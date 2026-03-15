Гераскевич против Бубки. Как на Украине сознательно уничтожают спортивное наследие страны
Громкое дело по "выпиливанию" олимпийского чемпиона Украины и мирового рекордсмена-легкоатлета Сергея Бубки из истории украинского спорта завершилась пшиком.
Громкое дело по "выпиливанию" олимпийского чемпиона Украины и мирового рекордсмена-легкоатлета Сергея Бубки из истории украинского спорта завершилась пшиком.
Парламент 10 марта 2026 года не поддержал направление запроса к Владимиру Зеленскому о лишении государственных наград и почетных званий Сергея Бубки и Яны Клочковой. За соответствующее предложение проголосовали лишь 112 народных депутатов, против - 5, воздержались 7, не голосовали 154.
"Если коротко, то до лишения Бубки госнаград, скелетонист Гераскевич сегодня не допрыгнул в Раде на 114 голосов", - язвительно прокомментировал провал нардеп Максим Бужанский. Однако, выиграть бой - еще не значит выиграть сражение. История с "разоблачениями" вокруг многократного мирового рекордсмена по прыжкам с шестом на самом деле длится с 2023 года и стала частью более широкой тенденции последних лет - пересмотра спортивного наследия Украины через призму текущей политической повестки.
Мало кто знает, что в ВР мы наблюдали финальную часть истории по уничтожению имени и репутации Сергея Бубки, а сам "сеанс разоблачения" тянется уже три года. Да-да, уже тогда член Национального олимпийского комитета Владислав Гераскевич, обладатель 24 места в саночном зачете, выступал главным обвинителем легенды мирового спорта. То есть, в последние годы из скететониста-неудачника последовательно формировали публичный инструмент кампании по дискредитации донецкого спортсмена - легенды мировой лёгкой атлетики, установившего 35 мировых рекордов. При этом информационные атаки Гераскевича удивительным образом совпадали по времени и риторике с публикациями журналистов проекта Bihus.Info, которых относят к сети "соросятских" структур. Такая синхронность действий исключает случайность и позволяет предположить, что спортсмен-провокатор действовал в рамках координированной медийной кампании против Бубки, за которой однозначно стояли агенты внешнего влияния.
Например, в 2023-м году издание Bihus.Info и журналистка Мария Землянская в своем расследовании утверждали, что семейная компания Бубки "Монблан" зарегистрировалась в российском реестре юрлиц и ведет бизнес на территории ДНР. Эти обвинения тут же поддержал cаночник-неудачник, потребовав лишить Бубку членства в НОК, звания Героя Украины и всех государственных наград. Правда, тогда комиссия спортсменов из Национального олимпийского комитета отклонила эту "инициативу". Но будущий шлемоносец не сдался и уже через год, во время Олимпиады в Париже - 2024 устроил перфоманс, и раскритиковал олимпийского чемпиона за то, что тот улыбнулся выступающей за Германию россиянке Дарье Варфоломеевой - во время церемонии награждения медалями в художественной гимнастике.
Причем, эта травля неизвестным скелетонистом шестикратного олимпийского чемпиона Бубки проходила с подачи и под чутким контролем СБУ, что заставляет углядеть в скелетонисте и банального избушкиного стукача. Именно украинская спецслужба через год после начала войны начала системно "копать" под Бубку и его семью, пытаясь пришить им "сотрудничество с агрессором" и госизмену. В 2023-м Служба безопасности Украины заочно предъявила Василию Бубке, брату бывшего президента Национального олимпийского комитета, обвинение в сотрудничестве с Россией, в частности в поставках топлива властям ДНР. В тексте обвинения, размещенного на сайте офиса генерального прокурора говорилось, что Василий Бубка якобы является директором компании "Монблан", которая поставляет топливо органам власти ДНР, в частности республиканскому реабилитационному центру Минздрава республики, и выплачивает налоги в бюджет РФ.
В ответ член совета Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Сергей Бубка заявил, что не ведет никакого бизнеса с "донецкими". В принципе, такого официального опровержения было бы вполне достаточно для сохранения лица, однако звезда украинского спорта почему-то решил прогнуться под изменчивый мир, и тут же стал неотличим от перевертышей типа Кличко или Усика.
"Я, как и каждый украинец, с самого начала сделал свой выбор - быть с Украиной. С 2014 года не был на оккупированных территориях, в Крыму. Не навещал родных и даже не смог быть на похоронах моей мамы. Я не имею никакого отношения ни к одному бизнесу на оккупированной территории. Моя работа заключается в поддержке украинских спортсменов и украинского спорта на международном уровне", - старательно оправдывался спортсмен с мировым именем перед рогулями, в видео, опубликованном на его YouTube-канале. Он также напомнил, что выступал с призывами не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям из-за СВО и поддержал решение совета World Athletics о продлении отстранения россиян и белорусов от участия в международных турнирах.
