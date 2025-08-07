https://ukraina.ru/20250807/kto-komu-sdelal-podarok-dmitriy-krasnov-o-vstreche-putina-i-trampa-posle-vizita-uitkoffa-v-rf-1066611442.html

Кто кому сделал подарок? Дмитрий Краснов о встрече Путина и Трампа после визита Уиткоффа в РФ

Кто кому сделал подарок? Дмитрий Краснов о встрече Путина и Трампа после визита Уиткоффа в РФ - 07.08.2025 Украина.ру

Кто кому сделал подарок? Дмитрий Краснов о встрече Путина и Трампа после визита Уиткоффа в РФ

Саммит президентов России и США — это финал невероятно объёмной, сложной и скрупулёзной работы дипломатов с двух сторон. Процесс продвигается. А вот к чему приведёт жонглирование Трампа тарифами, не могут спрогнозировать даже опытные экономисты — такой чехарды никто никогда не устраивал.

2025-08-07T15:30

2025-08-07T15:30

2025-08-07T15:30

интервью

дональд трамп

владимир путин

стив уиткофф

россия

украина

индия

санкции

переговоры

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1c/1043942966_69:4:838:437_1920x0_80_0_0_239be2912eb3b89cf75188e33c77bba2.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Идет проработка саммита, заявил журналистам 7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков. — Дмитрий Анатольевич, визит 6 августа стал уже пятым по счёту для Уиткоффа. Как вы считаете, в чем особенность этого визита?— Достигнут прорыв. Президенты стран встречаются друг с другом, и не для того, чтобы поболтать, хотя публике зачастую предлагают именно такую картинку. Саммит — это финал невероятно объёмной, сложной и скрупулёзной работы дипломатов с двух сторон. И то, что стороны заявили о встрече президентов в ближайшее время, говорит о том, что процесс продвигается.При этом некоторые аналитики считают саму встречу прорывом — как-никак первый личный разговор, не по телефону, с июня 2021 года, когда Владимир Путин и Джо Байден встретились в Женеве. Пророссийские эксперты радуются, что "сам Трамп" согласился поговорить тет-а-тет, антироссийские переживают, что двусторонний саммит — "подарок" Владимиру Путину. Некоторые даже гадают, что же глава России предложил Трампу за встречу.Для меня все три мнения выглядят симптомами болезненной трампофилии или, как говорили в старые времена, "низкопоклонства перед Западом". Даже удивительно, как взрослые люди могут считать саму встречу ценностью — вне зависимости от того, к чему она приведёт.Порывистый Трамп уже звонил российскому коллеге. Но, как вы помните, остался разочарованным, и Владимир Путин прокомментировал это: "Разочарования возникают от избыточных ожиданий". Так и есть. Благо, если не сам американский президент, то его команда это понимает. Например, госсекретарь США Марко Рубио постоянно говорит, что для успеха переговоров "многое должно случиться" до них.— Какие предложения Москва может сделать Вашингтону до 8 августа, когда истекает ультиматум Трампа? И будет ли делать?— Думаю, предложения делаются перманентно, идёт переговорный процесс. И, похоже, наша дипломатия наконец-то перешла от монолитного стояния на неизменных позициях к разговору об интересах сторон. При таком подходе вместо "невозможно" говорят "возможно, если…". И переговорный процесс начинает двигаться вперёд — предлагаются свои варианты, оцениваются предложения другой стороны.Сами же предложения остаются неизменными, России нужно не многое, но лишь жизненно необходимое — безопасность. Разумность этой позиции в Вашингтоне понимают, но, как при подготовке любой сделки, стараются "отжать по максимуму", добиться максимальных профитов.— Трамп сразу после вылета спецпосланника Уиткоффа из Москвы подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России, сообщил Белый дом. Почему он это сделал?— Уточню, что Трамп дал Индии 21 день на ответную реакцию. А вот 50-процентные пошлины на Бразилию, 35-процентные пошлины на Канаду и 25-процентные пошлины на Мексику вступают в силу на этой неделе. К чему приведёт жонглирование тарифами, не могут спрогнозировать даже опытные экономисты — такой чехарды никто никогда не устраивал.Но Трамп хорош тем, что он хозяин своему слову: захотел — дал, захотел — забрал. Он с лёгкостью не только вводит санкции, но и отменяет их.Что же до самой позиции по Индии, то она абсолютно не удивительна, решение лежит в рамках американской политики — оказывать максимальное давление на Россию. От этого Запад не откажется, это многовековая традиция.— Какие сценарии развития дальнейшей ситуации вокруг Украины вы видите?— Оружейное лобби всей планеты — за бесконечное продолжение войны. И это колоссальная сила. Это кукловоды, на долларовых нитях которых прыгают перед публикой марионетки западной политической сцены. Поэтому спрогнозировать быстрое окончание конфликта я не могу — Трампу просто не позволят добиться мира.Но самое удивительное, что Россия и Украина при этом оказываются по одну сторону баррикад: два братских народа заинтересованы в прекращении боевых действий, в скорейшем восстановлении и мирном развитии. Если бы Украина обладала суверенитетом, то и сам конфликт бы не случился. Но соседняя страна под внешним управлением давно и надёжно. Запад успокоится только тогда, когда спонсоры войны поймут, что инвестиции в боевые действия против России не приносят ожидаемых дивидендов. Значит, нам нужно быть сильными и стойкими — других вариантов нет.Единственный сценарий, который кажется мне более-менее реалистичным — наращивание сил, включая военную, России и постепенное расширение взаимодействия с адекватными людьми на Украине. Например, обмен пленными и выдача Украине тел погибших — это как раз такой контакт, который включает украинцев во взаимодействие, в кооперацию.Частичное перемирие, которое, надеюсь, будет обсуждаться на встрече президентов, — это тоже об этом, тоже путь взаимодействия, требующий контактов и согласованности.О том, почему Дональда Трампа мучает информационный голод, в интервью "Посмотри в окно, дура". Игорь Прокопенко о закулисных переговорах РФ и США и ослепленности Трампа.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

https://ukraina.ru/20250806/dmitriy-vydrin-o-vizite-uitkoffa-tramp-i-starina-stiv-ne-pridumali-kak-govorit-s-rf-i-zhdut-1066545774.html

россия

украина

индия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, россия, украина, индия, санкции, переговоры, сво, завершение сво