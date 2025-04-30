https://ukraina.ru/20250430/postzapadnyy-poryadok-mirovye-intellektualy-v-moskve-obsudili-kontury-novoy-mnogopolyarnoy-sistemy-1062851049.html

Постзападный порядок. Мировые интеллектуалы в Москве обсудили контуры новой многополярной системы

Постзападный порядок. Мировые интеллектуалы в Москве обсудили контуры новой многополярной системы - 30.04.2025 Украина.ру

Постзападный порядок. Мировые интеллектуалы в Москве обсудили контуры новой многополярной системы

Мир стремительно меняется, и интеллектуалы не прекращают усилий по осмыслению этих изменений. Россия в этом процессе не просто занимает свое место, но все более становится острием самых прогрессивных и оригинальных теорий нового миропорядка.

2025-04-30T06:28

2025-04-30T06:28

2025-04-30T06:28

эксклюзив

сша

запад

россия

ричард саква

брикс

оон

ес

многополярный мир

американская гегемония

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В Москве в рамках проекта "Стабилизирующая роль России в системах международных отношений XIX – первой четверти XXI века: исторический опыт и уроки для современности", реализуемого на базе Института всеобщей истории РАН при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, прошла международная научная конференция "Новый мировой порядок: формирования многополярного мира и роль России".Уровень представительства впечатляет: это и академик РАН Александр Чубарьян, и профессор Кентского университета Ричард Саква, и профессор бразильского Университета Рио Гранде-ду-Сул Фабиано Мельничук, и французский историк Паскаль Коши, и многие другие.Недирективное единство разных форматовГенеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев назвал закономерным появление концепции Евразии в момент кризиса принципов европейской безопасности. Специфика новой концепции, на его взгляд, заключается в отсутствии стремления навязывать кому-то свои схемы. Привычные международные альянсы выстраиваются иерархично. Например, в нынешней, разрушающейся, иерархии очевидным лидером являются США."Мы не претендуем на такой директивный строй, — объясняет Тимофеев, — скорее мы говорим о пространстве для выстраивание новой системы в соавторстве и сотрудничестве со всеми игроками на широком евразийском пространстве. То есть мы изначально имеем в виду недирективную систему, которая выстраивается горизонтально, а не сверху-вниз".Вопрос, который автоматически возникает к такой системе — выстраивается ли она против Запада? Тимофеев считает, что скорее нет. Объяснить, что это значит, довольно сложно, но в первом приближении выглядит примерно так: евразийский континент очень разнообразен, и международные отношения в его рамках невозможно свести к одному главному вектору — тому же антизападничеству. "Возьмем Индию, у которой есть свои отношения с Соединенными Штатами Америки. Мы эти отношения уважаем и не стремимся к них вмешиваться. Но у нас тоже есть отношения с Индией. Индия является ответственным и крупным международным агентом, важнейшим звеном стабилизации новой системы безопасности", - отметил Тимофеев.Но сказать, что система не выстраивается против Запада, недостаточно. Нужно определить, за что и для чего она выстраивается, какая идеология в нее вкладывается."Я бы сказал, — продолжает Тимофеев, — что смысл нашей идеологии в уважении к разнообразию идей, к разнообразию области мысли, политических систем, организации общества и экономики".Это основные принципы, которые довольно сложно вместить в прокрустово ложе единой и стройной идеологии, как это могло быть и было в XX веке. Таким образом, сейчас на повестке стоит не столько вопрос формирование единой, приемлемой для всех, идеологии, сколько принцип идеологической полифонии, принцип уважения ко всем идеологиям.Структура евразийской безопасности тоже будет сложной. Она будет выглядеть, как единство разных форматов. Например, индустриальный союз одних стран, энергетический — других, военный — третьих и т.д. По крайней мере, это выглядит как более демократичная и более гуманистичная альтернатива схемам, которые не оправдали возложенных на них надежд.Хаос или более справедливый порядок?Заместитель директора по научной работе Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Ломанов заявил, что тема многополярности стала чрезвычайно модной даже среди западных интеллектуальных элит, но в то же время пугающей."