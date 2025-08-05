БРИКС против доллара: Дробницкий раскрыл, как альянс меняет мировую финансовую систему - 05.08.2025 Украина.ру
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БРИКС против доллара: Дробницкий раскрыл, как альянс меняет мировую финансовую систему
БРИКС против доллара: Дробницкий раскрыл, как альянс меняет мировую финансовую систему - 05.08.2025 Украина.ру
БРИКС против доллара: Дробницкий раскрыл, как альянс меняет мировую финансовую систему
Растущее объединение БРИКС - это мир, который не подчиняется США. Альянс демонстрирует беспрецедентную устойчивость к американскому давлению. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2025-08-05T05:00
2025-08-05T05:00
новости
сша
китай
пекин
дональд трамп
дмитрий дробницкий
брикс
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альянс
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Эксперт отмечает принципиально новую роль объединения: "Китай выступает не в роли пророссийского игрока, а в роли игрока мира, в котором Соединенные Штаты не могут приказывать". Это подтверждается и позицией других участников альянса.Особое внимание Дробницкий уделяет финансовому аспекту: "Единственный источник в мире свободных цифровых денег - это Федеральная резервная система США, но БРИКС создает альтернативы". По его словам, это меняет правила игры."С этой дороги руководство Китая сойти не может", - подчеркивает политолог, объясняя устойчивость позиции Пекина. Альянс продолжает укрепляться, несмотря на давление Вашингтона, заключил собеседник издания.Полный текст Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на Украину" на сайте Украина.ру.О различных аспектах торговой сделки между США и Евросоюзом — в статье Ивана Лизана "Ты виноват уже тем, что хочется мне кушать!" Как волк Трамп приговорил ягненка фон дер Ляйен.
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новости, сша, китай, пекин, дональд трамп, дмитрий дробницкий, брикс, украина.ру, ес, альянс, кнр (китай), главные новости
Новости, США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Дмитрий Дробницкий, БРИКС, Украина.ру, ЕС, альянс, КНР (Китай), Главные новости

БРИКС против доллара: Дробницкий раскрыл, как альянс меняет мировую финансовую систему

05:00 05.08.2025
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкIII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС
III Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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Растущее объединение БРИКС - это мир, который не подчиняется США. Альянс демонстрирует беспрецедентную устойчивость к американскому давлению. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Эксперт отмечает принципиально новую роль объединения: "Китай выступает не в роли пророссийского игрока, а в роли игрока мира, в котором Соединенные Штаты не могут приказывать". Это подтверждается и позицией других участников альянса.
Особое внимание Дробницкий уделяет финансовому аспекту: "Единственный источник в мире свободных цифровых денег - это Федеральная резервная система США, но БРИКС создает альтернативы". По его словам, это меняет правила игры.
"С этой дороги руководство Китая сойти не может", - подчеркивает политолог, объясняя устойчивость позиции Пекина. Альянс продолжает укрепляться, несмотря на давление Вашингтона, заключил собеседник издания.
Полный текст Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на Украину" на сайте Украина.ру.
О различных аспектах торговой сделки между США и Евросоюзом — в статье Ивана Лизана "Ты виноват уже тем, что хочется мне кушать!" Как волк Трамп приговорил ягненка фон дер Ляйен.
Литпремия БРИКС
1 июля, 19:16
"Универсальный язык человечества". Учреждена Литературная премия БРИКСУчреждена Литературная премия БРИКС, которая поддерживает авторов, чьи произведения отражают традиции и ценности народов этого объединения. В 2025 году победитель Премии получит денежный приз — 1 миллион рублей.
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