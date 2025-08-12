https://ukraina.ru/20250812/krasnye-protiv-zelnykh-arnauty-kotovskogo-v-podavlenii-tambovskogo-vosstaniya--1066869873.html

Красные против зелёных: "арнауты" Котовского в подавлении Тамбовского восстания

Во время усмирения Пугачёвского восстания бунтовщикам грозили, что для их усмирения будут присланы арнауты – молдавские волонтёры русской армии. Эти слова оказались пророческими – через полтора столетия в подавлении другого крестьянского восстания на Тамбовщине, Дону и в Поволжье активно участвовали уроженцы Бессарабии и Приднестровья

2025-08-12T16:00

история

история

бессарабия

приднестровье

румыния

ркка

советская власть

бунт

гражданская война

1920-е годы

12 августа 1925 года состоялись похороны лидера советских "арнаутов", создателя Бессарабской кавалерийской дивизии РККА Григория Котовского. Это войсковое соединение было развёрнуто из Отдельной кавалерийской бригады, формирование которой шло в Приднестровье с активным вовлечением беженцев из оккупированной Румынией Бессарабии.Своеобразным символом котовцев, созданным советским кинематографом, стал Петря Бессарабец из "Свадьбы в Малиновке". Его прообразом был бессарабский уроженец Михаил Нягу, покинувший родной край после подавления антирумынского Хотинского восстания 1919 года.На Тамбовщину кавбригада Котовского прибыла весной 1921 года. 1 мая завершилась её выгрузка в Моршанске. К тому времени восстание достигло максимального масштаба, но советское правительство уже отменило ненавистную для крестьян продразвёрстку, которую заменили на фиксированный продовольственный налог. Для рядовых повстанцев была объявлена амнистия при условии сдачи оружия и информации о местонахождении командиров.Мятежники контролировали практически всю сельскую местность Тамбовской губернии, некоторые территории Воронежской и Саратовской губерний, а также Области Войска Донского. Их вооружённые силы представляли собой 14 пехотных, 5 кавалерийских полков и 1 отдельную бригаду при 25 пулемётах и 5 орудиях.Командиром Партизанской армии Тамбовского края был избран ветеран мировой войны, поручик Пётр Такмаков, а начальником Главоперштаба – профессиональный революционер, начальник милиции Кирсановского уезда Александр Антонов.Изначально восстание было стихийным, крестьяне ряда деревень расправились с продотрядами, ликвидировали органы Советской власти, создали свои вооружённые отряды. Это движение стало перекидываться на соседние селения, и повстанческие силы в разных уездах приступали к координации своих действий.Одной из причин бунта являлись события на Украине. В условиях Советско-польской войны, чтобы снабжать разросшуюся Красную армию большевики вынуждены были усиливать продразвёрстку в незатронутых боевыми действиями районах страны. В 1920 году на Тамбовщине была введена картофельная развёрстка, происходило изъятие скота.Кавбригада Котовского прибыла в Тамбовскую практически с линии фронта едва завершившейся войны с поляками. В ходе неё подразделение проявило себя как одна из наиболее мотивированных и боеспособных частей Красной армии. Во многом это обусловлено тем, что для бессарабцев восстановление союзной Бухаресту Речи Посполитой означало крах надежд на освобождение своей родины.Вместе с тремя другими отдельными бригадами котовцы поступали в непосредственное подчинение командующего войсками Тамбовской губернии Михаила Тухачевского. Им предстояло сыграть ключевую роль в ликвидации крупных отрядов антоновцев. Общая же численность войск, предназначенная для действий против мятежников достигала 53 тысяч бойцов.Почти столько же (около 50 тысяч) составляла общая численность Повстанческой армии, правда её постоянно действующее ядро составляло только 10 тысяч человек и у неё, в отличие от правительственных войск, не было артиллерии, броневиков и бронепоездов.Начало войсковой операции против тамбовских повстанцев было положено боем кавбригады Котовского против Пахотно-Угловского и Казыванского полков восставших 25 мая в 50-ти километрах северо-западнее уездного города Кирсанова. Разгром антоновцев был полным.Далее котовцы вошли состав сводной кавгруппы помощника командующего Киевского военного округа Иеронима Уборевича для преследования отряда (5 полков) мятежников во главе с самим Антоновым.