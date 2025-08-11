"Американцы не изучают военную историю": отставной полковник ВС США указал на слабость НАТО - 11.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250811/amerikantsy-ne-izuchayut-voennuyu-istoriyu-otstavnoy-polkovnik-vs-ssha-ukazal-na-slabost-nato-1066673349.html
"Американцы не изучают военную историю": отставной полковник ВС США указал на слабость НАТО
"Американцы не изучают военную историю": отставной полковник ВС США указал на слабость НАТО - 11.08.2025 Украина.ру
"Американцы не изучают военную историю": отставной полковник ВС США указал на слабость НАТО
Пренебрежение историческим опытом становится ключевой слабостью западных армий в современных конфликтах. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2025-08-11T04:15
2025-08-11T04:15
новости
сша
россия
калининград
станислав крапивник
нато
вторая мировая война
армия
война
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103327/75/1033277538_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_4af3e3ed5f9507208814e064b3b4ee21.jpg
"По своему опыту скажу, что в американской армии почти не изучают военную историю. Этим поверхностно занимаются только полковники, которые претендуют на звание генерала", — заявил эксперт. Он отметил, что западные военные сосредоточены на технологиях, забывая о базовых принципах ведения войны.Крапивник привел пример из Второй мировой войны: "В 1944 году во время Белорусской операции так была уничтожена группа армий "Центр". Немцы не верили, что танки Т-34 можно переправить на плотах". По его словам, современные стратеги НАТО повторяют ошибки прошлого, недооценивая возможности российской армии.Эксперт подчеркнул разницу в подходах: "Они больше занимаются тактикой. "Зачем нам нужна история? Какая разница, как там воевали люди, которых давно уже нет?" А мы военную историю любим". Это преимущество, как отметил Крапивник, проявляется в способности российских командиров находить нестандартные решения.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.Про визит спецпосланника США в Россию — в материале "Дмитрий Выдрин о визите Уиткоффа: Трамп и старина Стив не придумали, как говорить с РФ, и ждут озарения" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250808/tramp-dolzhen-vzyat-s-soboy-podruzhku-kak-na-ukraine-reagiruyut-na-vozmozhnuyu-vstrechu-putina-s-trampom-1066641751.html
сша
россия
калининград
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103327/75/1033277538_23:0:1800:1333_1920x0_80_0_0_43c4b9103c681cd462f9fc95a8acb176.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, калининград, станислав крапивник, нато, вторая мировая война, армия, война, главные новости, новости россии, военный эксперт, эксперты, аналитика
Новости, США, Россия, Калининград, Станислав Крапивник, НАТО, Вторая мировая война, Армия, война, Главные новости, новости России, военный эксперт, эксперты, Аналитика

"Американцы не изучают военную историю": отставной полковник ВС США указал на слабость НАТО

04:15 11.08.2025
 
© AP / Nathan Posner Военнослужашие США солдаты переброска в Польша армия оружие
 Военнослужашие США солдаты переброска в Польша армия оружие - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP / Nathan Posner
Читать в
ДзенTelegram
Пренебрежение историческим опытом становится ключевой слабостью западных армий в современных конфликтах. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
"По своему опыту скажу, что в американской армии почти не изучают военную историю. Этим поверхностно занимаются только полковники, которые претендуют на звание генерала", — заявил эксперт. Он отметил, что западные военные сосредоточены на технологиях, забывая о базовых принципах ведения войны.
Крапивник привел пример из Второй мировой войны: "В 1944 году во время Белорусской операции так была уничтожена группа армий "Центр". Немцы не верили, что танки Т-34 можно переправить на плотах".
По его словам, современные стратеги НАТО повторяют ошибки прошлого, недооценивая возможности российской армии.
Эксперт подчеркнул разницу в подходах: "Они больше занимаются тактикой. "Зачем нам нужна история? Какая разница, как там воевали люди, которых давно уже нет?" А мы военную историю любим". Это преимущество, как отметил Крапивник, проявляется в способности российских командиров находить нестандартные решения.
"Многое меняется, но общие подходы остаются прежними. Те, кто забывает уроки истории, обречены на поражение", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.
Про визит спецпосланника США в Россию — в материале "Дмитрий Выдрин о визите Уиткоффа: Трамп и старина Стив не придумали, как говорить с РФ, и ждут озарения" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 08.08.2025
8 августа, 00:44
"Трамп должен взять с собой "подружку". Как на Украине реагируют на возможную встречу Путина с ТрампомПосле визита в Москву спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа, американские и российские СМИ заявили о вероятной встрече российского и американского президента в ближайшее время. Затем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в центре новых переговоров по Украине будет именно территориальный вопрос.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияКалининградСтанислав КрапивникНАТОВторая мировая войнаАрмиявойнаГлавные новостиновости Россиивоенный экспертэкспертыАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Нам остается полагаться только на ядерную угрозу": аналитик объяснил позицию РФ в противостоянии с НАТО
05:30Третья встреча в Стамбуле стала переломной: Павлив о том, как рабочие группы заменяют громкие декларации
05:13Националисты угрожают "огромным внутренним конфликтом", если Киев пойдёт на уступки Москве - эксперты
05:00"Крепкий рубль бьет по бюджету" — эксперт Голубовский о парадоксе российской экономики
04:52Армянское радио о кавказской селекции
04:33ВС РФ отработали по объектам на Украине: сводка за ночь на 11 августа
04:30Экономический фронт: Палив о том, почему санкции перестали быть эффективным оружием
04:16Военная сводка за 10 августа от ТГ-канала "Дневник Десантника"
04:15"Американцы не изучают военную историю": отставной полковник ВС США указал на слабость НАТО
04:11Сводка новостей за 10 августа
04:04Украина за неделю. Судьба конфликта может решиться на Аляске
04:02Силы ПВО за три часа уничтожили ещё 27 украинских БПЛА над регионами России
04:00"Трамп объявил экономическую войну": эксперт Госдумы о новых санкциях против Индии
03:52Прорыв российской армии севернее Покровска с разворотом на Константиновку составляет примерно 13 км
03:38Генсек НАТО Рютте призвал отказаться от юридического признания территориальных потерь Украины
03:27Опасность БПЛА объявлена в Пензенской области, введены ограничения работы мобильного интернета
03:20Один полицейский убит, второй ранен при задержании поджигателя релейного шкафа в Архангельской области
03:10Детский оздоровительный лагерь "Звёздный" в Тульской области принял 300 детей из Курской области
02:58Алиев пригрозил России снятием эмбарго на поставки вооружения Украине
02:45Продвижение ВС РФ в северо-западной части Купянска и возле Степовой Новосёлки
Лента новостейМолния