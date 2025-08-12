https://ukraina.ru/20250812/diversant-gotovil-podryv-rossiyskogo-voennogo-za-otsrochku-ot-mobilizatsii-na-ukraine-1066858850.html
Диверсант готовил подрыв российского военного за отсрочку от мобилизации на Украине
Военнослужащий ВС РФ, завербованный украинскими спецслужбами, попытался взорвать российского военного в Подмосковье. Об этом 12 августа сообщили в Центре общественных связей ФСБ России
На трассе М-4 сотрудники ФСБ задержали гражданина России и Украины, готовившего террористический акт на территории Московской области. Мужчина оказался агентом украинских спецслужб под псевдонимом "Ворон".Задержанный в 2023 году уехал с Украины и получил российское гражданство. В России он познакомился с военнослужащим ВСУ – сотрудником Сил специальных операций, который пообещал мужчине отсрочку от мобилизации на Украине, если тот совершит диверсионные действия. В этом подозреваемый признался во время допроса.Мужчина изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его в автомобиле, следуя инструкциям сотрудника украинских спецслужб в Телеграме."В дальнейшем транспортное средство, начиненное более чем 60 килограммами взрывчатого вещества, должно было быть припарковано в установленном противником месте и в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны Российской Федерации приведено в действие". – сообщила пресс-служба.Теракт предотвратили. По нескольким статьям о незаконном обороте оружия и по статье "Государственная измена" возбудили уголовные дела. Учитывая тяжесть преступления, задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.
Диверсант готовил подрыв российского военного за отсрочку от мобилизации на Украине
11:57 12.08.2025 (обновлено: 12:03 12.08.2025)
Военнослужащий ВС РФ, завербованный украинскими спецслужбами, попытался взорвать российского военного в Подмосковье. Об этом 12 августа сообщили в Центре общественных связей ФСБ России
На трассе М-4 сотрудники ФСБ задержали гражданина России и Украины, готовившего террористический акт на территории Московской области. Мужчина оказался агентом украинских спецслужб под псевдонимом "Ворон".
Задержанный в 2023 году уехал с Украины и получил российское гражданство. В России он познакомился с военнослужащим ВСУ – сотрудником Сил специальных операций, который пообещал мужчине отсрочку от мобилизации на Украине, если тот совершит диверсионные действия. В этом подозреваемый признался во время допроса.
Мужчина изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его в автомобиле, следуя инструкциям сотрудника украинских спецслужб в Телеграме.
"В дальнейшем транспортное средство, начиненное более чем 60 килограммами взрывчатого вещества, должно было быть припарковано в установленном противником месте и в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны Российской Федерации приведено в действие". – сообщила пресс-служба.
Теракт предотвратили. По нескольким статьям о незаконном обороте оружия и по статье "Государственная измена" возбудили уголовные дела. Учитывая тяжесть преступления, задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.