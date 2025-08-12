"Качиньский — настоящий хозяин Польши". Политолог Рэнкас разоблачил кукловода польской власти
Инаугурационная речь нового польского президента Кароля Навроцкого оказалась набором пустых обещаний, а реальные решения по-прежнему принимает лидер "Права и Справедливости" Ярослав Качиньский. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас
"Если бы все инаугурационные речи оказались правдой, всё человечество жило бы в процветании", — иронично заметил эксперт. По его словам, ожидать от Навроцкого независимых решений — всё равно что верить в "девственность проститутки в борделе".
Рэнкас подчеркнул, что речь нового президента Польши была "написана сумбурно и произнесена неуклюже", а постоянные отсылки к проекту ЦКП лишь доказывают отсутствие у него реальной программы. "Это подтверждает, что ящики политтехнологов президентского дворца пусты", — заявил аналитик.
Единственным конкретным обещанием Навроцкого стали лекции в школах. "Что ж, лучше поздно, чем никогда...", — саркастически прокомментировал этот пункт эксперт.
"Президент Навроцкий — всего лишь исполнитель воли Качиньского, который остаётся истинным правителем Польши", — подытожил собеседник издания.