Стали звучать вопросы о том, существует ли многополярность объективно. Может быть это лишь отражение того хаоса, в котором относятся сегодня международные отношения?"По словам Ломанова, на Западе даже звучат предположения о том, что многополярность придумана Россией как некий пропагандистский трюк, как некая ловушка России и Китая с целью привлечь на свою сторону и оторвать от Запада страны Глобального Юга. Однако на самом деле российский подход сводится к тому, что многообразие мира является обязательным условием его устойчивости. К тому, что никто не может диктовать другим странам, что входит в зону их национальных интересов, а что нет."Это тезис о безопасности для всех без исключения, о справедливости для всех, о непринятии неравенства, о суверенном равенстве как основе устойчивого мироустройства".Ломанов считает, что продолжавшаяся на протяжении десятилетий экономическая глобализация приучила оценивать мир с помощью цифр, через некую экономическую рамку. При такой оптике может показаться, что, если американо-китайская торговля превышает российско-китайскую в шесть раз, то и американо-китайские отношения в шесть раз прочнее, выгоднее и перспективнее, чем российско-китайские. Но по факту мы имеем, что из-за политическим моментов вся эта гигантская американо-китайская торговля через пару недель может обнулиться и превратиться в ничто."Такова специфика современного мира, в котором одни лишь экономические интересы более не являются гарантией стабильности", — подытоживает мысль Ломанов.Он утверждает, что, если между странами нет общего концептуального виденья и нет доверия, то мечтать о стабильных и долгосрочных экономических связях уже не приходится. Именно поэтому успех российско-китайских отношений ведет к окончательному преодолению старого глобализма, основанного исключительно на экономической выгоде. В итоге страны становятся связанными гораздо крепче, но на ином, коммунитарном, уровне."Многополярный мир — это не хаос, который мы хотим вызвать для того, чтобы пугать окружающих. Это путь для создания упорядоченной системы международных отношений, но не такой, как сейчас — не порядка, основанного на правилах".Больше никаких тайнМохсен Мохаммади из иранского Института политических и международных исследований считает, что человечество находится в некоем переходном периоде, характеризующимся следующими факторами:· Формирование новых институтов и правил. В отличие от мира, возникшего после Второй мировой войны, нынешний создается скорее с помощью мягкой силы.· Неэффективность чисто силовых средств.· Нестабильность из-за растущей конкуренции за цифровые технологии, из-за растущих тарифов и санкций.· Усиление противостояния по обе стороны Атлантики.· Политика США в отношении ЕС и внутренний кризис в ЕС из-за миграции и роста национализма повышает вероятность сближения Европы с Китаем.· Расширение автономии Глобального Юга.· Беспрецедентное ослабление международного права.· Повышение внимания к справедливости и беспристрастности.· Распространение ложных новостей с целью нанесения ущерба имиджу независимых стран.· Растущее значение новых технологий, искусственного интеллекта и т.д. как факторов формирования власти и богатства, выходящих за рамки военной мощи и национальных источников богатства.· Появление региональных механизмов противодействия несправедливым и нелегитимным санкциям против некоторых стран.· Изменение климата (сокращение водных ресурсов и конкуренция за воду, почву, эрозия, стихийные бедствия, такие как наводнения и засухи, особенно в Центральной Азии и на Ближнем Востоке) стало одной из величайших глобальных угроз.По мнению Мохаммади, эти факторы являются движущей силой перехода к многоукладному мировому порядку. В этих условиях он выделяет четыре уровня обеспечения мировой безопасности:· Баланс сил.· Отказ от доминирования интересов одних над интересами других.· Договор о коллективной безопасности, в рамках которого все договорятся разрешать свои споры мирным путем.· Инклюзивность — управление безопасностью должно охватывать всех участников без исключения."Мировая политика, — утверждает Мохаммади, — больше не определяется тайными союзами или гегемонистским влиянием и больше не является системой, основанной на тайнах. Это сложная многовекторная система безопасности и архитектура, основанная на комплексном участии всех указанных выше факторов".