Простая двухходовка: как японские чиновники окучивают киевскую власть

4 августа министр экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто и вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка подписали манифест о сотрудничестве между Японией и Украиной в сфере экономики и продвижения обмена кадровыми ресурсами.

Документ направлен на поддержку кооперации японских компаний с местными предприятиями в проведении мероприятий по восстановлению Украины.Стороны подписали 29 соглашений, в дополнение к уже подписанным 80 соглашениям о сотрудничестве и восстановлении.· Строительная компания Daiwa House Industry примет участие в восстановлении Украины посредством возведения модульного жилья с перспективой локализации его производства на территории Украины.· Производитель электрооборудования Panasonic Holdings планирует развивать производство оборудования для тепловых насосов.· Государственное экспортно-кредитное агентство Японии (NEXI) и "Укрфинжитло" подписали меморандум о расширении программы "єОселя".· С Fujita Corporation договорились о создании "цепочек поставок охлаждённых и замороженных продуктов".· С Японским агентством международного сотрудничества (JICA) обсудили вопросы поддержки Украины в 2026–2027 годах.К сожалению, всего перечня соглашений в открытом доступе нет. Украинская сторона его не разместила, а японская встречу с Тарасом Качкой словно и не заметила вовсе. На сайте японского правительства и профильного министерства торговли о встрече с Качкой нет ни слова — последние новости датируются 31 июля текущего года. JICA сообщила о подписании соглашения с Вьетнамом, но не об Украине. Портал ЭКСПО-2025 в Осаке, на полях которого и проходило подписание, событию также не уделил какого-либо внимания. И даже компании, фигурирующие в сообщениях японских СМИ и постах украинского Минэкономики о подписании чего-либо с Украиной, не сообщают: Panasonic Holdings, Daiwa House Industry и Fujita Corporation не посвятили соглашениям даже короткого пресс-релиза.Возникает логичный вопрос: почему японские чиновники проигнорировали данное событие.Во-первых, потому что оно для них ничего не значит: Украина не является приоритетом Японии, и последняя оказывает ей поддержку по остаточному принципу - тогда, когда приходится или выгодно, но без какого-либо рвения и желания. В 2022–2023 финансовом годах (финансовый год не совпадает с календарным) правительство Японии выделило Украине 52 млрд иен через специализированное учреждение ООН — Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).52 млрд иен выглядят солидно и убедительно, но лишь до тех пор, пока их не переведут в доллары. 52 млрд иен равны по текущему курсу 352,7 млн долларов США, что составляет меньше десятой процента от расходов госбюджета Японии на текущий год.Во-вторых, встреча прошла незамеченной даже главами компаний, потому что никакой конкретики стороны не обсуждали. Украинская делегация к встрече, судя по всему, особо не готовилась и вместо премьера Свириденко в Осаку полетел Тарас Качка. А так как нет содержания и твёрдых контрактов, то и общественности рассказывать не о чем.Именно поэтому стороны подписали манифест — документ, оповещающий граждан о достигнутых договорённостях. Можно не сомневаться, что они остались незамеченными для большинства японцев за исключением тех, кто всё же прочитал редкие новости в японских изданиях и оставил там едкие комментарии на радость российским СМИ, столь полюбивших их чтение в качестве попытки получить социологический срез мнения японцев. Впрочем, социологическая ценность у таких материалов примерно, как у общения с таксистами в незнакомом городе.Тем не менее, несмотря на малую значимость, выгода от подобного сотрудничества есть. Украинские чиновники, помимо чистого пиара, обеспечивают поступление в страну хоть какой-то помощи. Насколько она будет эффективно использована — вопрос отдельный.А вот с Японией всё куда проще. Даже поверхностного погружения в новости украино-японского сотрудничества хватает, чтобы понять его суть. За последние полгода можно вспомнить: передачу JICA оборудования для восстановления железнодорожных путей, поставки оборудования для переработки строительных отходов во вторичный щебень, отгрузку 13 мини-экскаваторов в Киев, поставки 6 сельскохозяйственным училищам навесной сельхозтехники.Япония помогает техникой, которая с годами займёт большую часть парка и станет привычной для украинских специалистов. Следом японские компании откроют свои представительства на Украине, как это уже сделала компания Denzai — поставщик тяжёлых гусеничных кранов — при поддержке агентства JICА, которое, к слову, поможет компании Zensho построить на Украине завод по производству удона и рамена.Проще говоря, всё японские чиновники делают правильно. Они совмещают приятное для США — поддержку Украины — с полезным, то есть лоббированием интересов японского бизнеса и содействию ему в открытии новых рынков.России подобная деятельность угрозы не представляет, впрочем Токио, несмотря на запрет на поставки оружия странам, находящимся в состоянии международного конфликта, поставляет его своим союзникам, а те уже Украине, да и выдача киевской власти кредита в 3 млрд долларов под доходы от российских ЗВР не способствует нормализации отношений с Москвой.Но это, похоже, Токио не слишком волнует — ради России дисциплину японцы нарушать не станут.

