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ПВО сбила более полусотни украинских дронов над российскими регионами

ПВО сбила более полусотни украинских дронов над российскими регионами - 06.08.2025 Украина.ру

ПВО сбила более полусотни украинских дронов над российскими регионами

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили над российскими регионами 51 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает 6 августа телеграм-канал Украина.ру

2025-08-06T07:51

2025-08-06T07:51

2025-08-06T07:51

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По 16 аппаратов уничтожено над Ростовской и Брянской областями, 12 - над Крымом, четыре - над Воронежской областью и три - над Орловской.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что атаку отразили в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах. В хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения линии электропередачи без электроэнергии остались почти 200 жителей 87 домов. Никто из людей не пострадал. Губернатор отметил, что ремонтно-восстановительными работами энергетики займутся днем.В станице Тацинской из-за возгорания травы возле жилого дома были эвакуированы проживающие в нем три семьи, добавил Слюсарь. Огонь оперативно потушен. По докладу оперативных служб, там тоже обошлось без пострадавших.Позже он же написал в своем телеграм-канале, что беспилотник упал на дорогу из Каменска в поселок Глубокий возле остановки у хутора Погорелов, движение перекрыто, вызвана саперная группа, пострадавших нет.Кроме того, из-за аварийного отключения электроэнергии по высоковольтной линии несколько населенных пунктов переведены на электроснабжение по резервной схеме.В свою очередь жители Брянска сообщали о многочисленных взрывах в небе и активной работе ПВО ночью. Как писал телеграм-канал SHOT, массированный налет на город начался в районе 5 утра. Очевидцы говорили о столбе густого черного дыма на месте падения обломков БПЛА в одном из районов Брянска, также о звуках пролета дронов и взрывах сообщают жители других районов области.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, брянск, россия, брянская область