Погоня завершилась в селе Бакуры Саратовской губернии 2 июня. Отдельная бригада Котовского и автобронеоряд войск ВЧК смогли окружить повстанцев. Блокированные пулемётным огнём броневиков и полевой артиллерией всадники Антонова с большими потерями вырвались из окружения.Сумев выскочить из западни Антонов попытался большим обходным путём через Пензенскую губернию вернуться на Тамбовщину. Но у пензенского селения Чернышово его настиг чекистский автобронеотряд. Уходя от погони Антонов получил ранение.Уборевич докладывал Тухачевскому 7 июня:"Основное ядро Антонова рассеяно и разбито, последние группы противника под командованием Антонова и его брата, примерно по 150 сабель разрозненные скрываются в лесах южнее Кирсанова".После короткого отдыха кавбригада Котовского была направлена для участия в ликвидации другого крупного отряда повстанцев (шести полков) к югу от Тамбова, в Каменском районе. Операция началась 13 июня и сначала удачно складывалась для "арнаутов". Заместитель комбрига Николай Криворучко внезапным налётом своего полка уничтожил основные силы Семёновского полка мятежников в их "родовом гнезде" – селе Семёновка.Тем не менее, основная часть группировки антоновцев смогла выскользнуть из готовившегося для них "котла". Историк Антоновского движения Владимир Самошкин считает, что ответственность за это лежит на самом Котовском, которому Тухаческий лично поручил отслеживать передвижения противника. Вскоре этот отряд повстанцев был ликвидирован на территории Воронежской губернии.С конца июня 1921 года начался второй этап спецоперации, направленный на ликвидацию нескольких десятков мелких повстанческих отрядов и полууголовных шаек дезертиров. Большой угрозы для Советской власти они не представляли, но занимались грабежами на дорогах, расправляли с попадавшими в их руки чиновниками и военными, совершали налёты на соседние местности.7 июля кавалеристы Котовского уничтожили остатки Семёновского полка повстанцев. 20 июля комбриг лично поставил эффектную точку в ликвидации антоновщины. В тот день он смог заманить в засаду и собственноручно застрелил пытавшегося собрать вокруг себя остатки антоновского воинства Ивана Матюхина. При этом Котовский разыграл настоящее представление, выдавая себя за повстанческого атамана.С июля 1921 года мятеж на Тамбовщине резко пошёл на спад. Для основной массы крестьян стало очевидно большое превосходство правительственных войск над остатками Повстанческой армии, сказывалась усталость населения от нескольких месяцев боевых действий, давала результаты программа изъятия оружия, репрессивная политика в отношении пособников "банд".В этих условиях многие из участников повстанческих отрядов решили воспользоваться амнистией и вернуться к мирной жизни. Тем более, что Новая экономическая политика позволяла крестьянам более свободно распоряжаться результатами своего труда, а вызвавшая бунт продразвёрстка ушла в историю.Условиями НЭПа в полной мере воспользовались и победители антоновщины. К середине 1920-х годов стараниями Котовского в Приднестровье было создано мощное военно-подсобное хозяйство, сыгравшее важную роль в становлении экономики Молдавской Автономной ССР.Оценивать же участие кавбригады Котовского в подавлении Тамбовского восстания невозможно без учёта реалий гражданской войны. Противостоявшее как красным, так и белым зелёное движение представляло собой не только силы самообороны мирных пахарей, вынужденных взяться за оружие. Здесь было много асоциальных элементов, политических авантюристов, пользовавшихся смутой для грабежей и удовлетворения самых низменных потребностей.Как отмечает доктор исторических наук Василий Цветков, наряду с красным и белым террором имел место зелёный террор, который приобрёл жестокие формы.О степени разбалансированности социальных интересов в стране говорит хотя бы тот факт, что антоновцы так и не смогли овладеть ни одним городом. Это было обусловлено не только отсутствием у них артиллерии, но и, мягко говоря, настороженным отношением к восставшим среди горожан.Социальные же интересы "арнаутов" Котовского, как и у их предшественников во время русско-турецких войн, основывались на освобождении родной земли от иноземного ига. Надежду на это они связывали с укреплением власти большевиков, провозгласивших курс на изгнание из России (включая Бессарабию) иностранных интервентов и мировую революцию.

2025

