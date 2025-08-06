https://ukraina.ru/20250806/kurskaya-avantyura-zelenskogo-god-spustya-1066540301.html

Курская авантюра Зеленского. Год спустя

Курская авантюра Зеленского. Год спустя - 06.08.2025 Украина.ру

Курская авантюра Зеленского. Год спустя

Ровно год назад, в ночь с 5 на 6 августа, ВСУ вторглись на территорию Курской области. Как рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, в ходе оккупации части этого российского региона погибли более 330 мирных жителей. Для самой же украинской армии эта операция в итоге окончилась провалом

2025-08-06T12:28

2025-08-06T12:28

2025-08-06T12:53

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Что предшествовалоВсю первую половину 2024 года армия России провела в активном наступлении. Одним из важнейших успехов стало взятие Авдеевки – одного из ключевых укрепрайонов ВСУ на донецком направлении.За год до этого украинские ВС бесславно завершили свое контрнаступление, инициатива на поле боя окончательно перешла к России.Параллельно с этим в США набирала обороты президентская избирательная кампания. Дональд Трамп, шансы которого на победу росли день ото дня, обещал положить конец российско-украинскому конфликту и посадить Москву и Киев за стол переговоров.В этих условиях киевский режим решился на нестандартный ход – осуществить масштабный заход своих формирований через границу в Курскую область и попробовать закрепиться там на как можно большей территории.По распространенной версии, удерживаемую часть Курской области Владимир Зеленский планировал использовать в качестве козыря на возможных переговорах с РФ, в т.ч. для обмена на территории, которые перешли под российский контроль.Как заявил спустя неделю после начала вторжения в Курскую область Владимир Путин, помимо усиления переговорных позиций это нападение имело целью остановить наступление ВС РФ в Донбассе, а также дестабилизировать российское общество.Почему ВСУ так легко зашли в Курскую областьКак сообщили в Министерстве обороны России в ноябре прошлого года, одной из приоритетных целей вторжения в Курскую область должен был стать захват Курской АЭС, расположенной в городе Курчатове, что в 40 км от границы.Сообщалось, что для этого предполагалось задействовать 20 тыс. украинских военнослужащих, 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии и 5 реактивных систем залпового огня.Вторжение началось ранним утром 6 августа в районе города Суджа. К вечеру этого дня через границу перешли уже не менее 400 украинских военных.Успех противника был обусловлен несколькими причинами, в т.ч. неудовлетворительным состоянием приграничных линий укреплений, о завершении строительства которых ранее рапортовали власти региона.За строительство укрепрайона отвечала местная госструктура – Корпорация развития Курской области. В конце 2024 года ее руководители окажутся на скамье подсудимых, им вменялось в вину хищение более 3 млрд рублей при постройке оборонительных сооружений.Кроме того, руководство ВС РФ не рассматривало данное направление как наиболее угрожающее, поэтому в первые часы сопротивление наступающему противнику оказывали в основном пограничные отряды ФСБ, в значительной мере состоящие из военнослужащих срочной службы, многие из которых практически сразу же попали в плен.Действующая же на этом направлении группировка войск "Север" преимущественно была задействована в наступательных боях в Харьковской области.Отчасти этому также способствовало то, что ВСУ ранее уже устраивали несколько рейдов на российскую территорию в Брянской, Белгородской и в той же Курской областях, тогда эти операции осуществлялись силами диверсионно-разведывательных групп, которые уничтожались или вытеснялись обратно через границу российскими военными.Этим можно объяснить и то, что в первые часы вторжения Министерство обороны опубликовало сообщение о выдавливании противника из Курской области. Командование на местах не смогло сразу понять масштаб проблемы и адекватно оценить силы ВСУ на этом направлении, предпочтя вместо этого скорее доложить наверх о взятии ситуации под контроль.Ход вторженияВ первые же дни стало очевидно, что план по прорыву к АЭС в Курчатове потерпел крах, тем не менее, ВСУ удалось вклиниться вглубь российской территории.