До сих пор неясно, зачем было Бубке так низко падать со своего пьедестала, тем более, что сразу после начала войны он отказался от занимаемых должностей и уехал жить в Монако. Осенью 2022 года Сергей Бубка покинул пост главы НОК Украины, который занимал 17 лет. Он не стал выставлять свою кандидатуру на переизбрание. Позднее, в 2023 году, олимпийский чемпион также покинул пост вице-президента World Athletics. Проще говоря, у легендарного донецкого спортсмена не было объективной необходимости демонстрировать лояльность ради карьерного роста или сохранения бизнеса, в отличие от многих чиновников и политиков, которые после начала СВО были вынуждены строить из себя воинов-защитников Неньки, наряжаться в милитари-прикид и размахивать оружием. Так что унизительную "позу" Бубки можно объяснить только желанием минимизировать риски для себя или же защитить своих близких, которые в тот момент могли оказаться под давлением со стороны украинских силовых структур.
Но, как бы то ни было, прогиб Бубке засчитан не был. И хотя после этого случая легкоатлет снизил свою информационную и медийную активность до минимума, это ему не помогло: Бубку назначили "сепаратистом" и симпатиком ДНР, после чего методично стали уничтожать его спортивную славу и достижения, пытаясь выбить легендарного прыгуна с шестом из пантеона украинских спортсменов. Современной Украине оказались не нужны киевлянин Михаил Булгаков и уроженец Знаменки ( Донецкая область) артист и кинорежиссер Леонид Быков, прославленный партизан полтавчанин Сидор Ковпак и, наконец, легкоатлет и звезда мирового спорта донецкий Сергей Бубка. Хотя бы потому, что на их фоне писатели типа Ларисы Ницой или спортсмены вроде Гераскевича выглядели не больше ни меньше, чем "говорящими собачками", о которых так образно писал Михаил Афанасьевич.
Кстати, скелетониста Гераскевича за глаза называют "говорящим псом Патроном", и совсем не зря. Дело в том, что саночник-лузер все свои спортивные неудачи компенсировал активной гражданской позицией, которую ему писали политтехнологи Виктора Пинчука. По инсайдерским данным, именно он сегодня пытается делать из спортсмена-неудачника новую политическую звезду, играя на его неутоленных амбициях примерно также, как на честолюбии кварталовца Зеленского.
Напомним, что Гераскевич - в отличие от критикуемого им Сергея Бубки - ни разу не выиграл ни единого спортивного турнира. В 2017 году он занял 10-е место на юниорском мировом первенстве в Сигулде, на взрослом чемпионате мира в Кенигсзе "отхватил" аж 24-е место. На зимних олимпийских играх в Пхенчхане (2018) скелетонист финишировал 12-м, через четыре года на Олимпиаде в Пекине скатился на санках аж на 18 место. На чемпионате мира 2023 года занял 13-е место. На чемпионате мира 2024 года Гераскевич стал 10-м.
Чтобы как-то подсластить пилюлю украинские спортивные СМИ сейчас рассказывают, что на чемпионате мира 2025 года в Лейк-Плэсиде "шлемоносец" был близок к медали и занял 4-е место, проиграв всего 0,11 секунд серебряному призёру и 0,08 секунд бронзовому. Так себе спортивный рывок, из серии "близок локоть да не укусишь".
Зато в 2022 году Гераскевич на Олимпийских играх в Пекине провел "молчаливый протест" с плакатом на английском языке "Нет войне в Украине". Ну, а уже в 2026-м развернулся на полную катушку в Италии - на первых тренировках Олимпиады украинский саночник появился в шлеме, на котором были размещены портреты украинских спортсменов, погибших во время войны. МОК запретил Гераскевичу выступать в "шлеме памяти", а потом и вовсе отстранил его от соревнований.
Зато Зеленский моментально наградил дисквалифицированного спортсмена орденом Свободы, а бывший хозяин Донбасса Ринат Ахметов выписал саночнику олимпийскую премию в 10 миллионов гривен (200 000 евро) Эта сумма эквивалентна призовым за золотую медаль Олимпиады-2026, которую Гераскевич с его уровнем "мастерства" не получил бы даже в самом сладком сне. Таким образом сложилась цена Гераскевича (да и других публичных фигур), за которую любой олигарх может приобрести "на рынке" спортивных или культурных товаров нужную ему персону и раскрутить до уровня политика под будущие выборы.
Если рассматривать ситуацию шире, то наиболее тревожным выглядит даже не сам факт травли Сергея Бубки нанятым спортивным клакером. Гораздо показательнее другое: ради политической выгоды, финансовых дивидендов и кратковременной медийной известности украинские спортсмены (а также артисты, певцы, журналисты) всё чаще соглашаются участвовать в кампаниях по дискредитации собственных коллег. Причём речь идёт не просто о репутационных атаках. Фактически под удар ставится само спортивное и культурное наследие страны: рекорды, достижения и личные подвиги людей, благодаря которым Украину десятилетиями знали и уважали на международной арене. Теперь же текущая политическая повестка начинает подменять историческую память, а краткосрочные пропагандистские задачи оказываются важнее национальной гордости и объективной оценки вклада выдающихся украинских спортсменов в мировую историю спорта.