Компромисс для многополярного мираМир компромиссов нужен для того, чтобы выжить, считает замглавы Дипломатической миссии Республики Индонезии в России Берлиан Хелми. Мы знаем, говорит он, что нынешняя международная система доверия к единой гегемонистской державе не справляется с новыми вызовами. Растущая же конкуренция развивающихся держав против сложившегося статус-кво приводит к изменениям в распределении власти в результате становления многополярного мира. Но сейчас это ассиметричная многополярность, при которой мы стоим на опасной развилке."Двусмысленность и неопределенность открыли двери для целого ряда инициатив незападных игроков, направленных против сохранения статус-кво с одной гегемонистской державой. Эти субъекты все чаще стремятся использовать свое уникальное положение и альянсы для изменения глобальных норм и влияния на процесс принятия решений. В результате ландшафт международных отношений становится все более сложным, а традиционная структура власти подвергается сомнению и пересмотру".Мировая система больше не является исключительно продуктом Запада, но чем она является?Хелми предупреждает, что система без гегемона в некотором смысле нестабильна, поскольку координация между участниками становится сложной, а наличие различных мировоззрений неизбежно приводит к бесконечному множеству конфликтов."В многополярной системе, — говорит он,— не хватает единственной доминирующей силы, которая могла бы выступать в качестве стабилизатора. Это может привести к перераспределению власти и росту потребления среди основных участников, что потенциально может привести к конфликту. Кроме того, в условиях многополярной системы мы часто видим, как государства борются за влияние, что затрудняет прогнозирование поведения других участников, увеличивая вероятность разногласий и непонимания".Поскольку государства стремятся увеличить свою мощь и безопасность, они могут предпринимать действия, которые будут восприняты другими государствами как угрозу их безопасности, что может привести к конфликту. Отсутствие четкой иерархии может затруднить разрешение споров. Наличие нескольких центров власти может создавать проблемы с координацией, затрудняя решение глобальных проблем."Вот почему нам нужен компромисс, чтобы построить наш многополярный мир, — подытоживает Хелми. — В этом сложном и взаимосвязанном мире компромисс — это не признак слабости, а стратегическое движение к достижению взаимовыгодных результатов".Ловушка для БРИКСБразильский профессор Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул Фабиано Мельничук считает одним из наиболее противоречивых аспектов БРИКС процесс его расширения."Когда термин расширение ассоциируется с НАТО, он имеет военный оттенок, когда с ЕС — гуманитарный, но за обоими вариантами стоит универсалистское намерение унифицировать государства-участники с помощью военного или экономического шантажа".Мельничук раскрывает проблему шире. Он говорит, что, по словам российских официальных лиц, более 35 стран выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС. Однако такие страны, как Индия и Бразилия, оказались против, поскольку БРИКС раскует превратиться в группу, в которой слишком много членов и слишком мало эффективности с точки зрения содействия изменениям в международном порядке. Консенсусное решение состояло в том, чтобы принять новые страны в качестве партнеров, а не в качестве полноправных членов, хотя различие между этими категориями все еще неясно и будет обсуждаться на нынешнем саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро."В ответ на этот аргумент против роста БРИКС я хотел бы предложить очень прагматичный подход", — говорит профессор Мельничук.Одна из задач БРИКС — увеличение объемов торговли в национальных валютах, чтобы снизить зависимость стран от доллара. Однако торговля в национальных валютах имеет предел, достигаемый тогда, когда странам больше некуда тратить излишки валюты своих партнеров. Для решения этой проблемы нужна резервная валюта внутри БРИКС. И тогда, чем больше стран присоединиться к объединению, тем проще будет осуществить эту задачу, а значит рост группы принесет конкретную выгоду."Аргумент о снижении эффективности, вызванном ростом группы, больше не будет иметь смысла".В то же время для БРИКС выгодно сохранять некую долю неформальности и гибкости."Пока БРИКС подтверждает, что он не является антизападным альянсом, кандидаты в новые члены могут извлекать выгоду из сближения с БРИКС и использовать эту близость в качестве козыря в переговорах с западными институтами, к которым они также принадлежат. В этом смысле неформальность защищает от давления, исходящего с Глобального Севера, и проецирует силу с Глобального Юга".