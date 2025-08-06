https://ukraina.ru/20250806/pvo-sbila-bolee-polusotni-ukrainskikh-dronov-nad-rossiyskimi-regionami-1066528888.html
ПВО сбила более полусотни украинских дронов над российскими регионами
ПВО сбила более полусотни украинских дронов над российскими регионами - 06.08.2025 Украина.ру
ПВО сбила более полусотни украинских дронов над российскими регионами
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили над российскими регионами 51 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает 6 августа телеграм-канал Украина.ру
2025-08-06T07:51
2025-08-06T07:51
2025-08-06T07:51
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По 16 аппаратов уничтожено над Ростовской и Брянской областями, 12 - над Крымом, четыре - над Воронежской областью и три - над Орловской.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что атаку отразили в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах. В хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения линии электропередачи без электроэнергии остались почти 200 жителей 87 домов. Никто из людей не пострадал. Губернатор отметил, что ремонтно-восстановительными работами энергетики займутся днем.В станице Тацинской из-за возгорания травы возле жилого дома были эвакуированы проживающие в нем три семьи, добавил Слюсарь. Огонь оперативно потушен. По докладу оперативных служб, там тоже обошлось без пострадавших.Позже он же написал в своем телеграм-канале, что беспилотник упал на дорогу из Каменска в поселок Глубокий возле остановки у хутора Погорелов, движение перекрыто, вызвана саперная группа, пострадавших нет.Кроме того, из-за аварийного отключения электроэнергии по высоковольтной линии несколько населенных пунктов переведены на электроснабжение по резервной схеме.В свою очередь жители Брянска сообщали о многочисленных взрывах в небе и активной работе ПВО ночью. Как писал телеграм-канал SHOT, массированный налет на город начался в районе 5 утра. Очевидцы говорили о столбе густого черного дыма на месте падения обломков БПЛА в одном из районов Брянска, также о звуках пролета дронов и взрывах сообщают жители других районов области.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, брянск, россия, брянская область
ПВО сбила более полусотни украинских дронов над российскими регионами
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили над российскими регионами 51 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает 6 августа телеграм-канал Украина.ру
По 16 аппаратов уничтожено над Ростовской и Брянской областями, 12 - над Крымом, четыре - над Воронежской областью и три - над Орловской.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что атаку отразили в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах.
В хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения линии электропередачи без электроэнергии остались почти 200 жителей 87 домов. Никто из людей не пострадал. Губернатор отметил, что ремонтно-восстановительными работами энергетики займутся днем.
В станице Тацинской из-за возгорания травы возле жилого дома были эвакуированы проживающие в нем три семьи, добавил Слюсарь. Огонь оперативно потушен. По докладу оперативных служб, там тоже обошлось без пострадавших.
Позже он же написал в своем телеграм-канале, что беспилотник упал на дорогу из Каменска в поселок Глубокий возле остановки у хутора Погорелов, движение перекрыто, вызвана саперная группа, пострадавших нет.
Кроме того, из-за аварийного отключения электроэнергии по высоковольтной линии несколько населенных пунктов переведены на электроснабжение по резервной схеме.
"Из-за перебоев в энергообеспечении нарушена работа водозабора Таловая Балка. На место направлена аварийная бригада. Главное, никто из людей не пострадал", - подчеркнул врио губернатора.
В свою очередь жители Брянска сообщали о многочисленных взрывах в небе и активной работе ПВО ночью. Как писал телеграм-канал SHOT, массированный налет на город начался в районе 5 утра. Очевидцы говорили о столбе густого черного дыма на месте падения обломков БПЛА в одном из районов Брянска, также о звуках пролета дронов и взрывах сообщают жители других районов области.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.