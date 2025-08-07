https://ukraina.ru/20250807/1024537331.html

Фёдор Шехтель: гений русского модерна на службе сталинской индустриализации

Фёдор Шехтель: гений русского модерна на службе сталинской индустриализации - 06.08.2025 Украина.ру

Фёдор Шехтель: гений русского модерна на службе сталинской индустриализации

Архитектор Фёдор Шехтель – явление чисто российское. Он родился в Петербурге, работал в Москве, Нижнем Новгороде, Саратове, Иваново, Таганроге… Самые известные построенные им здания находятся в российской столице. В конце жизни он сделал огромный вклад в индустриальную архитектуру Украины

2025-08-07T16:00

2025-08-07T16:00

2025-08-06T13:47

история

украина

россия

москва

запорожье

индустриализация

архитектура

история

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102453/77/1024537712_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_d8eeaafe53feb12b7a681ee9184ac498.jpg

Основной период деятельности Шехтеля пришёлся на период строительного бума рубежа XIX-XX веков. Это было время, когда архитектор мог реализовать практически любые, хоть как-то соответствующие техническим возможностям своего времени, фантазии. Возможностей же было много — как раз в строительстве начал активно применяться бетон.Фёдор (точнее — Франц-Альберт) Шехтель родился 7 августа 1859 года в семье инженера Осипа Шехтеля. Шехтели перебрались в Россию в XVIII веке и занимались в основном торговлей. В частности, дядя архитектора, Франц Шехтель, был купцом первой гильдии и создателем драматического театра в Саратове. А руководил этим театром Осип.После смерти отца и дяди семья бедствовала — мать уехала работать в Москву, а дети жили у дальнего родственника, купца и коллекционера Тимофея Жегина (он был женат на дочери Франца Шехтеля). Благодаря его попечению Фёдор смог учиться в гимназии. Интересно, что его учителем рисования был Андрей Годин, несколько ранее учивший юного Михаила Врубеля.В 1875 году Шехтель переехал в Москву к матери, работавшей экономкой в семье знаменитейшего Павла Третьякова (он был торговым партнёром и другом Жегина).Скорее всего, именно в доме Третьяковых Шехтель познакомился со знаменитым архитектором Александром Каминским. Тот был женат на сестре Третьякова и построил для его картинной галереи первое здание. Он предложил Шехтелю работать в его мастерской, и их сотрудничество продолжалось до того момента, когда Каминский отошёл от дел в 1887 году. Позже он также работал в мастерских Дмитрия Чичагова и Константина Терского.В том же году Фёдор поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Там он среди прочего учился у Василия Перова вместе с Исааком Левитаном и Николаем Чеховым (старшим братом А.П. Чехова; с братьями Чеховыми он впоследствии поддерживал самые близкие отношения).Закончить училище он, однако, не смог — был отчислен в 1878 году за плохую посещаемость. Мать в это время много болела, и он должен был ухаживать за ней и одновременно зарабатывать на жизнь. Отсутствие профильного образования мешало профессиональной карьере — Шехтелю довольно долго не поручали крупных самостоятельных проектов в Москве.Направления деятельности Шехтеля в 1880-90-е годы были очень многообразными. Он занимается:- строительством домов (первым его проектом считается особняк купца Михаила Щапова, построенный в 1878 году то ли совместно с Каминским, то ли самостоятельно);- сооружением временных построек (он, например, строил павильоны Художественно-промышленной выставки 1882 года на Ходынском поле и постройки народного гулянья "Весна-красна" в честь коронации императора Александра III там же годом позже);- изготовлением театральных костюмов и декораций в театре "Скоморох" и в Большом театре;- работает в качестве художника-оформителя; в частности, для Антона Чехова он оформил обложку первого сборника "Пёстрые рассказы", а вместе с Николаем Чеховым иллюстрировал московские газеты и юмористические журналы "Будильник" и "Сверчок".В 1886 году Шехтель оформляет фасад построенного Терским театра "Парадиз" (сейчас — Театр им. Маяковского на Большой Никитской).Шехтель достиг значительных успехов. В 1886 году он оборудовал свою мастерскую, а в 1887-м — женился на дочери своего благотворителя Наталье Жегиной, с которой был знаком ещё с детства.В 1890-х годах Шехтель переходит от эклектики к неорусскому и неоготическому стилям.В 1892 году он совместно с Чичаговым строит здание Московской городской думы на Воскресенской площади (сейчас — Музей войны 1812 года на площади Революции).Считается, что поворотным пунктом в творческой биографии архитектора стала постройка в 1893 году особняка в стиле английской готики по заказу Саввы Морозова. В этом здании уже ощутимы влияния модерна — он отступил от "красной линии" и придал равную выразительность всем фасадам здания. Для оформления внутренних интерьеров здания был привлечён Михаил Врубель. Кстати, этот дом считается одним из возможных прообразов особняка булгаковской Маргариты…Именно на основе этого проекта Шехтель получил свидетельство Техническо-Строительного комитета МВД на право производить работы по гражданской строительной и дорожной частям. При этом ему запрещалось называться "архитектором" или "инженером" — только "техником".