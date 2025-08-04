https://ukraina.ru/20250804/tramp-i-ego-semeynye-tayny-khotya-amerika-snova-ne-stala-velikoy-ego-semya-zarabotala-na-etom-2-mlrd-1066393708.html

Трамп и его семейные тайны. Хотя Америка "снова не стала великой", его семья заработала на этом 2 млрд

Трамп и его семейные тайны. Хотя Америка "снова не стала великой", его семья заработала на этом 2 млрд - 04.08.2025 Украина.ру

Трамп и его семейные тайны. Хотя Америка "снова не стала великой", его семья заработала на этом 2 млрд

Пока весь мир наблюдает за всемирным политическим шоу "Эквилибрист Дональд Трамп в прямом эфире", его семья стремительно и неуклонно богатеет.

2025-08-04T02:54

2025-08-04T02:54

2025-08-04T02:54

эксклюзив

сша

украина

америка

дональд трамп

туск дональд

илон маск

пентагон

северный поток

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И если у Трампа нет ни во внешней, ни во внутренней политике никаких особых достижений, а большинство предвыборных обещаний он, кажется, даже не собирается выполнять, то в деле обогащения клана Трампов он демонстрирует удивительное проворство.А может быть, цель Трампа - не "сделать Америку снова великой", а как можно лучше обеспечить будущее своей семьи и друзей?А может быть, даже будущее "глобалистов"? Так уже считает часть республиканского движения МАГА.Ведь Трамп не сделал вообще ничего из того, что обещал перед выборами! Почему?Давайте разберемся.Доходы семействаЗа последний год состояние Дональда Трампа и его семьи увеличилось на 2 миллиарда долларов. Это примерная оценка, и касается она только криптовалют.Скорее всего, состояние увеличилось значительно больше.Все Трампы (и старшие дети, и Мелания, и даже 19-летний Бэррон) активно занимаются криптовалютами.Да, это очень высокорисковый актив. Не то, что их старая добрая недвижимость. Но если папа - президент, а "криптоцари" - его лучшие друзья, то почему бы и нет?Это те, кто стоит за троном Трампа (одни из них, там несколько групп, но эта - очень влиятельная). "Криптоцари" или "техноцари" - те, кто привёл Трампа к власти и продолжают им руководить.Криптоцари: Илон МаскК таким "криптоцарям" относится, конечно, самый близкий соратник Трампа Илон Маск.Илона с полным основанием можно считать членом семьи Трампов.Это единственный из всех соратников, кто приходил с ребёнком в Белый дом и жил в резиденции Мар-о-Лаго вместе с сыном в отдельном коттедже, фотографировался с семьёй Трампа. Был обласкан и принят в клан даже на бытовом, семейном уровне.Илон сейчас ушёл из правительства, публично ругался с Трампом, объявил даже о создании новой партии "Америка", в которой не будет "жирных свиней".Но ведь Илон, по сути, сам такой! Разве он не из "жирных"? Богатейший человек в мире.А если говорить про "списки Эпштейна", в которых, как утверждал Илон, есть Трамп, то теперь подоспели новые сенсации: в этих списках есть якобы и сам Илон, и его брат.Возможно, весь этот "конфликт Илона и Дональда" был сконструирован искусственно.Чтобы выпустить народное недовольство и немного возглавить возможный протест.Тем более, что все последствия политических решений у Трампа, а тем более у Маска считает искусственный интеллект.Всё просчитано. Если "ссора" вышла в публичное пространство, значит, это была необходимая пиар акция.И даже совсем недавно Трамп говорил, что Маск "всё равно остаётся членом нашей семьи".Маск и сам имеет непосредственное отношение к созданию искусственного интеллекта. А еще больше имеет отношение к этому Питер Тиль.Питер ТильПитер Тиль - один из самых влиятельных людей Кремниевой долины, спонсор республиканцев, миллиардер, член Бильдельбергского клуба.