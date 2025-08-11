"Американцы не изучают военную историю": отставной полковник ВС США указал на слабость НАТО

"Трамп должен взять с собой "подружку". Как на Украине реагируют на возможную встречу Путина с Трампом

После визита в Москву спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа, американские и российские СМИ заявили о вероятной встрече российского и американского президента в ближайшее время. Затем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в центре новых переговоров по Украине будет именно территориальный вопрос.