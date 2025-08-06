https://ukraina.ru/20250806/ekonomika-ukrainy-i-voyna-perezagruzka-arma-udar-po-kolomoyskomu-i-bogolyubovu-1066525969.html

Экономика Украины и война: "перезагрузка" АРМА, удар по Коломойскому и Боголюбову

Экономика Украины и война: "перезагрузка" АРМА, удар по Коломойскому и Боголюбову - 06.08.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: "перезагрузка" АРМА, удар по Коломойскому и Боголюбову

В начале августа киевская власть всё же залатала "дыру" в госбюджете, а заодно покорилась требованиям ЕС, организовав "перезагрузку" АРМА. Заодно Лондон подыграл украинским чиновникам в их борьбе с Игорем Коломойским*. Читайте об этих и иных новостях в традиционном обзоре по средам.

2025-08-06T04:44

2025-08-06T04:44

2025-08-06T04:44

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Бюджетная дыра залатана31 июля нардепы проголосовали за законопроект №13573 о внесении изменений в госбюджет на текущий год. Расходы на денежное довольствие военнослужащих увеличены на 115 млрд гривен, 216 млрд гривен выделено на производство вооружений, включая БПЛА, а оставшиеся 81,3 млрд выделят на покрытие других потребностей ВСУ. Законопроект поддержали 332 народных депутата.В принципе, ничего нового не произошло — "латание" бюджетных дыр после 2022 года стало для киевской власти ежегодным и весьма рутинным ритуалом.В текущем году "дыру" планируют закрыть за счёт наращивания внутреннего госдолга (+184,9 млрд гривен), перевыполнения показателей по доходам бюджета (+147,5 млрд гривен) и сокращения расходов на погашение и обслуживание долга (+76,3 млрд гривен).НБУ констатирует очевидноеНа этом фоне НБУ выступил в роли Капитана Очевидность и спрогнозировал на следующий год существенный дефицит госбюджета в размере 22% от ВВП и его медленное сокращение в 2027 году до 19% от ВВП. Ничего нового в этих цифрах нет: киевской власти нужны 40 с лишним миллиардов долларов внешнего финансирования, 25 млрд долларов для производства вооружений, а Запад прогнозирует продолжение боевых действий в следующем году. От этих вводных и отталкивались клерки НБУ.С начала года территорию Украины покинули и не вернулись обратно 250 тысяч человек. Это разница между официальной статистиков выездов и въездов. Сколько спасли свои жизни, уйдя в Европу по горным тропам, неизвестно. В связи с этим НБУ прогнозирует, что в ближайшие 2 года с территории Украины уедут и не вернутся обратно по 200 тыс. человек ежегодно. Смену тенденции НБУ прогнозирует лишь с 2027 года, когда, как ожидает банк, на Украину вернутся 100 тысяч человек. Ранее клерки считали, что в 2027 году домой вернутся 500 тыс. человек.Заодно банк прогнозирует рост тарифов на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду, что, впрочем, не является новостью — в следующем году киевская власть вновь будет изыскивать средства для покрытия бюджетного дефицита.Перезагрузка АРМАКабмин Юлии Свириденко принял отставку главы АРМА — Агентство по розыску и управления активами — Елену Думу в рамках программы по полной перезагрузке агентства.Думе вменяют неэффективность и лояльность Зеленскому, так как она поддержала ограничение полномочий НАБУ и САП. Насколько Дума была неэффективной покажут результаты аудита.Как и в случае с таможней и Бюро экономической безопасности (БЭБ) выбирать нового главу агентства будут представители правительства вместе с международными партнёрами. Проще говоря, решать кто будет управлять структурой, будут иностранцы — таковы требования ЕС, которые Киеву было необходимо выполнить для получения 1,5 млрд евро финансирования в рамках программы Ukraine Facility. Соответствующий закон Зеленский подписал 27 июля.Взаимоотношения между Украиной и ЕС по вопросам АРМА Россию не затрагивают, в отличие от работы самого агентства: именно оно разыскивало и конфисковывало активы Януковича и связанных с ним "регионалов", а позже и собственность граждан России и Белоруссии на подконтрольной киевской власти территории.