"Перемирие как ловушка?": эксперт Госдумы Краснов о рисках и перспективах мирных инициатив
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Предстоящие переговоры о возможном перемирии на Украине требуют тщательного анализа и взвешенного подхода. Россия должна учитывать весь предыдущий опыт переговорного процесса. Об этом в интервью Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
По словам историка, западные партнеры неоднократно демонстрировали недобросовестность при выполнении договоренностей.
"Запад успокоится только тогда, когда спонсоры войны поймут, что инвестиции в боевые действия против России не приносят ожидаемых дивидендов", — пояснил он.
Это утверждение эксперт проиллюстрировал примером Минских соглашений, которые киевский режим использовал для передышки и наращивания военного потенциала.
Краснов обратил внимание на необходимость тщательной проработки механизмов контроля. "Значит, нам нужно быть сильными и стойкими — других вариантов нет", — резюмировал эксперт.
Он отметил, что только мощь российских вооруженных сил и устойчивость экономики заставляют западные страны всерьез рассматривать предложения Москвы.
Собеседник издания выразил убежденность, что любые договоренности должны включать четкие гарантии выполнения. По его мнению, переговорный процесс не должен превращаться в инструмент давления на Россию или способ выиграть время для перегруппировки сил.
