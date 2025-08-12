Диверсант готовил подрыв российского военного за отсрочку от мобилизации на Украине - 12.08.2025 Украина.ру
Диверсант готовил подрыв российского военного за отсрочку от мобилизации на Украине
Диверсант готовил подрыв российского военного за отсрочку от мобилизации на Украине - 12.08.2025 Украина.ру
Диверсант готовил подрыв российского военного за отсрочку от мобилизации на Украине
Военнослужащий ВС РФ, завербованный украинскими спецслужбами, попытался взорвать российского военного в Подмосковье. Об этом 12 августа сообщили в Центре общественных связей ФСБ России
2025-08-12T11:57
2025-08-12T12:03
новости
украина
россия
московская область
фсб
вооруженные силы украины
силы специальных операций
На трассе М-4 сотрудники ФСБ задержали гражданина России и Украины, готовившего террористический акт на территории Московской области. Мужчина оказался агентом украинских спецслужб под псевдонимом "Ворон".Задержанный в 2023 году уехал с Украины и получил российское гражданство. В России он познакомился с военнослужащим ВСУ – сотрудником Сил специальных операций, который пообещал мужчине отсрочку от мобилизации на Украине, если тот совершит диверсионные действия. В этом подозреваемый признался во время допроса.Мужчина изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его в автомобиле, следуя инструкциям сотрудника украинских спецслужб в Телеграме."В дальнейшем транспортное средство, начиненное более чем 60 килограммами взрывчатого вещества, должно было быть припарковано в установленном противником месте и в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны Российской Федерации приведено в действие". – сообщила пресс-служба.Теракт предотвратили. По нескольким статьям о незаконном обороте оружия и по статье "Государственная измена" возбудили уголовные дела. Учитывая тяжесть преступления, задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.О госизмене в материале — Мать и дочь из Севастополя получили по 12 лет колонии за госизмену.
украина
россия
московская область
новости, украина, россия, московская область, фсб, вооруженные силы украины, силы специальных операций
Новости, Украина, Россия, Московская область, ФСБ, Вооруженные силы Украины, Силы специальных операций

Диверсант готовил подрыв российского военного за отсрочку от мобилизации на Украине

11:57 12.08.2025 (обновлено: 12:03 12.08.2025)
 
© telegram ukr_2025_ru скриншотДиверсанта поймали на трассе М-4
Диверсанта поймали на трассе М-4 - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© telegram ukr_2025_ru скриншот
Читать в
ДзенTelegram
Военнослужащий ВС РФ, завербованный украинскими спецслужбами, попытался взорвать российского военного в Подмосковье. Об этом 12 августа сообщили в Центре общественных связей ФСБ России
На трассе М-4 сотрудники ФСБ задержали гражданина России и Украины, готовившего террористический акт на территории Московской области. Мужчина оказался агентом украинских спецслужб под псевдонимом "Ворон".
Задержанный в 2023 году уехал с Украины и получил российское гражданство. В России он познакомился с военнослужащим ВСУ – сотрудником Сил специальных операций, который пообещал мужчине отсрочку от мобилизации на Украине, если тот совершит диверсионные действия. В этом подозреваемый признался во время допроса.
Мужчина изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его в автомобиле, следуя инструкциям сотрудника украинских спецслужб в Телеграме.
"В дальнейшем транспортное средство, начиненное более чем 60 килограммами взрывчатого вещества, должно было быть припарковано в установленном противником месте и в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны Российской Федерации приведено в действие". – сообщила пресс-служба.
Теракт предотвратили. По нескольким статьям о незаконном обороте оружия и по статье "Государственная измена" возбудили уголовные дела. Учитывая тяжесть преступления, задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.
О госизмене в материале — Мать и дочь из Севастополя получили по 12 лет колонии за госизмену.
