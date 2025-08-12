https://ukraina.ru/20250812/dollar-rukhnet-pervym-igor-nagaev-rasskazal-o-posledstviyakh-sanktsiy-dlya-ssha-1066816211.html

"Доллар рухнет первым": Игорь Нагаев рассказал о последствиях санкций для США

Санкции Трампа ускорят отказ стран БРИКС от доллара, что нанесет сокрушительный удар по финансовой системе США. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев

Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы БРИКС отказались от доллара. А если он введет вторичные санкции, то торговля между странами БРИКС будет вестись в национальных валютах", - отметил Нагаев. Он подчеркивает: "Вот тогда доллару станет плохо. ФРС имеет комиссию с каждой операции. А если все бегут от доллара, как они будут зарабатывать?".Эксперт приводит примеры: "Арабские шейхи уже стали продавать Китаю свою нефть за юани. И они уже публично продали нефть за национальную валюту". По его словам, "доллар был выгоден для употребления всеми, как когда-то золото. Но если США сделают так, чтобы доллар стал невыгоден, от него откажутся"."Ультиматум Трампа — это оружие, которое ударит по всем сторонам", - резюмирует Нагаев, подчеркивая самоубийственность политики США, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.Также на тему американских санкций в материале "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.

