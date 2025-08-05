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БРИКС против доллара: Дробницкий раскрыл, как альянс меняет мировую финансовую систему
БРИКС против доллара: Дробницкий раскрыл, как альянс меняет мировую финансовую систему - 05.08.2025 Украина.ру
БРИКС против доллара: Дробницкий раскрыл, как альянс меняет мировую финансовую систему
Растущее объединение БРИКС - это мир, который не подчиняется США. Альянс демонстрирует беспрецедентную устойчивость к американскому давлению. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2025-08-05T05:00
2025-08-05T05:00
2025-08-05T05:00
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Эксперт отмечает принципиально новую роль объединения: "Китай выступает не в роли пророссийского игрока, а в роли игрока мира, в котором Соединенные Штаты не могут приказывать". Это подтверждается и позицией других участников альянса.Особое внимание Дробницкий уделяет финансовому аспекту: "Единственный источник в мире свободных цифровых денег - это Федеральная резервная система США, но БРИКС создает альтернативы". По его словам, это меняет правила игры."С этой дороги руководство Китая сойти не может", - подчеркивает политолог, объясняя устойчивость позиции Пекина. Альянс продолжает укрепляться, несмотря на давление Вашингтона, заключил собеседник издания.Полный текст Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на Украину" на сайте Украина.ру.О различных аспектах торговой сделки между США и Евросоюзом — в статье Ивана Лизана "Ты виноват уже тем, что хочется мне кушать!" Как волк Трамп приговорил ягненка фон дер Ляйен.
https://ukraina.ru/20250701/universalnyy-yazyk-chelovechestva-uchrezhdena-literaturnaya-premiya-briks-1064520542.html
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новости, сша, китай, пекин, дональд трамп, дмитрий дробницкий, брикс, украина.ру, ес, альянс, кнр (китай), главные новости
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БРИКС против доллара: Дробницкий раскрыл, как альянс меняет мировую финансовую систему
Растущее объединение БРИКС - это мир, который не подчиняется США. Альянс демонстрирует беспрецедентную устойчивость к американскому давлению. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий