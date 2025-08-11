https://ukraina.ru/20250811/gluboko-zarytaya-okopno-transheynaya-oborona-pochemu-vsu-otkazyvayutsya-ot-tekhnologichnoy-modeli-1066775510.html

Глубоко зарытая окопно-траншейная оборона: почему ВСУ отказываются от "технологичной" модели

Глубоко зарытая окопно-траншейная оборона: почему ВСУ отказываются от "технологичной" модели

Командование ВСУ пытается экстренно вернуться к принципам позиционной обороны, но сталкивается с нехваткой времени и ресурсов Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

Эксперт поясняет, что командование ВСУ пытается создать сплошную линию боевого соприкосновения, но сталкивается с серьезными проблемами. По его словам, на передний край возвращаются инженерные заграждения, но темпы работ недостаточны."Возврат к позиционной модели идет в форсированном, но истощенном темпе", — констатирует военный аналитик. Он подчеркивает, что альтернативой этому может стать только дальнейшее ухудшение положения на фронте."Иначе — дыры на переднем крае обороны, просачивание наших разведывательных и мобильных групп, тактические окружения и огневые ловушки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.