Под конфискацию попадали как предприятия и морские суда, так и коллекции живописи и часов. Впоследствии собственность продавалась с аукционов, а деньги перечислялись в госбюджет. Естественно, не вся и не всегда — многие активы наверняка "потерялись" в процессе перехода прав собственности и оказывались у "талантливых" и "достойных" граждан Украины, которые непременно связаны с Андреем Ермаком — главой Офиса Зеленского.Насколько обогатились связанные с АРМА лица пока не ясно, но глава комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, указывала, что 80% активов, переданных под управление агентства, не приносили прибыли государству, а зачастую даже продолжали обогащать своих прежних владельцев. По сути дела, АРМА использовали для рейдерского захвата собственности, заставляя её собственников "делиться".Вот теперь руководить агентством посадят кого-то из числа безусловно лояльных Западу грантоедов, задачей которого будет лишение Ермака и Зеленского доступа к генерируемым через АРМА деньгам."Приват" против отца-основателяНационализированный ещё при Петре Порошенко* "ПриватБанк" выиграл суд в Высоком суде Англии против своих бывших владельцев и учредителей — Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского. Иск подали ещё в 2017 году, сперва судьи отказались рассматривать дело по существу, но после рассмотрения апелляции в 2019 году всё же приняли дело, чтобы в 2023 году провести заключительные слушания. 2 года, по всей видимости, у судей ушли на составление решения в интересах киевской власти.В итоге судьи признали Коломойского и Боголюбова виновными в незаконном выведении денег, что позволит киевской власти обратить взыскание на имущество бывших олигархов за пределами Украины. Взыскивать у бывших хозяев "ПриватБанка" есть что: их активы разбросаны по всему миру, однако их потребуется найти, но в этом киевской власти поможет перезагруженное агентство АРМА.Глава НБУ Андрей Пышный назвал решение суда "выдающейся юридической победой Украины", которое укрепляет доверие к банковской системе Украины. Последний тезис весьма спорный с учётом давней и крепкой любви граждан Украины к валюте и — с недавних пор — криптовалююте, в которую они переводят гривны при любой возможности.Грузооборот упалВ первом полугодии 2025 года "Укржелдорога" перевезла 79,6 млн тонн грузов, что на 11,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Угля перевезли на 27,5% меньше, а зерна и вовсе на 32,5%. Экспортные перевозки сократились на 13,5%, а внутренние на 11,7%. Транзитные перевозки отсутствуют как таковые. Если такая динамика сохранится, то до конца года УЗ перевезёт на 50% грузов меньше, чем в 2021 году.К слову, 17 июля Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) просила украинское правительство (тогда ещё во главе с Денисом Шмыгалём) сохранить в бюджете на 2026 год средства для компенсации УЗ расходов на пассажирские перевозки. В 2024 году УЗ получила 18 млрд гривен убытков на пассажирских перевозках, а в 2025 году размер убытков вырастет до 22 млрд гривен. Из бюджета компенсируется лишь 4,3 млрд гривен.ЕБА как лоббист крупного бизнеса просит государство взять убытки на себя, компенсировав их УЗ из бюджета, чтобы снизить свои расходы так как недополученную прибыль УЗ компенсирует с помощью перекрёстного субсидирования. Ассоциация отмечает, что в Европе практика перекрёстного субсидирования не применяется, а бизнес не должен доплачивать так как это несправедливо и негативно сказывается на его финансовых показателях.С учётом острой потребности киевской власти в деньгах — на следующий год нужно 40 млрд долларов внешнего финансирования, из которых 19 непонятно откуда брать — компенсацию скорее вовсе отменят. А значит либо стоимость грузовых перевозок возрастёт, либо пассажирские перевозки станут дороже. Однако скорее подорожает решительно всё.