах для отправки их силком на фронт, и получает немалые деньги за службу в ВСУ? Весь прошлый год имя фронтмена "Океана Эльзы" ассоциировалось с громкими скандалами. На него завели уголовное дело за отмывание средств, полученных обманным путем: в своей декларации Вакарчук указал, что получил более 330 тысяч гривен дохода от военной службы, не пробыв на фронте ни дня: музыкант предпочитает гастролировать подальше от горячих точек, например, в Польше или Чехии. В конце прошлого года он устроил большое европейское турне "Вечер единения". Объединяться Вакарчук, как мы уже сказали, хочет с европейцами, а не с соотечественниками, которых считает быдлом и которым скармливает байки о том, что все полученные в ВСУ деньги автоматом перечисляет в благотворительный фонд "Вернись живым".К cлову, доходы певца Майданов за последнее время резко упали. Еще в 2023-м Вакарчук снимал с публики и спонсоров жирные сливки: его доход составил почти 13 миллионов гривен, а вот в 2025-м музыкант заработал всего-то миллион. Ничего удивительного: после того, как Вакарчук сдал своих зрителей людоловам из ТЦК прямо на концерте, ходить на его выступления украинская публика больше не хочет. Так, в прошлом году слушателей хита "Я не сдамся без боя" прямо из зала люди в военной форме волокли в бусики, пока Вакарчук гнусавил на сцене. Чтобы понять, как бывший кумир украинских меломанов превратился в объект ненависти, достаточно вспомнить случай с музыкальной колонкой в Луганске, в октябре 2025-го. Местный житель с ненавистью пнул блютус-колонку, из которой играл "Океан Эльзы" и мужчине сразу оторвало ногу: гаджет был заминирован. Но установивший хитрую ловушку террорист был еще и отличным психологом, поскольку знал как жителей восточных регионов бесят гундосые завывания львовского исполнителя. И не ошибся. Кстати, в том же октябре Вакарчук и "Океан Эльзы" выпустили документальный фильм о себе, любимых - "Наблюдение шторма". Лента рассказывает историю группы с 1994 года, включая архивные материалы, интервью и закулисные конфликты, отражая историю Украины через призму творчества львовских музыкантов. Аншлагов не было: Вакарчук в силу возраста и однообразия программы сходит со сцены и пытается удержать внимание зрителей рассказами о личной жизни. В фильме "Наблюдение шторма" фронтмен "ОЭ" впервые признал отношения со своим продюсером Евгенией Яцутой и показал фото совместных детей Ивана и Соломии, признавшись, что новая семья помогает ему переживать стрессы.Вообще такая демонстрация личной жизни очень похожа на попытки стареющей примадонны хвастаться своими молодыми любовниками: дескать, я еще ого-го. Но когда тебя слушает только украинская диаспора в Польше приходится прибегать и к таким методам. В конце-концов, любое упоминание в прессе, кроме некролога - это хороший пиар.Олег Скрипка: подпевает Залужному и Билецкому*Вылезти из нафталина и напомнить о себе пытается и солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка. Все-таки уже 61 годик и на сцене особо не поскачешь. Поэтому рокер записался в фан-группу экс-главкома ВСУ Залужного и пытается подпевать его предвыборной программе. Несколько месяцев назад Скрипка даже начал призывать к военному перевороту в стране и установлению власти хунты."Поставят классного военного… Допускать до политики надо только военных. Тех, кто прошел боевые действия", - заявил публично автор хита "Краина мрий". Cам Скрипка, конечно же, ни в каких боевых действиях по защите столь любимой "Неньки", не участвовал. Как и Вакарчук он "сражается песней" и недавно совершил песенный тур по странам Северной Америки, собирая средства на медицинскую помощь и гуманитарные инициативы для Украины. Однако, призывы к военному перевороту ему не забыли и не простили в Офисе президента. Пока Залужный сидит на британской скамейке запасных, музыканту приходится рассказывать о выдернутых из контекста словах."