"Перемирие как ловушка?": эксперт Госдумы Краснов о рисках и перспективах мирных инициатив - 10.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250810/peremirie-kak-lovushka-ekspert-gosdumy-krasnov-o-riskakh-i-perspektivakh-mirnykh-initsiativ-1066682257.html
"Перемирие как ловушка?": эксперт Госдумы Краснов о рисках и перспективах мирных инициатив
"Перемирие как ловушка?": эксперт Госдумы Краснов о рисках и перспективах мирных инициатив - 10.08.2025 Украина.ру
"Перемирие как ловушка?": эксперт Госдумы Краснов о рисках и перспективах мирных инициатив
Предстоящие переговоры о возможном перемирии на Украине требуют тщательного анализа и взвешенного подхода. Россия должна учитывать весь предыдущий опыт переговорного процесса. Об этом в интервью Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-08-10T08:15
2025-08-10T08:15
россия
украина
москва
краснов
новости
госдума
украина.ру
нато
перемирие
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/18/1059170392_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df88434139e5fb9c9e0dbc3313a533c9.jpg
По словам историка, западные партнеры неоднократно демонстрировали недобросовестность при выполнении договоренностей. Это утверждение эксперт проиллюстрировал примером Минских соглашений, которые киевский режим использовал для передышки и наращивания военного потенциала.Краснов обратил внимание на необходимость тщательной проработки механизмов контроля. "Значит, нам нужно быть сильными и стойкими — других вариантов нет", — резюмировал эксперт. Он отметил, что только мощь российских вооруженных сил и устойчивость экономики заставляют западные страны всерьез рассматривать предложения Москвы.Собеседник издания выразил убежденность, что любые договоренности должны включать четкие гарантии выполнения. По его мнению, переговорный процесс не должен превращаться в инструмент давления на Россию или способ выиграть время для перегруппировки сил.О том, какое влияние бои в Курской области оказали на ход специальной военной операции — в материале Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250807/putin-ne-dolzhen-vstrechatsya-s-zelenskim-tramp-oproverg-slukhi-1066639888.html
россия
украина
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/18/1059170392_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d4f52cec053b083006be994e793cf3ee.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, москва, краснов, новости, госдума, украина.ру, нато, перемирие, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво россия, переговоры, новости переговоров, спецоперация, главные новости
Россия, Украина, Москва, Краснов, Новости, Госдума, Украина.ру, НАТО, перемирие, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, переговоры, новости переговоров, Спецоперация, Главные новости

"Перемирие как ловушка?": эксперт Госдумы Краснов о рисках и перспективах мирных инициатив

08:15 10.08.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Предстоящие переговоры о возможном перемирии на Украине требуют тщательного анализа и взвешенного подхода. Россия должна учитывать весь предыдущий опыт переговорного процесса. Об этом в интервью Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
По словам историка, западные партнеры неоднократно демонстрировали недобросовестность при выполнении договоренностей.
"Запад успокоится только тогда, когда спонсоры войны поймут, что инвестиции в боевые действия против России не приносят ожидаемых дивидендов", — пояснил он.
Это утверждение эксперт проиллюстрировал примером Минских соглашений, которые киевский режим использовал для передышки и наращивания военного потенциала.
Краснов обратил внимание на необходимость тщательной проработки механизмов контроля. "Значит, нам нужно быть сильными и стойкими — других вариантов нет", — резюмировал эксперт.
Он отметил, что только мощь российских вооруженных сил и устойчивость экономики заставляют западные страны всерьез рассматривать предложения Москвы.
Собеседник издания выразил убежденность, что любые договоренности должны включать четкие гарантии выполнения. По его мнению, переговорный процесс не должен превращаться в инструмент давления на Россию или способ выиграть время для перегруппировки сил.
О том, какое влияние бои в Курской области оказали на ход специальной военной операции — в материале Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России" на сайте Украина.ру.
Заявление президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
7 августа, 23:58
Путин не должен встречаться с Зеленским. Трамп опроверг слухиДональд Трамп опроверг слухи о необходимости встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским перед возможными переговорами с США. Трамп кратко ответил "нет" на соответствующий вопрос, отказавшись развивать тему. Журналистов быстро выдворили, а сам президент сосредоточился на своих достижениях в сравнении с Байденом и миротворческих инициативах
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияУкраинаМоскваКрасновНовостиГосдумаУкраина.руНАТОперемириеСВОпрогнозы СВОдзен новости СВОновости СВО Россияпереговорыновости переговоровСпецоперацияГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:30Выборы на Украине как ключ к миру: Павлив о том, почему легитимность власти стала главным вопросом
08:15"Перемирие как ловушка?": эксперт Госдумы Краснов о рисках и перспективах мирных инициатив
08:05Память Аляски. Почему именно здесь пройдет встреча президентов России и США
07:45Самый сильный игрок в первой лиге: эксперт о позиции России в новом мировом порядке
07:30"Трамп своими руками хоронит долларовую гегемонию": аналитик рассказал о последствиях торговой войны
07:15Александр Тиханский: Белоруссия готовит тяжелый ответ ВСУ на юге, пока НАТО вьет гнезда у ее границ
07:00Россия ломает правила игры: Краснов рассказал о новом прорыве в переговорах с США
06:55Оружие и прикованный к Украине русофоб. Пять лиц министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса
06:45Танки "Абрамс": Россия уничтожила их все. Украина: "Уникальные дроны сбивают "Кинжалы"? А где "Пэтриоты"?
06:30От Сум и Волчанска до Часов Яра: ВС России перешли к массированному огневому давлению — Алехин
06:15"Мы не можем идти на прекращение огня": эксперт Голубовский рассказал о рисках переговоров с США
06:00Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге
05:54Беспонтовые Понти и принцы. К чему приводят связи мужчин с женщинами в Грузии и Украине и почему
05:35Отказ от ЛГБТ-мультиков, смерть мультипликатора, "Окно в Европу". События культуры
04:31Миссия Уиткоффа: Михаил Павлив про скрытые цели визита спецпредставителя Трампа
18:30Зеленский артачится и готовится сорвать встречу Путина и Трампа. Итоги 9 августа
17:57Украина может потерять важного сторонника в Европе — Чехию
17:52Чем русские отличаются от украинцев, почему между ними начался конфликт и что будет дальше — Ищенко
17:50Российские войска закрепились в урочище Гатище на Харьковском направлении
17:45Состоялся телефонный разговор: Россия и Бразилия обсудили насущные вопросы
Лента новостейМолния