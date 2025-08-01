https://ukraina.ru/20250801/porazheno-predpriyatie-v-balaklee-pozhary-v-beloy-tserkvi-posledstviya-rossiyskogo-udara-po-ukraine-1066267894.html
Поражено предприятие в Балаклее, пожары в Белой Церкви: последствия российского удара по Украине
Поражено предприятие в Балаклее, пожары в Белой Церкви: последствия российского удара по Украине - 01.08.2025 Украина.ру
Поражено предприятие в Балаклее, пожары в Белой Церкви: последствия российского удара по Украине
Власти Балаклеи посетовали, что российские военные ночью нанесли удар по предприятию, передает 1 августа телеграм-канал Украина.ру
2025-08-01T07:21
2025-08-01T07:21
2025-08-01T09:33
новости
балаклея
белая церковь
украина
вооруженные силы украины
впк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/01/1066271427_0:7:1256:714_1920x0_80_0_0_ea0a209e8d2c64f193f0fbe21eb44758.jpg.webp
Также пишут, что продолжается пожар в Белой церкви.Ранее мы писали, что в ночь на пятницу ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ и ВПК Украины в разных регионах.Больше всего сообщений поступало о поражении целей в Белой Церкви (Киевская область), где после прилетов наблюдались сильные пожары.Также регулярно сообщалось об ударах "Геранями" по объектам противника в Чугуевском районе и районе Балаклеи (Харьковская область). В Черкасской области было отработано несколько объектов в Черкассах, Каневе и Драбове. Есть также информация о поражении целей в Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях. В последней отдельно упоминается атака на Очаков.Кроме того, россияне нанесли удары по объектам противника во временно оккупированном Славянске, где после прилета "Герани" наблюдался сильный взрыв, и во временно оккупированном Херсоне.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
балаклея
белая церковь
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/01/1066271427_149:0:1109:720_1920x0_80_0_0_0b95f46b0fe1b89483976b5f693a4a6c.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, балаклея, белая церковь, украина, вооруженные силы украины, впк
Новости, Балаклея, Белая Церковь, Украина, Вооруженные силы Украины, ВПК
Поражено предприятие в Балаклее, пожары в Белой Церкви: последствия российского удара по Украине
07:21 01.08.2025 (обновлено: 09:33 01.08.2025)
Власти Балаклеи посетовали, что российские военные ночью нанесли удар по предприятию, передает 1 августа телеграм-канал Украина.ру
Также пишут, что продолжается пожар в Белой церкви.
Ранее мы писали, что в ночь на пятницу ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ и ВПК Украины в разных регионах.
Больше всего сообщений поступало о поражении целей в Белой Церкви (Киевская область), где после прилетов наблюдались сильные пожары.
Также регулярно сообщалось об ударах "Геранями" по объектам противника в Чугуевском районе и районе Балаклеи (Харьковская область).
В Черкасской области было отработано несколько объектов в Черкассах, Каневе и Драбове. Есть также информация о поражении целей в Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях. В последней отдельно упоминается атака на Очаков.
Кроме того, россияне нанесли удары по объектам противника во временно оккупированном Славянске, где после прилета "Герани" наблюдался сильный взрыв, и во временно оккупированном Херсоне.
Следите за новостями на сайте Украина.ру
.