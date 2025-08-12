"Качиньский — настоящий хозяин Польши". Политолог Рэнкас разоблачил кукловода польской власти - 12.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250812/kachinskiy--nastoyaschiy-khozyain-polshi-politolog-renkas-razoblachil-kuklovoda-polskoy-vlasti-1066811980.html
"Качиньский — настоящий хозяин Польши". Политолог Рэнкас разоблачил кукловода польской власти
"Качиньский — настоящий хозяин Польши". Политолог Рэнкас разоблачил кукловода польской власти - 12.08.2025 Украина.ру
"Качиньский — настоящий хозяин Польши". Политолог Рэнкас разоблачил кукловода польской власти
Инаугурационная речь нового польского президента Кароля Навроцкого оказалась набором пустых обещаний, а реальные решения по-прежнему принимает лидер "Права и Справедливости" Ярослав Качиньский. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас
2025-08-12T06:45
2025-08-12T06:45
новости
россия
польша
украина
кароль навроцкий
конрад рэнкас
ярослав качиньский
инаугурация
обещания
геополитика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103353/11/1033531161_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_d8296995618cd02c327e8ba8fba1348e.jpg
"Если бы все инаугурационные речи оказались правдой, всё человечество жило бы в процветании", — иронично заметил эксперт. По его словам, ожидать от Навроцкого независимых решений — всё равно что верить в "девственность проститутки в борделе".Рэнкас подчеркнул, что речь нового президента Польши была "написана сумбурно и произнесена неуклюже", а постоянные отсылки к проекту ЦКП лишь доказывают отсутствие у него реальной программы. "Это подтверждает, что ящики политтехнологов президентского дворца пусты", — заявил аналитик.Единственным конкретным обещанием Навроцкого стали лекции в школах. "Что ж, лучше поздно, чем никогда...", — саркастически прокомментировал этот пункт эксперт.Полный текст материала Олега Хавича "Конрад Рэнкас: Навроцкий без колебаний одобрит приказ - напасть на Россию, получив его из западных столиц" на сайте Украина.ру.О том, будет ли достигнута на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа договоренность по украинскому вопросу — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Если Россия остановится на Украине сейчас, ее новые границы будут оспорены в будущем".
https://ukraina.ru/20250809/polyaki--pushechnoe-myaso-nato-krapivnik-o-roli-polshi-v-vozmozhnom-shturme-kaliningrada-1066663350.html
россия
польша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103353/11/1033531161_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_cccf605dea709da1fb0e247e0eca313f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, польша, украина, кароль навроцкий, конрад рэнкас, ярослав качиньский, инаугурация, обещания, геополитика, главные новости
Новости, Россия, Польша, Украина, Кароль Навроцкий, Конрад Рэнкас, Ярослав Качиньский, инаугурация, обещания, геополитика, Главные новости

"Качиньский — настоящий хозяин Польши". Политолог Рэнкас разоблачил кукловода польской власти

06:45 12.08.2025
 
© Фото : president.gov.uaЯрослав Качиньский
Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Фото : president.gov.ua
Читать в
ДзенTelegram
Инаугурационная речь нового польского президента Кароля Навроцкого оказалась набором пустых обещаний, а реальные решения по-прежнему принимает лидер "Права и Справедливости" Ярослав Качиньский. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас
"Если бы все инаугурационные речи оказались правдой, всё человечество жило бы в процветании", — иронично заметил эксперт. По его словам, ожидать от Навроцкого независимых решений — всё равно что верить в "девственность проститутки в борделе".
Рэнкас подчеркнул, что речь нового президента Польши была "написана сумбурно и произнесена неуклюже", а постоянные отсылки к проекту ЦКП лишь доказывают отсутствие у него реальной программы. "Это подтверждает, что ящики политтехнологов президентского дворца пусты", — заявил аналитик.
Единственным конкретным обещанием Навроцкого стали лекции в школах. "Что ж, лучше поздно, чем никогда...", — саркастически прокомментировал этот пункт эксперт.
"Президент Навроцкий — всего лишь исполнитель воли Качиньского, который остаётся истинным правителем Польши", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Олега Хавича "Конрад Рэнкас: Навроцкий без колебаний одобрит приказ - напасть на Россию, получив его из западных столиц" на сайте Украина.ру.
О том, будет ли достигнута на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа договоренность по украинскому вопросу — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Если Россия остановится на Украине сейчас, ее новые границы будут оспорены в будущем".
- РИА Новости, 1920, 09.08.2025
9 августа, 09:00
Поляки — пушечное мясо НАТО: Крапивник о роли Польши в возможном штурме КалининградаОсновную тяжесть возможного штурма Калининграда НАТО планирует возложить на Польшу, повторяя сценарий использования славян как "пушечного мяса". При этом потери могут превысить все ожидания Запада. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияПольшаУкраинаКароль НавроцкийКонрад РэнкасЯрослав КачиньскийинаугурацияобещаниягеополитикаГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:12Трамп заявил, что Орбан отверг идею о возможной победе Киева в конфликте с Россией
08:07Украина готова пойти на уступки и оставить за Россией утраченные территории — The Telegraph
08:04В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов – Росавиация
08:00Джордж Сорос: 95 лет великому комбинатору из Будапешта
07:59Доброе утро, дорогие подписчики!
07:51ВС России поражают цели в оккупированной части ДНР
07:29За ночь расчеты ПВО уничтожили 25 дронов над Ростовской областью и Ставропольем. Сводка по БПЛА на 7:30
07:00Михаил Поликарпов: США и Трамп продолжат войну с Россией на Украине, свалив всю вину за это на Зеленского
07:00"Сжимается как шагреневая кожа": полковник Алехин о стремительном развитии ситуации под Купянском
06:45"Качиньский — настоящий хозяин Польши". Политолог Рэнкас разоблачил кукловода польской власти
06:30"Китай всю жизнь воевал": политический аналитик о бесполезности санкций США против Поднебесной
06:21Трамп строит "новый мир", в котором не определено место Украины. Эксперты о вариантах завершения войны
06:00"Украина — патоген для Польши?". Аналитик Рэнкас расшифровал скрытый смысл речи Навроцкого
05:51Хроники энергетической войны. Польские ветряки-шпионы и очередная попытка Германии заместить газ из РФ
05:33Александр Камкин: На Аляске Россия и США будут выстраивать подобие управляемой холодной войны
05:30"В России я стал признанным барабанщиком — на Западе такого не добился": история успеха Маркуса Годвина
05:00От дронов к тяжелым стволам: Алехин раскрыл, почему ВС РФ делают ставку на огневую мощь
04:30"Доллар рухнет первым": Игорь Нагаев рассказал о последствиях санкций для США
04:14ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
04:00"Я нашёл свои русские корни через короля Гарольда" – британский музыкант о неожиданной связи с Россией
Лента новостейМолния