Прочие новостиВ июле киевская власть импортировала 833 млн м3 природного газа, закачав его в подземные хранилища в рамках подготовки к грядущему отопительному сезону. По сравнению с июнем объёмы импорта выросли в 1,5 раза, а по сравнению июлем 2024 года и вовсе в 16 раз — сказались удары ВКС РФ по украинским газовым промыслам. Тем не менее, в ПХГ закачано 5,1 млрд м3 свободного газа и при сохранении набранных темпов закачки, киевской власти удастся обеспечить минимально необходимых для прохождения отопительного сезона запас голубого топлива.Новый министр энергетики Светлана Гринчук сообщила о намерении продолжить переговоры с Болгарией о покупке реакторных островов для Хмельницкой АЭС несмотря на то, что власти страны передумали продавать их Украине.С 1 июля Украина прекратила экспорт сухого молока в страны Евросоюза из-за исчерпания квоты, которая составляет 2,95 тыс. тонн сухого молока.В первой половине 2025 года граждане Украины закрыли 25,4 тыс. ИП в сфере IT, а зарегистрировали 18,4 тыс. ИП. В 2024 году динамика закрытия и открытия была противоположной: открытий было на 4 тыс. больше закрытий. Зато в Польше после начала СВО граждане Украины открыли 610 IT-компаний — большинство украинских IT-специалистов (39%) переехали как раз в Польшу.Хозяйственный суд Киева отказал ООО "Азовмаш" в удовлетворении иска к России о взыскании 19,5 млн долларов в виде убытков от потери имущества в Мариуполе и упущенной выгоды. Судьи пришли к выводу, что размер упущенной выгоды завышен, а факт убытков истцом не доказан так как судьям не были предоставлены первичные бухгалтерские документы. Проще говоря, истцам нужно было съездить в Мариуполь и собрать необходимые документы, чего они не сделали, решив ограничиться актами сверки. А вот австрийский суд не был столько щепетильным и удовлетворил иск "Нафтогаза" о взыскании с России 120 млн евро за утраченную в 2014 году собственность в Крыму. В случае, если России не удастся оспорить решение в апелляционном порядке Украина сможет обратить взыскание на 20 российских объектов недвижимости в Австрии, которые будут проданы с аукциона.Андрей Веревский — украинский латифундист и основатель агрохолдинга "Кернел" — уведомил миноритарных акционеров о запуске процедуры sell-out по выкупу у миноритарных акционеров их пакета акций Kernel Holding S.A. Процедура проводится в рамках реализации Веревским замысла по консолидации акций своего агрохолдинга и последующего делистинга, то есть превращения Kernel Holding S.A. из публичной в частную компанию. Выкупить осталось чуть менее 5% акций и тем, кто не захочет их продавать, добровольно грозит принудительный выкуп по "справедливой" цене, которую установит независимый эксперт. Логика Веревского простая и понятная: в эпоху великих перемен владельцам бизнеса меньше всего хочется зависеть от акционеров, требующих выплаты дивидендов и публикации отчётности, а также сковывающих менеджеров в принятии важных решений.Одесский морской порт сменил валюту для оплаты портовых услуг с доллара на евро. В качестве причины указано стремление Украины в Евросоюз и существенная девальвация доллара, который с начала пандемии COVID-19 ослаб на треть.Государственная экологическая инспекция отрапортовала о хранении на подконтрольной киевской власти территории 8,5 тыс. тонн опасных химикатов, которые представляют серьёзную экологическую и санитарную угрозу. Большая часть из веществ — старые средства химической защиты растений, которые в 80% случаев хранятся без учёта и надлежащих условий ещё с советских времён. Примечательно, что 46% подобных веществ находится в Херсонской области, ещё 22% — в Сумской.О том, что волнует в эти дни украинскую элиту - в статье Дмитрия Ковалевича "Задержание кума Ермака и опасения "Слуг народа". Как живут представители украинской элиты"*Внесен в список экстремистов и террористов

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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эксклюзив, украина, россия, запад, игорь коломойский, боголюбов, владимир зеленский, нбу, ес, приватбанк