Это, конечно, - откровенный бред. Мои слова были вырваны из контекста, искажены и представлены в виде кусков, которые создают абсолютно ошибочное впечатление. Я никого не призываю к агрессии, переворотам или насилию", - вынужден был оправдываться он. Музыкант рассказал, что просто хотел поддержать усиление роли военных в политической жизни страны. Но на самом деле мало кто знает, что Банковая пригрозила Скрипке 109-й статьей УК Украины - публичный призыв к военному перевороту. И зафиксировала его причастность к команде Залужного - поэтому певцу придется вечно быть на подтанцовке у "железного генерала".Пока он старательно отмазывается от политики и пропагандирует "вечную украинскую классику" вместо привычного рока. Правда, классику эту певец навязывает жителям восточных областей: 2 января в Харькове Олег Скрипка вместе с Christmas Band подготовили программу "Щедрик", "собрав всю энергию украинского Рождества", которое теперь приказано праздновать вместе с европейцами 25 декабря. При этом злые языки поговаривают, что исполнитель ищет контакты с основателем "Азова"** Андреем Билецким* и предлагает петь для него и его предвыборной кампании. Короче говоря, родившийся в Узбекистане украинский рок-музыкант сделал ставку на сапоги и свастику. Интересно, скоро ли в его репертуаре появятся военные марши?Украинская "виагра": Вера Брежнева стала Vira и поет на мовеА бывшая "виагра" Вера Брежнева завершила карьеру - с 28 января 2026 года она переименовалась в Vira и поёт исключительно на украинском. После ребрендинга Галушку продвигают через мову, донаты беженцам и помощь жителям прифронтовых зон. Сама 44-летняя экс-участница "ВИА Гры" принципиально отказалась от русского языка в публичных выступлениях и от псевдонима "Вера Брежнева" - дескать, он был брендом в РФ. А вот продюсер Сергей Дворцов считает, что все это кривляние Веры Галушки и ее переодевание в вышиванку связано с тем, что певица лишилась больших концертов из-за отъезда из России и критики специальной военной операции. По его словам, она перестала получать большие гонорары, потеряла интерес к концертной деятельности и обленилась.Но на Украине из нее пытаются слепить новую звезду. У Брежневой новая команда и новый менеджмент - чисто украинский, как и медийное сопровождение. Песен на русском в программе больше нет. Русскоязычный репертуар полностью исключён, даже хиты времён "ВИА Гры" переведены на мову. "Те, кто ждёт "Любила“ или "Нирвану“ будут разочарованы", - предупредили в промо-группе переобувшейся экс-жены композитора Константин Меладзе. Кстати, Вера Галушка воротит нос не только от российских продюсеров, но и отказывается петь на русском даже для релокантов, которые всю войну восхищались проукраинской позицией певицы. Cкажем больше - перед согласованием выступлений команда проверяет национальность заказчика. Ну, хорошо пока хоть черепа заказчикам не измеряют…Сейчас Вера Галушка в новом облике ходит по премьерам и светским вечеринкам в Киеве, даёт интервью только украинским СМИ и наращивает фан-базу в соцсетях благодаря меценатству. В промокампании - помощь переселенцам в Черновцах, медкабинет в Мукачево, поддержка детей в прифронтовых районах и больниц во Львове. Несложно заметить, что благотворительность певицы распространяется только на безопасные западные регионы Украины, где нет войны, и где жители не особо нуждаются в помощи музыкальной "виагры". Однако, ее ориентированность именно на поклонников из Галичины говорит о том, что вскоре Брежневой тоже придется подпевать чьей-то избирательной кампании. Параллельно она работает над новой концертной программой полностью на украинском поэтому больших сольников пока ждать не приходится: надо же потренироваться петь на калиново-соловьиной, с которой у Галушки всегда были проблемы. Правда, Vira обещает, что новое расписание и шоу будут готовы примерно через пару-тройку недель. Что ж, тогда и оценим.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

Елена Кирюшкина

