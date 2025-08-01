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ПВО за ночь сбила 60 украинских беспилотников над Россией

ПВО за ночь сбила 60 украинских беспилотников над Россией - 01.08.2025 Украина.ру

ПВО за ночь сбила 60 украинских беспилотников над Россией

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает 1 августа телеграм-канал Украина.ру

2025-08-01T07:42

2025-08-01T07:42

2025-08-01T07:42

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Из них 31 дрон уничтожили над территорией Белгородской области, 12 над Ростовской, пять над территорией Краснодарского края, четыре над акваторией Черного моря, три над Воронежской, по два над Липецкой и Тульской областями и один – над акваторией Азовского моря.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале подтвердил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников в ростовском Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районах, никто не пострадал.В Новошахтинске выбиты стекла в частном доме по улице Октябрьской, где проживает многодетная семья. Также в крышу дома по улице Байдукова попали фрагменты БПЛА. На место выехали экстренные службы.Кроме того, в селе Петрушино Неклиновского района в частном доме по улице Стахановская повреждена внешняя стена, в доме по улице Заводской загорелась кровля, возле Родионово-Несветайской слободы - трава на площади 100 квадратных метров. Огонь потушен.А глава Таганрога Светлана Камбулова указала, что оперативные службы ликвидируют упавшие в Таганроге обломки БПЛА.Политик отметила, что пострадавших и повреждений нет.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, россия, таганрог, белгородская область