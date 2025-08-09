"Саммит без иллюзий": Краснов о том, почему переговоры Путина и Трампа не будут "просто болтовней" - 09.08.2025 Украина.ру
"Саммит без иллюзий": Краснов о том, почему переговоры Путина и Трампа не будут "просто болтовней"
Предстоящая встреча президентов России и США стала возможной благодаря длительной подготовке дипломатов обеих стран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Он уточнил: "Саммит — это финал невероятно объёмной, сложной и скрупулёзной работы дипломатов с двух сторон".Эксперт скептически отозвался о восторгах по поводу самой возможности встречи: "Для меня все три мнения выглядят симптомами болезненной трампофилии или, как говорили в старые времена, "низкопоклонства перед Западом"".Напомнив о предыдущих переговорах, Краснов процитировал [Президента России] Владимира Путина: "Разочарования возникают от избыточных ожиданий". "Благо, если не сам американский президент, то его команда это понимает", - добавил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Кто кому сделал подарок? Дмитрий Краснов о встрече Путина и Трампа после визита Уиткоффа в РФ" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров России и США — в статье Алексея Туманова "Путин не должен встречаться с Зеленским. Трамп опроверг слухи" на сайте Украина.ру.
"Саммит без иллюзий": Краснов о том, почему переговоры Путина и Трампа не будут "просто болтовней"

06:45 09.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Предстоящая встреча президентов России и США стала возможной благодаря длительной подготовке дипломатов обеих стран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
"Достигнут прорыв. Президенты стран встречаются друг с другом, и не для того, чтобы поболтать, хотя публике зачастую предлагают именно такую картинку", - подчеркнул Краснов.
Он уточнил: "Саммит — это финал невероятно объёмной, сложной и скрупулёзной работы дипломатов с двух сторон".
Эксперт скептически отозвался о восторгах по поводу самой возможности встречи: "Для меня все три мнения выглядят симптомами болезненной трампофилии или, как говорили в старые времена, "низкопоклонства перед Западом"".
Напомнив о предыдущих переговорах, Краснов процитировал [Президента России] Владимира Путина: "Разочарования возникают от избыточных ожиданий". "Благо, если не сам американский президент, то его команда это понимает", - добавил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Кто кому сделал подарок? Дмитрий Краснов о встрече Путина и Трампа после визита Уиткоффа в РФ" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров России и США — в статье Алексея Туманова "Путин не должен встречаться с Зеленским. Трамп опроверг слухи" на сайте Украина.ру.
