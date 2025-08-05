https://ukraina.ru/20250805/kuklovody-ili-vse-zhe-parazity-o-protivorechivoy-mnogopolyarnosti-kotoroy-poka-net-no-kotoraya-budet-1066504574.html

"Кукловоды" или все же паразиты? О противоречивой многополярности, которой пока нет, но которая будет

"Кукловоды" или все же паразиты? О противоречивой многополярности, которой пока нет, но которая будет - 05.08.2025 Украина.ру

"Кукловоды" или все же паразиты? О противоречивой многополярности, которой пока нет, но которая будет

Многополярный мир недалёкого будущего представлялся нам как восстановление империалистической системы, существовавшей до Второй Мировой войны – несколько универсальных государств, окружённых своей сферой влияния: США, ЕС, Китай, Россия, возможно – Индия, Бразилия, ЮАР… Однако эта схема упрощённая, сейчас всё будет по-другому и достаточно неожиданно

2025-08-05T18:42

2025-08-05T18:42

2025-08-05T18:43

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Начнём, пожалуй, с того, что территориальные империи давно уже морально устарели. Ценится не прямой контроль над территориями, а экономическое и идеологическое влияние.Это очевидное обстоятельство – предмет критики в адрес России со стороны умеренно адекватных комментаторов, на которую российское руководство отвечает, что расширение границ России не является самоцелью российской политики вообще и СВО – в частности.Со временем оказалось, что и экономическое могущество не так уж важно. Это в перестроечные годы нам доказывали, что в СССР "экономика абсурдов и парадоксов" из-за доминирования политико-идеологических соображений над экономическими, а так нельзя, потому что по Марксу политика – концентрированная экономика.Сейчас мы, на опыте Европы, например, знаем, что ради политико-идеологических соображений капиталистические государства с радостным гиканьем крушат свою собственную экономику…И, соответственно, можем предположить, что экономическое могущество – вовсе не обязательное условие для формирования геополитического полюса. Слабые страны вполне могут эксплуатировать сильные за счёт "передовой" идеологии и эффективной внешней политики.Первыми под подозрение попадают экономически слабые государства, вполне соответствующие понятию "универсального" – они самодостаточны, но при этом – глубоко интровертны, обращены в себя.Полностью под это определение подпадает КНДР – государство с ограниченными экономическими возможностями, но, при этом, вполне самостоятельное. КНДР противопоставила себя всему миру, за пределы своих границ начала выходить только недавно – в Курской области и… выглядит очень убедительно.КНДР – слишком своеобразное государство, а "чучхе" – слишком корейская идеология, чтобы служить для кого-либо непосредственным образцом, но ответ на вопрос "а что, так можно было?" Северная Корея безусловно даёт.Ничуть не менее своеобразно выглядит и талибский* Афганистан – тоже занятый в основном своими проблемами, тоже только недавно начавший выходить во внешний мир и тоже слишком своеобразным, чтобы служить примером даже для мусульманских стран, но… Надо же было так достать весь мир, чтобы удостоиться санкций со стороны ООН?Опять же пример – если корейцы просто не допустили к себе Запад, то талибы* его изгнали вооружённой силой.Тут же можно вспомнить йеменских хуситов, которые вынуждены отбиваться от Саудовской Аравии и даже грозить временами США. В трениках и резиновых тапках.Повторим, что на настоящий момент это всё не полюса геополитической интеграции, а скорее прорехи в ткани однополярного мира. Но, как намекает опыт КНДР, со временем такие государства могут приобретать непропорциональный политический вес и существенно менять характер международных отношений.Есть и другие государства – несколько более открытые и совершенно очевидно ставящие своей целью влияние на региональном уровне, т.е. – готовые "полюса" складывающейся "многополярии".Это, например, Иран и Турция, противостоящие друг другу на Ближнем Востоке и в Закавказье.