Активно развивает ИИ, владеет фирмой "Палантир", которая с помощью ИИ моделирует множество процессов. В частности, Тиль хвастался, что именно "Палантир" "руководил" 12-дневной войной между Ираном и Израилем.Безусловно, "Палантир" "видит" и "считает" войну на Украине, собирает данные, делает выводы. Чем-то, конечно, руководит.Питера Тиля называют возможным покупателем "Северного потока" со стороны Германии, об этом сообщала "Нью-Йорк Таймс".Именно Тиль был основным докладчиком на последнем заседании Бильдельбергского клуба. Где и заявил, что надо вести войну с использованием ИИ, но для доработки технологий неплохо было бы войну на Украине затянуть подольше.Интересно, что это говорит многолетний спонсор и советчик Трампа. Вроде бы спонсор республиканцев, а на деле, получается, - явный глобалист.Но там уже не разберёшь. Движение МАГА считает, что Трамп не только не выполнил свои предвыборные обещания, но и сам уже на стороне глобалистов.Все они думали, что Трамп с ними, а оказалось, что он, как говорится, "душой я с вами, а телом там, с моими друзьями миллиардерами из гольф клуба и Кремниевой долины".Так кто же затягивает войну, прикрываясь призывами к "немедленному миру"?С 2012 года Тиль вложил десятки миллионов в предвыборные компании Трампа.Вице президент Джей Ди Вэнс - его бывший сотрудник, разбогатевший именно в компаниях Тиля. Собственно, Тиль и вырастил Вэнса, естественно, давал деньги на его предвыборные кампании и руководит дальнейшим продвижением следующего президента США.Трамп же имеет роль попроще: президент США создаёт необходимый информационный шум.А тем временем принимаются законы, типа "Большого прекрасного", где увеличивается и так грандиозный долг США.Трамп выделяет ещё больше денег Пентагону.Несмотря на бесконечные призывы к миру, продолжается поступление военной техники и разведданных на Украину.Заодно обогащаются все. И эти так называемые "венчурные капиталисты", и обширный клан Трампов.Как зарабатывает семьяДля Трампа важен постоянный приток денег. Причем из самых разных источников.Сыновья владеют акциями и другими финансовыми инструментами, строят отели и гольф клубы по всему миру, имеют свои доли в бизнесе отца.Сам же Трамп не гнушается вообще ничем.Кепочки, Библии, парфюмы, галстуки, кроссовки, ручки и другие мелочи с надписью "Трамп" выпускаются исправно и чуть ли не каждую неделю - что-то новое. Чем только не торгует 47 президент США!Раньше он даже торговал водой своего имени и выпускал коллекции одежды.Он пишет книги и успешно их продает. И это определённая часть его доходов: к 2024 году Трамп выпустил 20 книг совокупным тиражом 10 миллионов, получил прибыль от их продажи в 10 миллионов долларов.Скоро будет выпущен золотой смартфон "Трамп".А также откроется частный клуб в Вашингтоне, членство в котором будет стоить полмиллиона долларов! Это только зайти?Семейство Трамп продолжает просто бешено обогащаться и зарабатывать. Причем невиданными темпами. Такого роста доходов не знал, наверное, ни один президент США.Ничего удивительного в этом нет. Всю свою жизнь Трамп именно этим и занимался.Где политика, где бизнес?Если мы посмотрим, чем он занимался и занимается как бизнесмен, мы многое поймём про Трампа - политика.Если политика есть продолжение экономики, то у Трампа всё выглядит так: политика США есть продолжение бизнеса его семьи и в широком смысле - всего его клана, с "техноцарями" и миллиардерами из гольф-клуба.На самом деле, Трамп хорош в двух вещах: создавать прибыльные "схемы" и создавать шумиху и ажиотаж вокруг всего, чем он занимается: Великий Прекрасный проект, Великий президент, всех "помирил", достоин получить Нобелевскую премию и так далее.Это абсолютно естественное, привычное поведение Трампа.Создавай ажиотаж, получай выгодные кредиты, уходи от налогов.Так может быть, именно это и лежит в основе его политики как президента?