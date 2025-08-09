https://ukraina.ru/20250809/sammit-bez-illyuziy-krasnov-o-tom-pochemu-peregovory-putina-i-trampa-ne-budut-prosto-boltovney-1066676907.html

"Саммит без иллюзий": Краснов о том, почему переговоры Путина и Трампа не будут "просто болтовней"

"Саммит без иллюзий": Краснов о том, почему переговоры Путина и Трампа не будут "просто болтовней"

Предстоящая встреча президентов России и США стала возможной благодаря длительной подготовке дипломатов обеих стран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

Он уточнил: "Саммит — это финал невероятно объёмной, сложной и скрупулёзной работы дипломатов с двух сторон".Эксперт скептически отозвался о восторгах по поводу самой возможности встречи: "Для меня все три мнения выглядят симптомами болезненной трампофилии или, как говорили в старые времена, "низкопоклонства перед Западом"".Напомнив о предыдущих переговорах, Краснов процитировал [Президента России] Владимира Путина: "Разочарования возникают от избыточных ожиданий". "Благо, если не сам американский президент, то его команда это понимает", - добавил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Кто кому сделал подарок? Дмитрий Краснов о встрече Путина и Трампа после визита Уиткоффа в РФ" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров России и США — в статье Алексея Туманова "Путин не должен встречаться с Зеленским. Трамп опроверг слухи" на сайте Украина.ру.

