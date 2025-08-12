"Доллар рухнет первым": Игорь Нагаев рассказал о последствиях санкций для США
Санкции Трампа ускорят отказ стран БРИКС от доллара, что нанесет сокрушительный удар по финансовой системе США. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев
Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы БРИКС отказались от доллара. А если он введет вторичные санкции, то торговля между странами БРИКС будет вестись в национальных валютах", - отметил Нагаев.
Он подчеркивает: "Вот тогда доллару станет плохо. ФРС имеет комиссию с каждой операции. А если все бегут от доллара, как они будут зарабатывать?".
Эксперт приводит примеры: "Арабские шейхи уже стали продавать Китаю свою нефть за юани. И они уже публично продали нефть за национальную валюту". По его словам, "доллар был выгоден для употребления всеми, как когда-то золото. Но если США сделают так, чтобы доллар стал невыгоден, от него откажутся".
"Ультиматум Трампа — это оружие, которое ударит по всем сторонам", - резюмирует Нагаев, подчеркивая самоубийственность политики США, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.
Также на тему американских санкций в материале "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.
Вчера, 04:30Экономический фронт: Павлив о том, почему санкции перестали быть эффективным оружиемНежелание ключевых стран Глобального Юга присоединяться к санкционному давлению на Россию кардинально изменило экономический расклад сил, существенно ограничив возможности Запада. Это привело к формированию новой экономической реальности, где санкции теряют свою эффективность. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
Подписывайся на