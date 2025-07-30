https://ukraina.ru/20250730/ty-vinovat-uzhe-tem-chto-khochetsya-mne-kushat-kak-volk-tramp-prigovoril-yagnenka-fon-der-lyayen--1066137626.html

"Ты виноват уже тем, что хочется мне кушать!" Как волк Трамп приговорил ягненка фон дер Ляйен

"Ты виноват уже тем, что хочется мне кушать!" Как волк Трамп приговорил ягненка фон дер Ляйен - 30.07.2025 Украина.ру

"Ты виноват уже тем, что хочется мне кушать!" Как волк Трамп приговорил ягненка фон дер Ляйен

Спустя сутки после провозглашения Дональдом Трампом торговой победы над Евросоюзом, западные СМИ стали хором критиковать сделку, называя её бессмысленной и нереализуемой. Критика приводится вполне обоснованная и с ней трудно не согласиться. Но называть сделку лишённой смысла было бы большим упрощением.

2025-07-30T06:29

2025-07-30T06:29

2025-07-30T06:29

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Превышение полномочийОбщая рамка договорённостей выглядит следующим образом. США вводят 15%, а не 30% ввозные пошлины на большую часть европейского импорта, включая машины. Евросоюз, напротив, обнуляет пошлины на американскую продукцию и берёт на себя обязательство отказаться от импорта энергоносителей из России. Также Европа соглашается купить у США энергоносителей, оружия и иных товаров на 750 млрд долларов в ближайшие три года, а также вложить в американскую экономику 600 млрд долларов.Именно к содержанию сделки у западных деловых СМИ основные претензии.Отмечается принципиальная невозможность закупить у США энергоносителей на 250 млрд долларов в год. И это верно.Всего в 2024 году ЕС закупил энергоносителей на сумму в 370 млрд евро. А США в 2024 году поставили на рынок ЕС энергоносителей на сумму около 68 млрд евро, что в 3,6 раза меньше, чем ЕС обязался закупать. То есть чисто теоретически цифры бьются, но в реальности всё куда сложнее.Во-вторых, США неспособны резко нарастить поставки, а ЕС не в состоянии принять грузы — узким местом окажется инфраструктура (порты, СПГ-терминалы). Для решения логистических проблем потребуются время и деньги, которых — если отталкиваться от задекларированных намерений — у сторон нет, а результат нужно показывать уже сейчас.Во-вторых, Еврокомиссия и Урсула фон дер Ляйен лично не обладает полномочиями для принятия решений за все страны Европы.Безусловно, евробюрократия достигла успехов по перетягиванию на себя одеяла в сфере энергетики и уже не первый год задаёт рамку правового регулирования. Евробюрократия пролоббировала принятие трёх энергопакетов и навязала ЕС Green Deal со ставкой на декарбонизацию и "озеленение" европейской энергетики. Еврочиновники преуспели во введении санкций: в 2012 году ЕС отказался от нефти из Ирана, в 2022 году от угля из России, в 2023 году от нефти и нефтепродуктов из России, в ближайшие годы ЕС планирует отказаться от российского СПГ.Однако в случае со сделкой с США речь идёт о куда большем. По сути, Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что США станут доминирующим поставщиком энергоносителей на европейский рынок. Попытка воплотить эти обязательства гарантирует мощнейшую встряску на мировом энергетическом рынке. Национальным правительствам и бизнесу в ЕС придётся:1. Отказываться от традиционных поставщиков энергии в пользу США;2. Платить штрафы и неустойки за расторжение контрактов;3. Сворачивать совместные проекты в энергетической сфере с другими странами;4. Переплачивать за новые поставки в силу больших логистических издержек, необходимости вложений в инфраструктуру и модернизацию/замену оборудования.Не меньше сложностей будет и у американской стороны. В США нет своего "Газпрома", которому можно было бы поставить соответствующую задачу по отказу от китайского рынка в пользу европейского — менеджеров различных компаний придётся убеждать и стимулировать.Отдельный вопрос — закупка американского вооружения. Не так давно ЕС обязался закупать американское оружие для его последующей передачи Украине. Однако вскоре оказалось, что ведущие страны Европы сами не прочь освоить выделенные для Украины бюджеты, а не отдавать деньги американцам. Поэтому как именно евробюрократы будут принуждать Францию, Италию или Германию к закупкам оружия у США пока остаётся загадкой.Ничуть не легче будет обстоять дело с инвестированием в США 600 млрд долларов. Евробюрократия не может принудить советы директоров европейских компаний к вложениям в США. Безусловно, многие европейские компании и так вкладывают деньги в американскую экономику, адаптируясь к новой экономической реальности и американскому протекционизму. Но гарантировать 600 млрд долларов инвестиций евробюрократия не в состоянии — это не в её власти.Таким образом буквальное — то есть дословное — исполнение сделки Трамп-Ляйен невозможно так как на это не способны ни США, ни ЕС.Обещай и уклоняйсяОднако возникает вопрос: что же это было такое в Шотландии? В данном случае можно выдвинуть несколько гипотез.Первая гипотеза проста и незамысловата: фон дер Ляйен сказала Трампу то, что он хотел услышать, чтобы задобрить его и смягчить удар по европейской экономике. С учётом того, какой опыт приобрели политики разных стран, наблюдая за февральскими мытарствами Зеленского, которого выгнали из Белого дома за длинный язык, желание лебезить перед Трампом выглядит вполне разумной мерой предосторожности. В таком случае не важно, о чём договорились политики: всё равно сделку невозможно выполнить. Главное, что пошлины не 30%, а 15%, а сам Трамп вновь заявил о своей выдающейся победе, вновь показав мастер-класс по неподкреплённому чем-либо реальным пиару.Вторая гипотеза несколько сложнее первой. Поведение Урсулы фон дер Ляйен может быть вассальной присягой главы евробюрократии своему сюзерену из США. Логика в этом есть: визит в Китай закончился досрочно, то есть ни о чём договориться не получилось, китайские машиностроители для европейцев являются бОльшей угрозой, чем американские. Да и жить под американцами для европейцев куда привычнее, чем упражняться в суверенитет, неся при этом издержки.Какая гипотеза ближе к реальности мы узнаем в ближайшее время: если рамочное соглашение начнёт насыщаться конкретными деталями в виде твёрдых контрактов, то будет смысл говорить о вассальной присяге. Если никакой конкретики не будет, то речь пойдёт о задабривании хозяина Белого дома.Но события могут пойти и третьему пути: США будут принуждать европейцев к реализации условий сделки, а встряска Конгресса с Сенатом на промежуточных выборах и даже смена президента США не приведёт к существенным переменам американской политики в отношении Европы.Дело ведь в том, что в Вашингтоне осознали простую вещь: если невозможно сохранить под контролем мировой рынок, то нужно "отгрызть" себе как можно большую его часть, превратив бывших союзников в кормовую базу.И уже тот факт, что представитель ЕС дрогнул и за полчаса заключил сделку, согласившись открыть для американцев европейский рынок, свидетельствует о том, что Трамп всё же в праве вновь объявить себя победителем. И ЕС в этой истории уже давно играет роль пищи для хищника, а не союзника, да и европейцы не слишком этому сопротивляются. И тут самое время привести слова из известной басни Ивана Крылова "Волк и ягненок" : ""Молчи! устал я слушать, Досуг мне разбирать вины твои, щенок! Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".О ситуации в экономике Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: жизнь в кредит, проверки для бизнеса и возвращение Дикого поля"

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

сша, европа, россия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, ес, еврокомиссия, газпром, эксклюзив