Если рост БРИКС может положить конец гегемонии доллара, убежден Мельничук, то объединению не нужны формальные правила, которые могут привести к отступничеству от них отдельных членов. Самая большая, по его мнению, опасность, которая угрожает БРИКС — это введение странами-основательницами правил, регулирующих поведение новичков."Вот почему я очень скептически отношусь к решению Бразилии уделить приоритетное внимание дебатам об институционализации БРИКС. Институционализация различий между полноправными членами и членами-партнерами с определением различных ролей и прав в группе и отказ от принципа консенсуса — это меры, которые противоречат базовым принципам БРИКС. Чтобы добиться повышения так называемой эффективности и сплоченности, мы можем поставить под угрозу принципы, которые делают БРИКС таким привлекательным для большинства населения планеты, воспроизводя то, что мы сами последние 30 лет критиковали на коллективном Западе. Мне это кажется ловушкой, и нам нужно избежать этого любой ценой".Альтернативы ООН нетЗнаменитый профессор из Великобритании Ричард Саква призывает не употреблять термин "мировой порядок" в отношении многополярной системы. Международная система и мировой порядок — не одно и то же. Современная международная система — это послевоенное согласие, основанное на фундаменте ООН."Очевидно, что мы не говорим об ООН как о мировом правительстве, но оно устанавливает нормативную базу для международной политики и определяет, что является законным, а что нет в международной политике".Особенность этой международной системы, утверждает Саква, в принципе суверенного интернационализма.Что касается мирового порядка, то до 1991 года существовали две его модели: модель США и альтернативная коммунистическая. Модель мирового порядка США и тогда заявляла о своей универсальности, о том, что она и есть международная система, но, поскольку существовала альтернатива, то американский глобализм был ограниченным глобализмом. После распада советского блока американская модель автоматически стала единственной универсальной и узурпировала роль ООН. Теперь наступает новый этап, когда США сами отступают от того порядка, который они же и создавали."Отказываясь от своего собственного либерального порядка, порядка, основанного на правилах, — говорит Саква, — они в то же время отказываются и от международной системы. Это двойное дезертирство. Первое — положительное, потому что оно расчищает место для многополярного мира. Второе — опасное, потому что оно разрушает систему ООН".Саква считает важным разобраться, что мы имеем в виду под понятием "многополярность". Первое определение, которое он дает — нормативное, основанное на Уставе ООН. Согласно нему каждая страна является суверенной, и никто не должен мириться с доминированием других стран. По мнению Саквы, Европейский союз в такой системе — это аномалия.Второе определение — структурное, связанное с экономикой и демографией. Динамика роста населения объективно показывает, куда смещается центр притяжения мировой экономики. "Он перемещается на восток примерно на 20-30 километров в год. И так будет продолжаться до тех пор, пока Африка не сдвинет его на юг".Третье определение связано с динамикой власти. Сегодня много говорят о том, что мощь США идет на убыль, но Саква с этим не согласен. Да, Китай растет, но США все еще мощны и их мощь необходимо сдерживать. "Международная политика движется от глобализма к интернационализму", — считает Саква и в этом суть происходящих изменений.То есть "порядок" меняется, но "система" остается. Ричард Саква уверен, что, хоть ООН и надо реформировать, альтернативы ей нет, а БРИКС и ШОС так или иначе, но апеллируют именно к системе ООН. Мало того, именно теперь, в рамках той самой многополярности, появляется реальная возможность вернуться к фундаментальным принципам, которые заложены в Уставе ООН."Это не антизападный, а постзападный мир, который соответствует заложенным в конце Второй мировой войны принципам интернационализма. Это тот мир, за который стоит побороться".Альтернатива порядку, основанному на американской гегемонии — в материале "Кому дороги идеалы мира и справедливости". О настоящих союзниках России"

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эксклюзив, сша, запад, россия, ричард саква, брикс, оон, ес, многополярный мир, американская гегемония