Бриллианты вместо куколВ одной из своих книг Дональд Трамп написал: "Не взваливайте на своих детей тяжкую ношу незаслуженного богатства: это может парализовать их, отбить охоту много трудиться и добиваться собственного успеха в жизни."Парадокс заключается в том, что сам Трамп как раз "взвалил" на свои плечи эту самую тяжкую ношу семейного богатства.А потом "взвалил" эту же "тяжкую ношу" на своих собственных детей.Например, младший сын Бэррон за прошедший год "заработал" около 40 миллионов долларов. Каким образом? Он является совладельцем семейной компании World Liberty Financial.Управляют ею старшие сыновья, а 52 процента акций принадлежит самому президенту США. Недавно в неё инвестировали 2 миллиарда долларов.А Иванка Трамп, старшая дочь Дональда, говорила, что они с мамой перед каждым светским мероприятием ходили в ювелирный магазин."Бриллианты заменяли мне кукол", - со смехом вспоминала Иванка.Папа Фред и сын ДональдДональд поступает в точности, как и его отец, Фред Трамп.Фред Трамп постоянно "оптимизировал", переписывал часть своего дохода, инвестиций и покупок на своих детей. Цель была простой и понятной любому предпринимателю: оптимизировать налоги.Это ему в значительной мере удавалось сделать. Первые свои миллионы Дональд Трамп не заработал, а получил от отца. По сути, он в 19 лет стал его банкиром (только на бумаге, естественно). Фред выкупил ипотечные кредиты на свои дома и инвестировал их в специально созданный фонд.Директором фонда был, естественно, Дональд.И когда говорят, что вот, мол, Дональд в возрасте около 40 уже имел больше, чем его отец: 400 миллионов было у Дональда и 200 - у его отца, это далеко не вся правда. Это были их общие миллионы.Фред многому научил Дональда, и сын всю жизнь пользовался этими знаниями: как уходить от налогов, распределять прибыль, как получать выгодные кредиты, как поддерживать важные и нужные знакомства.И кстати, шоу папа тоже устраивал, но не таких масштабов, как Дональд. Фред Трамп дарил денежные премии детям, которые родились в "домах Трампа", оплачивал свадьбы покупателям своих домов.Простой маркетинг, но действенный.Считается, кстати, что именно Фред Трамп изобрёл современные "таунхаусы": дома на одну семью, имеющие общие стены с соседями, но разные входы и собственные "задние дворики".Будь аскетом, Дональд!Дональд же, "не обременённый богатством", родился в доме, где было 23 жилых комнаты, 9 ванных комнат, 2 столовых. А папа Фред к тому времени был уже простым американским миллионером.Конечно, во всех книгах Трамп пишет, что папа "призывал меня быть аскетом". Как можно призывать быть аскетом в доме с 23 комнатами?И каждый раз, как и Дональд потом, папа договаривался с властями о "льготной системе налогообложения на последующие 40 лет".Так что Дональд Трамп делает то же самое, что и обычно: вступает в сговор с "сильными мира сего", зарабатывает на всём, на чём может. Снижает налогообложение.И проводит разнообразные шоу.Есть шоу "остановите эту войну!"Есть шоу "я миротворец".Есть шоу "сделаем Америку снова великой".А внутри, под всем этим, в основании пирамиды - банальное желание "ещё больше денег"."Всегда мало!"Так называется одна из книг о Трампе.По сути своей, Трамп всегда пользовался всеми возможностями, чтобы получить как можно больше выгоды от системы.Теперь он эту систему возглавил.Что же он будет делать? Станет всеобщим благодетелем?Конечно же, нет, он будет продолжать зарабатывать и устраивать бесконечные шоу. Заодно не забывая про интересы всех своих друзей - большой "семьи" Дональда Трампа.А "Америка станет великой"? Это явно не первоочередная цель Трампа.

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Елена Мурзина

эксклюзив, сша, украина, америка, дональд трамп, туск дональд, илон маск, пентагон, северный поток