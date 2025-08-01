Поражено предприятие в Балаклее, пожары в Белой Церкви: последствия российского удара по Украине - 01.08.2025 Украина.ру
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Поражено предприятие в Балаклее, пожары в Белой Церкви: последствия российского удара по Украине
Поражено предприятие в Балаклее, пожары в Белой Церкви: последствия российского удара по Украине - 01.08.2025 Украина.ру
Поражено предприятие в Балаклее, пожары в Белой Церкви: последствия российского удара по Украине
Власти Балаклеи посетовали, что российские военные ночью нанесли удар по предприятию, передает 1 августа телеграм-канал Украина.ру
2025-08-01T07:21
2025-08-01T09:33
новости
балаклея
белая церковь
украина
вооруженные силы украины
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Также пишут, что продолжается пожар в Белой церкви.Ранее мы писали, что в ночь на пятницу ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ и ВПК Украины в разных регионах.Больше всего сообщений поступало о поражении целей в Белой Церкви (Киевская область), где после прилетов наблюдались сильные пожары.Также регулярно сообщалось об ударах "Геранями" по объектам противника в Чугуевском районе и районе Балаклеи (Харьковская область). В Черкасской области было отработано несколько объектов в Черкассах, Каневе и Драбове. Есть также информация о поражении целей в Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях. В последней отдельно упоминается атака на Очаков.Кроме того, россияне нанесли удары по объектам противника во временно оккупированном Славянске, где после прилета "Герани" наблюдался сильный взрыв, и во временно оккупированном Херсоне.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, балаклея, белая церковь, украина, вооруженные силы украины, впк
Новости, Балаклея, Белая Церковь, Украина, Вооруженные силы Украины, ВПК

Поражено предприятие в Балаклее, пожары в Белой Церкви: последствия российского удара по Украине

07:21 01.08.2025 (обновлено: 09:33 01.08.2025)
 
© Украина.руБалаклея герани
Балаклея герани - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Украина.ру
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Власти Балаклеи посетовали, что российские военные ночью нанесли удар по предприятию, передает 1 августа телеграм-канал Украина.ру
Также пишут, что продолжается пожар в Белой церкви.
Ранее мы писали, что в ночь на пятницу ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ и ВПК Украины в разных регионах.
Больше всего сообщений поступало о поражении целей в Белой Церкви (Киевская область), где после прилетов наблюдались сильные пожары.
Также регулярно сообщалось об ударах "Геранями" по объектам противника в Чугуевском районе и районе Балаклеи (Харьковская область).
В Черкасской области было отработано несколько объектов в Черкассах, Каневе и Драбове. Есть также информация о поражении целей в Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях. В последней отдельно упоминается атака на Очаков.
Кроме того, россияне нанесли удары по объектам противника во временно оккупированном Славянске, где после прилета "Герани" наблюдался сильный взрыв, и во временно оккупированном Херсоне.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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