Впрочем, на это особого внимания уже не обращают — в 1896 году Шехтель строит временные павильоны для коронационных торжеств Николая II в Москве и Нижнем Новгороде. Это очень ответственный заказ, дающий представление о степени его признания.Много внимания Шехтель уделяет работе с церковными сооружениями. В 1897 году он занимается оформлением церкви Пимена Великого в Новых Воротниках. Редкий киевлянин сможет сдержать удивлённый возглас, заглянув в эту церковь XVII века, построенную в характерном стиле "нарышкинского барокко", — Шехтель использовал эскизы Виктора Васнецова, приготовленные для Владимирского собора в Киеве. Эта работа считается одной из родоначальниц стиля русского модерна.В 1900 году появляется целый ряд его построек. Он строит здание "скоропечатни Левенсона" в неоготическом стиле, но с совершенно модерновой лестницей, затем оформляет русский павильон на Всемирной выставке в Париже и, наконец, возводит особняк Степана Рябушинского на Малой Никитской (будущий "дом Горького") — безусловный шедевр модерна.В 1901 году, после создания архитектором ансамбля российских павильонов на Международной выставке в Глазго Шехтель был удостоен почётного звания академика архитектуры. Академик без высшего образования… Чудны дела твои, Господи.В первом десятилетии нового века Шехтель опять переориентируется на неорусский стиль и неоклассику.В первом выдержано построенное в 1902 году здание Ярославского вокзала в Москве. В то время это был самый маленький вокзал — всего лишь с двумя путями, поезда оттуда ходили только до Троице-Сергиевой лавры. Круглые колонны в нынешнем зале вокзала когда-то поддерживали навесы над перроном. Сейчас с Ярославского отправляются поезда на Владивосток…Второй стиль (обычно называемый "рациональным модерном") более характерен для собственного дома архитектора на Большой Садовой, построенного в 1909 году, библиотеки-музея Чехова в Таганроге, кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади (первый кинотеатр специализированной постройки в Москве).Начало Великой войны ознаменовало изменения в личной жизни Шехтеля. В 1915 году он принял православие и стал, наконец, официально называться Фёдором вместо Франца-Альберта (собственно, Фёдором он был и раньше, но это была бытовая русификация). Кстати, его сын даже от фамилии отказался — стал Жегиным, по матери.Справедливости ради надо сказать, что по Москве после начала войны прокатилась волна немецких погромов, в частности, была разгромлена квартира коллеги Шехтеля Эрнста-Рихарда Нирнзее в названном в его честь "тучерезе" около Тверского бульвара.В это время он построил своё, по его собственному мнению, лучшее здание — деревянную церковь Николая Чудотворца у Соломенной сторожки. За основу были взяты церкви русского Севера. Шехтель сам был прихожанином этого храма до самой своей смерти. К сожалению, церковь была разрушена в 1960 году и восстановлена довольно далеко от своего исторического места в 1997 году.После революции дела Шехтеля серьезно пошатнулись — старый дом пришлось продать, новый был реквизирован. Шехтель читает лекции во ВХУТЕМАСе, участвует в ремонте здания МХТ (будущий МХАТ; это здание он перестраивал в стиле модерн в 1902 году), готовит ряд нереализованных проектов, работает в ряде советских организаций (как описано у Булгакова, "давали крупу и (…) жалованье платили в декабре за август").Считается, что последней его большой работой в Москве было участие в проведении Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки 1923 года (на её месте был создан Парк им. Горького), в частности, он строил для неё Туркестанский павильон. Также Шехтель проектировал с архитектурной точки зрения памятник Александру Островскому около Малого театра (построили его уже без его участия), представил один из вариантов проекта мавзолея Ленина (в виде египетской пирамиды).С 1 декабря 1924 года Шехтель занимал должность заведующего архитектурным подотделом при Государственном Днепровском строительстве — проектной организации ДнепроГЭСа.Им был выполнен проект плотины электростанции, велась разработка вариантов плотинных башен, шлюзов, моста и грузового порта, других сооружений и конструкций. Нереализованным остался проект постройки города энергетиков Электрополь на Хортице.В мае 1925 года он уволился из штата Днепростроя по состоянию здоровья, однако договорился о продолжении проектирования ГЭС по отдельным соглашениям.До начала строительства ДнепроГЭСа Шехтель не дожил — он скончался 7 июля 1926 года в Москве и был похоронен на Ваганьковском кладбище.

https://ukraina.ru/20240614/1023895504.html

https://ukraina.ru/20230304/1043945327.html

https://ukraina.ru/20250603/1023782462.html

https://ukraina.ru/20230204/1043202170.html

https://ukraina.ru/20231010/1049977707.html

украина

россия

москва

запорожье

санкт-петербург

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, украина, россия, москва, запорожье, индустриализация, архитектура, санкт-петербург