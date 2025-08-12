https://ukraina.ru/20250812/diversant-gotovil-podryv-rossiyskogo-voennogo-za-otsrochku-ot-mobilizatsii-na-ukraine-1066858850.html

Диверсант готовил подрыв российского военного за отсрочку от мобилизации на Украине

Диверсант готовил подрыв российского военного за отсрочку от мобилизации на Украине

Военнослужащий ВС РФ, завербованный украинскими спецслужбами, попытался взорвать российского военного в Подмосковье. Об этом 12 августа сообщили в Центре общественных связей ФСБ России

На трассе М-4 сотрудники ФСБ задержали гражданина России и Украины, готовившего террористический акт на территории Московской области. Мужчина оказался агентом украинских спецслужб под псевдонимом "Ворон".Задержанный в 2023 году уехал с Украины и получил российское гражданство. В России он познакомился с военнослужащим ВСУ – сотрудником Сил специальных операций, который пообещал мужчине отсрочку от мобилизации на Украине, если тот совершит диверсионные действия. В этом подозреваемый признался во время допроса.Мужчина изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его в автомобиле, следуя инструкциям сотрудника украинских спецслужб в Телеграме."В дальнейшем транспортное средство, начиненное более чем 60 килограммами взрывчатого вещества, должно было быть припарковано в установленном противником месте и в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны Российской Федерации приведено в действие". – сообщила пресс-служба.Теракт предотвратили. По нескольким статьям о незаконном обороте оружия и по статье "Государственная измена" возбудили уголовные дела. Учитывая тяжесть преступления, задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.О госизмене в материале — Мать и дочь из Севастополя получили по 12 лет колонии за госизмену.

