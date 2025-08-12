https://ukraina.ru/20250812/kachinskiy--nastoyaschiy-khozyain-polshi-politolog-renkas-razoblachil-kuklovoda-polskoy-vlasti-1066811980.html

"Качиньский — настоящий хозяин Польши". Политолог Рэнкас разоблачил кукловода польской власти

"Качиньский — настоящий хозяин Польши". Политолог Рэнкас разоблачил кукловода польской власти

"Качиньский — настоящий хозяин Польши". Политолог Рэнкас разоблачил кукловода польской власти

Инаугурационная речь нового польского президента Кароля Навроцкого оказалась набором пустых обещаний, а реальные решения по-прежнему принимает лидер "Права и Справедливости" Ярослав Качиньский. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас

"Если бы все инаугурационные речи оказались правдой, всё человечество жило бы в процветании", — иронично заметил эксперт. По его словам, ожидать от Навроцкого независимых решений — всё равно что верить в "девственность проститутки в борделе".Рэнкас подчеркнул, что речь нового президента Польши была "написана сумбурно и произнесена неуклюже", а постоянные отсылки к проекту ЦКП лишь доказывают отсутствие у него реальной программы. "Это подтверждает, что ящики политтехнологов президентского дворца пусты", — заявил аналитик.Единственным конкретным обещанием Навроцкого стали лекции в школах. "Что ж, лучше поздно, чем никогда...", — саркастически прокомментировал этот пункт эксперт.Полный текст материала Олега Хавича "Конрад Рэнкас: Навроцкий без колебаний одобрит приказ - напасть на Россию, получив его из западных столиц" на сайте Украина.ру.О том, будет ли достигнута на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа договоренность по украинскому вопросу — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Если Россия остановится на Украине сейчас, ее новые границы будут оспорены в будущем".