Уже 7 августа под контроль Украины перешла Суджа – этот город с населением 5 тыс. человек так и останется крупнейшим населенным пунктом, который удастся захватить Киеву в Курской области, а местная "Пятерочка", разграбленная украинцами, станет в медиа символом оккупации.Всего, по данным Минобороны РФ, Украина на пике своего наступления контролировала 1268 кв. км территории региона при его общей площади в 29,9 тыс. кв. км. Всего за восемь с половиной месяцев под оккупацией побывали 59 населенных пунктов.Когда наступление ВСУ захлебнулось, украинская армия принялась окапываться в захваченных населенных пунктах, осуществляя ротацию и снабжение своих подразделений с территории Сумской области.О первых контрнаступательных действиях Минобороны России сообщило 12 сентября. В тот день было объявлено об освобождении сразу девяти сел и деревень, а также одного поселка. К середине января от украинских формирований было освобождено более 60% той территории, которой им удалось захватить.Несмотря на тяжелую ситуацию, власти Украины до последнего не давали команду на отступление из-под Курска, используя эту операцию для своего пиара. Так, одно из своих ежевечерних обращений Зеленский записал, будучи в футболке с надписью Make Russia small again ("Сделаем Россию меньше снова" по аналогии с главным лозунгом Трампа про Америку, которую он сделает снова великой).К весне 2025 года боевые действия по освобождению Курской области активизировались. Одним из самых резонансных эпизодов этого этапа стала операция "Поток", когда российские военные шли несколько дней по неиспользованной газотранспортной трубе в тыл ВСУ в районе Суджи, после чего атаковали позиции украинцев.К середине марта, когда была освобождена Суджа, армия Украины еще сохраняла контроль над чуть более 10% захваченной территории области.Двадцать шестого апреля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от противника. Последним населенным пунктом, который удерживала Украины стал Горналь к югу-западу от Суджи.В ходе доклада Герасимова главе государства также впервые было официально объявлено об участии военнослужащих КНДР в боях Курской области. Это стало возможным на основании договора между Северной Кореей и Россией о всеобъемлющем партнерстве, который был заключен ранее.Потери Украины, гибель мирных жителейНападение Украины на Курскую область в конечном итоге кончилось полным разгромом украинской группировки на этом направлении.К середине мая, когда Москва и Киев возобновили в Турции диалог в формате делегаций, вся территория региона была освобождена. Идея менять Курскую область на что-то еще умерла так толком не родившись.Спустя год киевский режим не может назвать ни одного положительного для себя итога "курской операции", предъявляя лишь пустые пропагандистские тезисы.На деле итоги этих месяцев для Украины таковы: более 76 тыс. потерь убитыми и раненными, уничтожено более 7,7 тыс. единиц техники (412 танков, 340 БМП, 314 БТР и др.). Эти цифры были озвучены в апреле Герасимовым на докладе Путину.Переключить внимание российского командования от других направлений на Курскую область не получилось, напротив, из-за этой атаки просели другие участки фронта, где ВСУ были лишены подкреплений и вынуждено отступали. Тысячи бойцов были брошены на заведомо авантюрную операцию, которая привела к бессмысленной гибели множества людей.События в Курской области еще раз продемонстрировали отношение украинских военных к мирному населению. По данным Бастрыкина, всего за время оккупации от действий ВСУ погиб 331 мирный житель.Всего возбуждено более 600 уголовных дел по фактам преступлений украинской армии, 230 человек из числа военнослужащих ВСУ осуждены.Сумма ущерба, нанесенного региону, составила более 3 млрд рублей. Как уточнил глава Следкома, эта цифра – промежуточная, оценка продолжается.Подробности того, как проходило освобождение Курской области - в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале.

https://ukraina.ru/20250722/aleksey-fenenko-zapad-tyanet-vremya-chtoby-ustroit-rf-novuyu-kurskuyu-avantyuru-ili-vtoruyu-krymskuyu-1065708762.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, курская область, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, сво