Иран – замкнутое в себе государство с очень специфическим устройством, но вполне состоятельное с экономической и военной точки зрения. До последнего времени он оказывал значительное влияние на соседние государства, несколько ограниченное религиозной спецификой – иранцы – шииты, в то время как окружают их в основном сунниты. В последнее время режим аятолл переживает очевидный кризис, что проявилось, в том числе, в потере Сирии.Турция, напротив, государство вполне современное и открытое – входящее в НАТО и до сих пор находящееся в очереди на вступление в ЕС (продвигаться в которой не собирается). Государственное устройство правда совершенно не европейское, но и не столь своеобразное как у Ирана – более всего оно напоминает устройство России.Турция претендует на формирование тюркского мира и достигла определённых успехов, при этом обзавелась геополитическими миньонами в виде Северного Кипра и Азербайджана, а теперь и Сирии.Прямому противостоянию Турции и Ирана помешал фактор Израиля.Так вот Израиль как раз – фактор глобальной политики, полноценный полюс силы. Давно прошли те времена, когда Израиль был плацдармом для влияния сначала СССР, потом США на Ближнем Востоке. Сейчас Израиль крутит США как цыган солнцем, получив влияние совершенно непропорциональное своей территории и населению.За пределами страны израильтяне начали работать ещё до того, как появилось государство, а к силовым операциям приступили при Голде Меир. Правда, далеко они не заходят, потому что не решили проблему сопротивления палестинцев на своей территории. Но, думается, после аннексии Западного берега и Сектора Газа у властей Израиля возникнут новые фантазии. И реализовывать их будут за счёт партнёров.Кстати, мы как-то к Израилю, государству довольно открытому, привыкли и забываем, что оно тоже очень специфическое по внутреннему устройству, хотя и не столь религиозное как тот же Иран.Ну и ещё один полюс многополярного мира – Украина. Та самая Украина, которая даже Израилю в подмётки не годится, но у нас на глазах приобрела геополитическую субъектность и подмяла под себя и США, и Европу.Само собой разумеется, это выглядит как обмен услугами – Европе и США выгодно, что Украина воюет. Правда, понять, что выигрывает Европа мудрено, но выигрыш США на поверхности – расширение военного производства и усиление экономической зависимости ЕС. Забавно, что выигрыш этот США получили благодаря упорству киевского режима.Украина активно играет во всём мире. Можно над этим смеяться, но… Украина требует военную и экономическую помощь и постоянно её получает (пусть не в тех масштабах, в которых требует). Украина оказывает давление на представителей России и даже на граждан стран Запада и сотрудничающие с Россией компании на Западе. Подразделения ГРУ (главного управления разведки _Ред.) воюют против России в Африке.В общем, мы бы не стали преуменьшать масштаб влияния Украины. На настоящий момент именно Украина является центром евроатлантической коалиции, а вовсе не признанные военно-экономические лидеры. Кстати, с военной точки зрения кажется всем очевидно – ВСУ вполне в состоянии оперативно "размотать" любую европейскую армию, которая имеет только теоретические представление о современной войне.В общем, нарождающийся многополярный мир выглядит вовсе не так, как нам представлялось. Крупные глобальные игроки становятся в нём объектом манипуляций со стороны небольших, динамичных и идеологически мотивированных государств. Наступает век паразитов, которые научились управлять своими носителями – мир "Кукловодов" Роберта Хайнлайна.* Движение Талибан признано в России террористическим и запрещено. Решение суда по этому поводу приостановлено в видах налаживания дипломатических отношений, но статус сохраняется.О взглядах российских экспертов на проблемы многополярности можно прочитать в статье Павла Волкова "Постзападный порядок. Мировые интеллектуалы в Москве обсудили контуры новой многополярной системы"

https://ukraina.ru/20250526/prichiny-i-smysl-katastrofy-zapadnoy-tsivilizatsii-1063408219.html

https://ukraina.ru/20250307/1061613524.html

https://ukraina.ru/20240620/1055751470.html

https://ukraina.ru/20240322/1054021538.html

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мнения, сша, россия, украина, ес, оон, нато, израиль, геополитика, империя, многополярный мир