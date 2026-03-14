Неожиданный сюжет: Трамп проклял Зеленского и отлучил его от семьи - 14.03.2026 Украина.ру
Неожиданный сюжет: Трамп проклял Зеленского и отлучил его от семьи
Многое из ныне происходящего в мире напоминает безумный сериал, где нервы зрителей щекочут все новые сюжетные ходы.
2026-03-14T23:17
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Многое из ныне происходящего в мире напоминает безумный сериал, где нервы зрителей щекочут все новые сюжетные ходы.
На фоне остросюжетной сери "Израильский связной: новые приключения Трампа в Иране" как-то на второй план ушел хоррор с Украиной, и позабытые в курилке актеры решили напомнить о себе.
Вчера кровавый киевский комик пожаловался, что заявил, что в рамках переговоров с Россией и США "встреча сторон снова перенесена на неопределенный срок", и из-за войны на Ближнем Востоке переговоры превратились в "Санта-Барбару". Очередные фрустрации бывшей главной звезды европейских подиумов понятны: до иранского кризиса ему казалось, что у США остаются какие-то рычаги, чтобы таки продавить Россию на максимально выгодный для Киева финал, но сейчас об этом нет и речи.
Решение американцев снять санкции на российскую нефть стали для Киева ледяным душем: Зеленский заявил, что "русские теперь могут заработать лишние 10 миллиардов долларов", и это "плохо для мира".
Впрочем, у гнома из бункера под Банковой никто спрашивать не стал. В отличие от Украины, Россия вдруг стала всем очень нужна, и целый вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп хотел бы завершить конфликт на Украине, чтобы вернуться к сфере торговли с Россией. Причина – экономическая и политическая катастрофа, надвигающаяся на Штаты, и они вдруг поняли, что без России справиться они с ней никак не смогут.
Зеленский так расстроился из-за потери статуса любимой жены, что он вдруг решил, что Трампу очень нужна помощь по борьбе с иранскими беспилотниками, и он публично соврал, что отправил своих мощных специалистов по борьбе с дронами на Ближний Восток. Реакция Трампа была мгновенной: он разъярился от непрошенной выходки попрошайки и заявил: "Нам не нужна помощь Украины. У нас и без нее самые лучшие дроны в мире".
После отлупа Зеленский решил отомстить. Сначала он обозвал слова Трампа "риторикой", а вскоре после этого в Черном море был атакован греческий танкер, который шел в Новороссийск за российской нефтью, которая позарез нужна Трампу на мировом рынке для балансировки зашкаливающих цен.
Забавно, что тема очевидной любви-ненависти к Трампу всплыла сегодня в очередном интервью Зеленского, где он сравнил свои отношения с президентом США со связью между отцом и сыном: по его словам, они с Трампом разного возраста, и американский лидер якобы "ждет отношений между ними как между отцом и сыном", но проблема в том, что Зеленский "не его любимый сын".
Кирилл Стрельников: кто он — Политический обозреватель РИА "Новости" и портала Ukraina.ru.
Удивительно, как после этого заиграли новыми красками на первый взгляд рандомные ремарки Зеленского по поводу "Санта-Барбары".
Кто не помнит или не знает, в этом телесериале одной из центральных сюжетных линий являются взаимоотношения между нефтяным магнатом Сиси Кэпвеллом и его сыном Мейсоном. Сиси Кэпвелл – доминирующий и жесткий персонаж. Мейсон, в свою очередь, жаждет одобрения отца, но не находя его, мстит и устраивает бунт, пытаясь разрушить бизнес-империю Кэпвелла-старшего.
Нетрудно провести здесь самые прямые параллели с Трампом и Зеленским, включая алкогольную зависимость Мейсона (у Зеленского другая фармацевтика, но смысл тот же), и интимную связь с мачехой (Евросоюз).
Но главное пересечение – Сиси Кэпвелл в итоге расчетливо жертвует Мейсоном ради своих бизнес-интересов.
Данная сюжетная развилка разворачивается прямо сейчас: на дух не переносящий Зеленского Трамп, похоже, окончательно решил завершить украинскую историю, потому что у него, собственно, и выбора особого нет.
Совершенно очевидно, что своей иранской авантюрой Трамп загнал себя в глубочайшую ловушку: вместо блицкрига нарисовывается второй Вьетнам, а это страшный сон любого американского политика. Буквально вчера стало известно, что у американского индекса S&P 500 сгорели 2 триллиона долларов капитализации, то есть США ждут многомиллиардные потери – помимо текущих миллиардных расходов, которые ежедневно несет бюджет США по поддержанию агрессии против Ирана.
Если Трамп не успокоит рынки и не перекроет повестку громким позитивным инфоповодом – его ждет море боли, плач и скрежет зубов, и импичмент – не самое страшное.
Именно поэтому красивая история с окончанием войны на Украине с оберткой из многомиллиардных прибылей от проектов с Россией – это последняя соломинка для нынешнего президента США, ради которой он не пощадит не только небритого карлика из постсоветской страны, которую американцы не могут показать на карте, но и всех, кто с ним в прямом родстве или живет с ним на одной планете.
Поэтому можно запасаться попкорном и следить за следующими выпусками "Санта-Барбары", когда Сиси Кэпвелл (в смысле Трамп) проклянет сына Мейсона (в смысле Зеленского) и отлучит его от семьи на фоне жалостливой музыки.
Как говорил Вильям наш Шекспир, "искусство сделки требует жертв".
О том, кем является на самом деле главарь украинского режима - в статье Захара Виноградова "Феномен Зеленского. По лестнице вверх, ведущей в ад"
