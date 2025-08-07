https://ukraina.ru/20250807/putin-ne-dolzhen-vstrechatsya-s-zelenskim-tramp-oproverg-slukhi-1066639888.html

Путин не должен встречаться с Зеленским. Трамп опроверг слухи

Путин не должен встречаться с Зеленским. Трамп опроверг слухи - 07.08.2025 Украина.ру

Путин не должен встречаться с Зеленским. Трамп опроверг слухи

Дональд Трамп опроверг слухи о необходимости встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским перед возможными переговорами с США. Трамп кратко ответил "нет" на соответствующий вопрос, отказавшись развивать тему. Журналистов быстро выдворили, а сам президент сосредоточился на своих достижениях в сравнении с Байденом и миротворческих инициативах

2025-08-07T23:58

2025-08-07T23:58

2025-08-07T23:58

эксклюзив

сша

россия

вашингтон

трамп и зеленский

дональд трамп

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/07/1066640039_0:0:1247:702_1920x0_80_0_0_c80696b44ff7a507ee93a68dc7a85fc4.png

Президенту США Дональду Трампу и его команде понравилось держать интригу. Накануне в Белом доме анонсировали выступление американского лидера на некоторую важную тему, которой оказалось финансирование компании Apple со стороны государства. Тем не менее, так как Штаты уже задали повестку дня на 7 августа - возможная встреча президента России Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского - журналисты задавали вопросы об украинском урегулировании. И без издевки не обошлось: Трампа ждали к 23:30, а он опоздал на полтора часа.7 августа история повторилась. Днем по московскому времени в Вашингтоне анонсировали заявление Трампа на 23:00, а незадолго до начала выяснилось: Трамп намерен поздравлять американцев с Днем пурпурного сердца. Праздник начался почти по времени. Всего лишь с задержкой в 20 минут Трамп вышел к журналистам в ярко желтом галстуке. Он показывал графики, свидетельствующие о том, что он лучше предшественника Джо Байдена. Вот, этот синий столбец - так себе показатель - Байден, а красный - вау-вау размера - мой."Таким образом, вы можете видеть, что при Трампе дела у каждой группы населения шли лучше, чем при Байдене. У меня большой отрыв. Вот и вся история <…> А сейчас мы пойдем и наградим очень храбрых людей орденами "Пурпурных сердец", - сказал Трамп.Но перед тем, как это "сейчас" случилось, журналисты начали наперебой выкрикивать вопросы об украинском урегулировании. Больше всего прессу волновал вброс о том, что Трамп якобы готов встретиться с Путиным только после того, как российский лидер встретится с Зеленским.И это оказалось неправдой, если верить Трампу. А как старались выдать это за истину накануне американские СМИ...- Должен ли Путин встретиться с Зеленским для того, чтобы вы с Путиным встретились? - спросили у Трампа.- Нет, - ответил он.Развить тему не получилось. Трамп молчал как партизан. Когда ему сказали, что Путин пренебрежительно может отнестись к идее о встрече с Зеленским, Трамп пожал плечами:"Я не знаю, я не слышал. Ему вообще необязательно соглашаться на встречу. Нет".И еще несколько раз "нет", чтобы уже наверняка. Трамп же, как миротворец номер один на планете, опять собрался сделать все, что в его силах, "чтобы остановить убийства". В июле, по его подсчетам, погибли 14 тысяч человек, в основном это русские и украинские солдаты."… каждый месяц умирают молодые, в основном молодые люди, солдаты…И как раз о солдатах мы собираемся поговорить там", - сказал Трамп, и показал указательным пальцем на дверь. - "Спасибо"."Спасибо, пресса!" - выскочила перед журналистами его помощница. Она размахивала руками, будто пыталась выгнать муху из комнаты в открытое окно, и загораживала президента от камер собой. - "Спасибо, пресса! Спасибо, пресса!".Трамп ждал, пока перед ним расчистят дорогу. Он молча стоял у стола, на котором были накиданы графики с синим и красным, и смотрел вдаль. Что было дальше уже не смог показать ни один американский телеканал, так как всех выпроводили на улицу.

https://ukraina.ru/20250807/vstrecha-s-putinym-vozmozhna-zhdite-sanktsiy-zayavil-tramp-1066585596.html

сша

россия

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

эксклюзив, сша, россия, вашингтон, трамп и зеленский, дональд трамп, владимир зеленский