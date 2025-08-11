"Американцы не изучают военную историю": отставной полковник ВС США указал на слабость НАТО
© AP / Nathan Posner Военнослужашие США солдаты переброска в Польша армия оружие
© AP / Nathan Posner
Пренебрежение историческим опытом становится ключевой слабостью западных армий в современных конфликтах. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
"По своему опыту скажу, что в американской армии почти не изучают военную историю. Этим поверхностно занимаются только полковники, которые претендуют на звание генерала", — заявил эксперт. Он отметил, что западные военные сосредоточены на технологиях, забывая о базовых принципах ведения войны.
Крапивник привел пример из Второй мировой войны: "В 1944 году во время Белорусской операции так была уничтожена группа армий "Центр". Немцы не верили, что танки Т-34 можно переправить на плотах".
По его словам, современные стратеги НАТО повторяют ошибки прошлого, недооценивая возможности российской армии.
Эксперт подчеркнул разницу в подходах: "Они больше занимаются тактикой. "Зачем нам нужна история? Какая разница, как там воевали люди, которых давно уже нет?" А мы военную историю любим". Это преимущество, как отметил Крапивник, проявляется в способности российских командиров находить нестандартные решения.
"Многое меняется, но общие подходы остаются прежними. Те, кто забывает уроки истории, обречены на поражение", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.
Про визит спецпосланника США в Россию — в материале "Дмитрий Выдрин о визите Уиткоффа: Трамп и старина Стив не придумали, как говорить с РФ, и ждут озарения" на сайте Украина.ру.
8 августа, 00:44"Трамп должен взять с собой "подружку". Как на Украине реагируют на возможную встречу Путина с ТрампомПосле визита в Москву спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа, американские и российские СМИ заявили о вероятной встрече российского и американского президента в ближайшее время. Затем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в центре новых переговоров по Украине будет именно территориальный вопрос.
Подписывайся на