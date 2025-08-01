https://ukraina.ru/20250801/pvo-za-noch-sbila-60-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-rossiey-1066268106.html
ПВО за ночь сбила 60 украинских беспилотников над Россией
ПВО за ночь сбила 60 украинских беспилотников над Россией - 01.08.2025 Украина.ру
ПВО за ночь сбила 60 украинских беспилотников над Россией
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает 1 августа телеграм-канал Украина.ру
2025-08-01T07:42
2025-08-01T07:42
2025-08-01T07:42
новости
россия
таганрог
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 31 дрон уничтожили над территорией Белгородской области, 12 над Ростовской, пять над территорией Краснодарского края, четыре над акваторией Черного моря, три над Воронежской, по два над Липецкой и Тульской областями и один – над акваторией Азовского моря.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале подтвердил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников в ростовском Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районах, никто не пострадал.В Новошахтинске выбиты стекла в частном доме по улице Октябрьской, где проживает многодетная семья. Также в крышу дома по улице Байдукова попали фрагменты БПЛА. На место выехали экстренные службы.Кроме того, в селе Петрушино Неклиновского района в частном доме по улице Стахановская повреждена внешняя стена, в доме по улице Заводской загорелась кровля, возле Родионово-Несветайской слободы - трава на площади 100 квадратных метров. Огонь потушен.А глава Таганрога Светлана Камбулова указала, что оперативные службы ликвидируют упавшие в Таганроге обломки БПЛА.Политик отметила, что пострадавших и повреждений нет.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
россия
таганрог
белгородская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, таганрог, белгородская область
ПВО за ночь сбила 60 украинских беспилотников над Россией
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает 1 августа телеграм-канал Украина.ру
Из них 31 дрон уничтожили над территорией Белгородской области, 12 над Ростовской, пять над территорией Краснодарского края, четыре над акваторией Черного моря, три над Воронежской, по два над Липецкой и Тульской областями и один – над акваторией Азовского моря.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале подтвердил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников в ростовском Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районах, никто не пострадал.
В Новошахтинске выбиты стекла в частном доме по улице Октябрьской, где проживает многодетная семья. Также в крышу дома по улице Байдукова попали фрагменты БПЛА. На место выехали экстренные службы.
Кроме того, в селе Петрушино Неклиновского района в частном доме по улице Стахановская повреждена внешняя стена, в доме по улице Заводской загорелась кровля, возле Родионово-Несветайской слободы - трава на площади 100 квадратных метров. Огонь потушен.
А глава Таганрога Светлана Камбулова указала, что оперативные службы ликвидируют упавшие в Таганроге обломки БПЛА.
"Сегодня ночью над акваторией Таганрогского залива работали средства ПВО... Оперативные службы занимаются ликвидацией фрагментов БПЛА, которые упали на территорию нашего города", - написала она в своем телеграм-канале.
Политик отметила, что пострадавших и повреждений нет.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.