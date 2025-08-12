"Доллар рухнет первым": Игорь Нагаев рассказал о последствиях санкций для США - 12.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250812/dollar-rukhnet-pervym-igor-nagaev-rasskazal-o-posledstviyakh-sanktsiy-dlya-ssha-1066816211.html
"Доллар рухнет первым": Игорь Нагаев рассказал о последствиях санкций для США
"Доллар рухнет первым": Игорь Нагаев рассказал о последствиях санкций для США - 12.08.2025 Украина.ру
"Доллар рухнет первым": Игорь Нагаев рассказал о последствиях санкций для США
Санкции Трампа ускорят отказ стран БРИКС от доллара, что нанесет сокрушительный удар по финансовой системе США. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев
2025-08-12T04:30
2025-08-12T04:30
новости
сша
китай
европа
дональд трамп
украина.ру
доллар
нефть
экономика
торговля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102192/75/1021927584_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c005f1f9f95d4fd9ecf760bc8d624b5b.jpg
Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы БРИКС отказались от доллара. А если он введет вторичные санкции, то торговля между странами БРИКС будет вестись в национальных валютах", - отметил Нагаев. Он подчеркивает: "Вот тогда доллару станет плохо. ФРС имеет комиссию с каждой операции. А если все бегут от доллара, как они будут зарабатывать?".Эксперт приводит примеры: "Арабские шейхи уже стали продавать Китаю свою нефть за юани. И они уже публично продали нефть за национальную валюту". По его словам, "доллар был выгоден для употребления всеми, как когда-то золото. Но если США сделают так, чтобы доллар стал невыгоден, от него откажутся"."Ультиматум Трампа — это оружие, которое ударит по всем сторонам", - резюмирует Нагаев, подчеркивая самоубийственность политики США, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.Также на тему американских санкций в материале "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250811/ekonomicheskiy-front-paliv-o-tom-pochemu-sanktsii-perestali-byt-effektivnym-oruzhiem-1066775002.html
сша
китай
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102192/75/1021927584_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_a3cf978bf52c4f730d238a2d15531e80.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, китай, европа, дональд трамп, украина.ру, доллар, нефть, экономика, торговля, санкции, антироссийские санкции, главные новости, аналитика, аналитики, эксперты
Новости, США, Китай, Европа, Дональд Трамп, Украина.ру, доллар, нефть, экономика, торговля, санкции, антироссийские санкции, Главные новости, Аналитика, аналитики, эксперты

"Доллар рухнет первым": Игорь Нагаев рассказал о последствиях санкций для США

04:30 12.08.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Санкции Трампа ускорят отказ стран БРИКС от доллара, что нанесет сокрушительный удар по финансовой системе США. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев
Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы БРИКС отказались от доллара. А если он введет вторичные санкции, то торговля между странами БРИКС будет вестись в национальных валютах", - отметил Нагаев.
Он подчеркивает: "Вот тогда доллару станет плохо. ФРС имеет комиссию с каждой операции. А если все бегут от доллара, как они будут зарабатывать?".
Эксперт приводит примеры: "Арабские шейхи уже стали продавать Китаю свою нефть за юани. И они уже публично продали нефть за национальную валюту". По его словам, "доллар был выгоден для употребления всеми, как когда-то золото. Но если США сделают так, чтобы доллар стал невыгоден, от него откажутся".
"Ультиматум Трампа — это оружие, которое ударит по всем сторонам", - резюмирует Нагаев, подчеркивая самоубийственность политики США, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.
Также на тему американских санкций в материале "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.
Фото: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Вчера, 04:30
Экономический фронт: Павлив о том, почему санкции перестали быть эффективным оружиемНежелание ключевых стран Глобального Юга присоединяться к санкционному давлению на Россию кардинально изменило экономический расклад сил, существенно ограничив возможности Запада. Это привело к формированию новой экономической реальности, где санкции теряют свою эффективность. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАКитайЕвропаДональд ТрампУкраина.рудолларнефтьэкономикаторговлясанкцииантироссийские санкцииГлавные новостиАналитикааналитикиэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00От дронов к тяжелым стволам: Алехин раскрыл, почему ВС РФ делают ставку на огневую мощь
04:30"Доллар рухнет первым": Игорь Нагаев рассказал о последствиях санкций для США
04:14ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
04:00"Я нашёл свои русские корни через короля Гарольда" – британский музыкант о неожиданной связи с Россией
03:40ПВО отражает атаку украинских БПЛА на Ставрополь
03:26Половина военных ВСУ общается на русском — пленный
03:06Украинские военные за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР. Есть погибшие и раненые
02:49В Воронежской области объявлена опасность БПЛА. Сводка по БПЛА на 2:45
02:33В Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА
02:22Краматорск всё ближе. Противник начал срочную эвакуацию населения в Сергеевке
02:08Признание катастрофы: останавливать весь транспорт при утренней минуте молчания потребовал глава Одессы
01:44Сотрудник ТЦК забил насмерть 72-летнюю женщину в Винницкой области
01:26Опасность атаки БПЛА в Курской области и других регионах: сводка по состоянию на 1:20
01:10Британия готовит провокации в попытке сорвать мирные инициативы. Сводка новостей за 11 августа
00:45Наступаем: по информации украинских каналов, в Доброполье и Белозерске прекращена подача электроэнергии
00:30Два сотрудника скорой помощи погибли в Горловке в результате атаки БПЛА ВСУ
00:10Офицер ВСУ признал: большинство жертв среди мирного населения – результат работы украинской ПВО
23:59Фронтовая сводка: ВС РФ развивают успех на ключевых направлениях
23:43Бандеровцы в панике: ВСУ несут катастрофические потери на Дружковском направлении
23:17Скандал вокруг Зеленского: $50 млн ежемесячно оседают в ОАЭ
Лента новостейМолния