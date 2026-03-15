"Мы подошли к третьей мировой": Ищенко о том, почему США повышают ставки на Ближнем Востоке

В Иран тоже можно наладить поставки вооружений и разведданных, как это делают с Украиной. Вопрос в том, как США и Израиль отреагируют, если эта помощь начнет вести к их поражению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-03-15T05:45

Рассуждая о том, может ли война в Иране пойти по украинскому сценарию, эксперт затронул тему внешней помощи. По его словам, в Иран тоже можно наладить поставки вооружений и разведданных, как это делается для Украины. "В Иран тоже можно наладить поставки вооружений и разведданных", — заявил Ищенко.Ищенко задался вопросом, как Вашингтон отреагирует на такое развитие событий. "Как США с Израилем будут реагировать, если эта внешняя помощь ведет к их поражению?" — пояснил собеседник.Эксперт напомнил, что у США всегда есть выбор: отступать или наступать. "У них всегда будет выбор: отступать или наступать", — добавил он.По словам обозревателя, до сегодняшнего дня стратегия США всегда была наступательной — американцы шли по пути повышения ставок. Именно поэтому, как считает Ищенко, мир очень близко подошел к третьей мировой войне."И до сегодняшнего дня стратегия США всегда была наступательная: американцы шли по пути повышения ставок. Потому-то я и говорю, что мы очень близко подошли к третьей мировой войне", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.О других аспектах конфликта на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Голубовский: Если Европа останется без нефти и газа из-за войны в Иране, проблемы начнутся у всех" на сайте Украина.ру.

