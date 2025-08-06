https://ukraina.ru/20250806/pochemu-rossii-nado-vklyuchat-v-svoy-sostav-vsyu-ukrainu-a-ne-tolko-novorossiyu-pyat-argumentov-1066561804.html

Почему России надо включать в свой состав всю Украину, а не только Новороссию? Пять аргументов

Почему России надо включать в свой состав всю Украину, а не только Новороссию? Пять аргументов - 06.08.2025 Украина.ру

Почему России надо включать в свой состав всю Украину, а не только Новороссию? Пять аргументов

Количество воюющих в армии России и Украины примерно равны. Однако из-за технического превосходства и более высокой идейной мотивированности бойцов ведет наступление именно российская армия, а не украинская.

2025-08-06T18:01

2025-08-06T18:01

2025-08-06T18:01

мнения

александр чаленко

всу

новороссия

россия

украина

запад

олег хавич

томаш мацейчук

вооруженные силы украины

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Но каких-то серьезных прорывов на фронте сейчас не будет, так как у российской армии нет нужного для быстрого наступления хотя бы трехкратного превосходства.Поэтому сейчас между Россией и Украиной идет война на истощение, в которой у России есть все шансы выиграть. Как только у ВСУ закончится ресурс и Украина надломиться, то сопротивления России больше оказать будет некем и нечем, а это в свою очередь будет означать, что российская армия начнет спокойно занимать украинскую территории. И тут возникает вопрос: а где ей остановиться? Чем ограничиться? Одной Новороссией? Новороссией и Малороссией? Левобережьем? А что с Западной Украиной? Лично я отвечаю на этот вопрос так: надо брать всю Украину. Почему так? Приведу в защиту своего тезиса основные аргументы.Аргумент первый. Лишение Запада военного плацдарма против РоссииРаньше я искренне полагал, что от Украины достаточно оставить Центральную и Западную часть, присоединив к России всю Новороссию, под которой я понимал весь Юго-Восток Украины, включая Харьковскую область, чтобы превратить ее в абсолютно безопасную Большую Молдавию. Безопасную, потому что на этой территории будут проживать 15 миллионов человек, большой промышленности там не будет, граждане там не такие боевитые и агрессивные как новороссы. Такое государство будет бедно - одна сплошная "аграрная сверхдержава", и поэтому у него будет маленький военный бюджет, несравнимый с военным бюджетом Российской Федерации. Какая тут повторная агрессия - не до войны.Но СВО показала, что я ошибался. Войну с РФ ведет не сама Украина, а Запад, без помощи которого она бы была побеждена еще весной 2022 года при всех тогда существовавших траблах и неподготовленности российской армии. Просто никто бы не предоставил Украине кроме Запада ни военную технику, ни деньги, ни дипломатическое, ни политическое покровительство. Понятно, что Запад хотел и хочет воевать с Россией не сам, а руками Украины, и никто кроме Украины с Россией воевать не будет и не захочет.Поэтому даже, если от Украины останется одна Западная Украина (или как ее называет многолетний теоретик и идеолог западноукраинского сепаратизма Олег Хавич - Рутения), все равно из нее НАТО и ЕС будут делать военную машину против РФ. Мол, как это прекращать войну? Что, смириться с территориальными потерями? Ни в коем случае. Только границы 1991 года. То есть война до бесконечности.Исчезновение Украины, то есть полное ее присоединение к Российской Федерации, приведет к полному исчезновению агрессивного натовского плацдарма против России, где можно будет и дальше готовить и обучать ВСУ для продолжения войны.Вряд ли западноевропейские страны захотят держать на своей территории подразделения "ВСУ в экзиле". Западные товарищи - трусы, поэтому будут прокручивать в голове возможность удара России и проведения специальных мероприятий на местах базирования ВСУ на территории ЕС и НАТО. Поэтому ВСУ, ушедшее на Запад, будет распущено. При этом боевые офицеры и мотивированные солдаты могут быть просто зачислены в армии стран НАТО. Но это, как говорится, уже другое. Само по себе НАТО с РФ войну не начнет.Аргумент второй. Невозможность создания на остатках территории Украины, которые не войдут в состав РФ, марионеточного, подконтрольного России государстваПросто такое государство никогда не будет признано на Западе даже частично, а значит никогда не будет признано и ее гражданами, что в свою очередь делает его неустойчивым – не способным противостоять майданам и государственным переворотам.