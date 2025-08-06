https://ukraina.ru/20250806/zaderzhanie-kuma-ermaka-i-opaseniya-slug-naroda-kak-zhivut-predstaviteli-ukrainskoy-elity-1066525093.html

Задержание кума Ермака и опасения "Слуг народа". Как живут представители украинской элиты

Задержание кума Ермака и опасения "Слуг народа". Как живут представители украинской элиты - 06.08.2025 Украина.ру

Задержание кума Ермака и опасения "Слуг народа". Как живут представители украинской элиты

Представители украинской политической элиты на этой неделе достаточно часто обсуждали коррупционный скандал, в котором замешано окружение Зеленского и Ермака.

2025-08-06T04:20

2025-08-06T04:20

2025-08-06T04:20

луганская область

украина

запад

владимир зеленский

сергей гайдай

набу

слуга народа

нацгвардия

эксклюзив

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальная антикоррупционая прокуратура (САП) задержали бывшего губернатора Луганской области Сергея Гайдая и нардепа от "Слуги народа" Алексея Кузнецова по делу о хищения на закупках дронов и систем РЭБ. Кузнецова задержали на взятке. Вместе с ними задержан был и глава администрации города Рубежное Луганской области Андрей Юрченко.По версии следствия, фигуранты дела предлагали предприятиям государственные контракты по заведомо завышенным ценам, а 30% от суммы контракта возвращалось участникам схемы в форме отката. В частности известно, что на контракте на производство FPV-дронов на сумму 10 миллионов гривен сверху "накрутили" $80 000. Откат на производстве систем РЭБ в 2024-2025 г. составлял 30%. Кроме того, "Украинская правда" утверждает, что даже поставленные в рамках этой схемы дроны были некачественными. Фигурантами дела являются также высокопоставленные офицеры Нацгвардии, которым, по версии следствия, фигуранты дела продавали по завышенным ценам дроны и средства РЭБ.Опальный депутат Александр Дубинский отмечает, что во время войны вряд ли можно что-то поставить в Нацгвардию в обход её командующего Александра Пивненко и министра МВД Клименко, которому подчиняется Нацгвардия.Однако политолог Михаил Чаплыга полагает, что в данном деле НАБУ раскрыли лишь видимую часть айсберга, а откаты в оборонной сфере намного крупнее. "Я во многое могу заставить себя поверить, но только не в то, что имея возможности иметь ведро для черпания, верхушка власти занималась чайными ложками", - комментирует Чаплыга дело в отношении Гайдая и Кузнецова.Гайдай и Кузнецов считаются на Украине протеже главы Офиса президента Андрея Ермака, оба активно клялись в верности Зеленскому, верноподданнически прославляя каждый его шаг. Журналист Всеволод Филимоненко называет Гайдая кумом Ермака. Сам Гайдай не раз писал, что Зеленский якобы является "настоящим лидером свободного мира" (ведь этот "лидер" позволял ему обогащаться на поставках). Активно участвовал Гайдай и в гонениях на каноническую православную церковь, регулярно получая награды от раскольнической ПЦУ.Кузнецов тоже был не простым "Слугой народа", а возглавлял Луганскую областную организацию партии Зеленского, хотя саму область Украина уже не контролирует. Поскольку почти все фигуранты дела имели отношение к фиктивной администрации Луганской области, понятно, зачем Киев содержит "администрации" Мариуполя, Ялты и Симферополя. На содержание этих фиктивных администраций рядовые украинцы платят дополнительные налоги, но львиная доля финансирования поступает от западных партнеров. И теперь как стало ясно из материалов НАБУ, разворовывалась.Данное дело с одной стороны показывает, какова цена постоянных заявлений Зеленского о "масштабном производстве дронов". С другой стороны, ВСУ получат минимум на 30% меньше дронов, которые могли бы использовать против российской армии.В какой-то мере действия НАБУ против этих политиков являются отголоском "картонного майдана" - бунта "соросят", требовавших вернуть полномочия НАБУ и САП – антикоррупционным структурам, которые действуют под крышей западных посольств. В НАБУ заявили, что задержание коррупционеров стало возможно благодаря тому, что на прошлой неделе был принят новый законопроект, вернувший им полномочия.Скандальная нардеп Марьяна Безуглая полагает, что НАБУ наконец-то начало работать и выполнять свои функции. О ставленнике Ермака Гайдае она при этом невысокого мнения. "Готова начать верить в НАБУ, зашевелились. Гайдай — концентрированная мерзость. Бывший глава Луганской ОГА: трус, мошенник и лжец, с которым у меня была настоящая война. Не готовил область к обороне, не был на месте, снимал видео в тылу в бронежилете, клепал схемы, не помогал с эвакуацией людей", - пишет Безуглая. Своего коллегу по фракции Алексея Кузнецова она называет "мелким барыгой" и "стрелочником", работавшим на пару с Гайдаем.Еще один его бывший коллега по фракции, а ныне заключенный в СИЗО Александр Дубинский отмечает, что с каждым таким задержанием "Слуг народа" близок конец "монобольшинства" в Раде. По его мнению, если "отминусовать" еще 7 человек, то развалится коалиция в Раде, без которой Зеленскому будет сложно продвигать какие-либо решения, а это формально касается и законопроектов о продлении военного положения. Впрочем, если на Украине и в этом случае не будут соблюдать законность и регламент, на Западе на это закроют глаза.Зеленский не стал выгораживать своих протеже, хотя ранее пытался лишить полномочий НАБУ и САП, когда те подобрались близко к его окружению. Он даже попытался пристроиться к раскрытию коррупционной схемы, заявив, что "антикоррупционеры" представили ему доклад, что в НАБУ опровергли, подчеркнув, что они не обязаны отчитываться перед президентом, поскольку "независимы".Украинское издание "Страна" отмечает, что это было лишь шоу со стороны Зеленского с вынужденной попыткой сохранить лицо. Ему нужно было лишь показать "вовлеченность в процесс", хотя, расследование шло вне "надзора" Банковой и в отношении близких к ней людей."Цель – не допустить еще большей деморализации команды и фракции "Слуга народа", которые, после того как президент сдал назад с законом о лишении полномочий НАБУ, пребывают в крайне тревожном состоянии из-за опасений, что и "за нами теперь придут", - пишет "Страна".Однако издание считает, что данное шоу Зеленского внесет еще больше сумятицы и тревоги в ряды "Слуг народа", которые уже не так уверены в своем будущем под прикрытием Офиса президента. В такой ситуации, считает "Страна" Зеленский может резко шатнуться в другую сторону, вновь начав атаку на антикоррупционеров, обвинив их в связях с РФ, что затем приведет к новому окрику с Запада. Такие колебания и метания только ускорят бегство бывших сторонников Зеленского, которые понимают, что он им больше не защита.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

луганская область, украина, запад, владимир зеленский, сергей гайдай, набу, слуга народа, нацгвардия, эксклюзив