https://ukraina.ru/20250810/peremirie-kak-lovushka-ekspert-gosdumy-krasnov-o-riskakh-i-perspektivakh-mirnykh-initsiativ-1066682257.html

"Перемирие как ловушка?": эксперт Госдумы Краснов о рисках и перспективах мирных инициатив

"Перемирие как ловушка?": эксперт Госдумы Краснов о рисках и перспективах мирных инициатив - 10.08.2025 Украина.ру

"Перемирие как ловушка?": эксперт Госдумы Краснов о рисках и перспективах мирных инициатив

Предстоящие переговоры о возможном перемирии на Украине требуют тщательного анализа и взвешенного подхода. Россия должна учитывать весь предыдущий опыт переговорного процесса. Об этом в интервью Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

2025-08-10T08:15

2025-08-10T08:15

2025-08-10T08:15

россия

украина

москва

краснов

новости

госдума

украина.ру

нато

перемирие

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/18/1059170392_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df88434139e5fb9c9e0dbc3313a533c9.jpg

По словам историка, западные партнеры неоднократно демонстрировали недобросовестность при выполнении договоренностей. Это утверждение эксперт проиллюстрировал примером Минских соглашений, которые киевский режим использовал для передышки и наращивания военного потенциала.Краснов обратил внимание на необходимость тщательной проработки механизмов контроля. "Значит, нам нужно быть сильными и стойкими — других вариантов нет", — резюмировал эксперт. Он отметил, что только мощь российских вооруженных сил и устойчивость экономики заставляют западные страны всерьез рассматривать предложения Москвы.Собеседник издания выразил убежденность, что любые договоренности должны включать четкие гарантии выполнения. По его мнению, переговорный процесс не должен превращаться в инструмент давления на Россию или способ выиграть время для перегруппировки сил.О том, какое влияние бои в Курской области оказали на ход специальной военной операции — в материале Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250807/putin-ne-dolzhen-vstrechatsya-s-zelenskim-tramp-oproverg-slukhi-1066639888.html

россия

украина

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, москва, краснов, новости, госдума, украина.ру, нато, перемирие, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво россия, переговоры, новости переговоров, спецоперация, главные новости