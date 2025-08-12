https://ukraina.ru/20250812/chego-tramp-khochet-ot-putina-i-zelenskogo-i-pochemu-v-kieve-reshili-sudit-zhirinovskogo--ischenko-1066899000.html
Чего Трамп хочет от Путина и Зеленского и почему в Киеве решили судить Жириновского — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, когда...
2025-08-12T22:43
2025-08-12T22:43
2025-08-12T22:43
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, когда можно будет почувствовать результаты встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске и зачем Украине суд над Владимиром Жириновским. Кроме того, он проанализировал влияние Джорджа Сороса на мировую политику в прошлом и сейчас:00:19 – О встрече Путина и Трампа на Аляске; 21:32 – Суд над Жириновским на Украине; 26:47 – Влияние Сороса на мировую политику.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
Украина.ру