Просто в случае повторения госпереворота опять же из него Запад сразу же начнет лепить свой плацдарм для агрессии против России.Можно, конечно, оставить там базы, но опыт показывает, что наличие российских военных баз в той или иной стране не мешает антироссийскому курсу местных правительств. Не помешали же они всему этому в Грузии и Армении, да и на Украине (военно-морская база в Севастополе).Даже если бы было создано марионеточное государство, расходы на его содержание легло бы на Российскую Федерацию серьезным и обременительным финансовым грузомАргумент третий. Присоединение территории всей Украины не будет означать насильственную депортацию граждан, не принявших российский суверенитет над территорией бывшей УкраиныЛюбой, кто не примет новую российскую власть, спокойно сможет уехать в Европу или куда угодно по своему собственному выбору. Так, в общем-то, и происходило во время присоединения части территории Новороссии к России, как в 2014, так и в 2022 году. И многие, очень многие, да, уедут. И это очень хорошо, так как не будет больше майданов и трудоемкой работы для ФСБ.Оставшиеся через какое-то время привыкнут к новым правилам жизни и абсолютно нормально вживутся в новые реалии. Тем более практически все украинские граждане говорят и понимают русский язык, знают русскую культуру, знают все русские культурные и иные коды. Ничего нового во время интеграции для них не будет. А учитывая то, что Россия на новых территориях – это отремонтированные дороги, школы, детсады и другие гражданские строения, это массовое строительство жилья, это повышение зарплат и пенсий, это абсолютное равенство со "старыми" гражданами России, для которых они все русские, это отсутствие войны и ТЦК, то интеграция всех новых территорий вплоть до Ужгорода пройдет успешно.Аргумент четвертый. Уничтожение территориальной базы украинского национализма и тотальной украинизацииОпыт XX и начала XXI века показал, что любое "украинское возрождение", любая украинизация приводит ни к появлению лояльного к Москве населения, а к взращиванию агрессивного украинского национализма, который при ослаблении центра сразу же поднимает голову и приводит сначала к сепарации территории, где вскармливали украинство, а потом как к тотальному уничтожению всего русского, так и к войнам.Поэтому, чтобы в будущем избежать всего этого негатива, и нужны тотальная русификация населения. И ничего насильственного в этом нет. Например, Киев – абсолютно русский по культуре и языку город, которому навязали мову и украинство. Русификация Киева в этом случае будет означать всего лишь отказ от государственной украинизации. Все, кто хочет в частном порядке изучать мову, пусть это делают, однако никакой государственной насильственной поддержки всему этому больше не будет. Мало того, желающих изучать мову с каждым годом будет все меньше и меньше, так как население этих территорий начнет воспринимать и считать себя русскими.Аргумент пятый. Не надо из двух частей Украины - собственно украинской и российской - делать ФРГ и ГДРПонятно, что Западу будет легче переработать и контролировать оставшуюся часть Украины, при этом приняв ее в далеком будущем в ЕС. Из нее с помощью больших финансовых вливаний можно будет сделать то, что называется "витриной" Запада. Понятно, что на этой территории будут присутствовать не только благополучие, но и все язвы Запада, территория так и останется относительно развитых западных стран бедной, как бедны Болгария и Румыния, но это будет подаваться западной и украинской пропагандой как некоторые временные издержки по дороге в европейский "коммунизм". Однако относительное благополучие для некритичных граждан остальной территории бывшей Украины, вошедшей в состав России, будет серьезным искушением сохранять антироссийский настрой и желание возвращения украинской власти, при которой они тоже смогут попасть в этот "коммунизм". А так нет больше никаких остатков Украины - нет и ненужного искушения.Читайте также интервью Александра Чаленко с польским журналистов о выставке "Наши мальчики", идущей сейчас в Гданьске Томаш Мацейчук о скандальной выставке поляков, служивших в Вермахте, и исторической правде

https://ukraina.ru/20230126/1042963743.html

https://ukraina.ru/20210906/1032197821.html

новороссия

россия

украина

запад

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2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

мнения, александр чаленко, всу, новороссия, россия, украина, запад, олег хавич, томаш мацейчук, вооруженные силы украины