https://ukraina.ru/20250801/porazheno-predpriyatie-v-balaklee-pozhary-v-beloy-tserkvi-posledstviya-rossiyskogo-udara-po-ukraine-1066267894.html

Поражено предприятие в Балаклее, пожары в Белой Церкви: последствия российского удара по Украине

Поражено предприятие в Балаклее, пожары в Белой Церкви: последствия российского удара по Украине - 01.08.2025 Украина.ру

Поражено предприятие в Балаклее, пожары в Белой Церкви: последствия российского удара по Украине

Власти Балаклеи посетовали, что российские военные ночью нанесли удар по предприятию, передает 1 августа телеграм-канал Украина.ру

2025-08-01T07:21

2025-08-01T07:21

2025-08-01T09:33

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Также пишут, что продолжается пожар в Белой церкви.Ранее мы писали, что в ночь на пятницу ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ и ВПК Украины в разных регионах.Больше всего сообщений поступало о поражении целей в Белой Церкви (Киевская область), где после прилетов наблюдались сильные пожары.Также регулярно сообщалось об ударах "Геранями" по объектам противника в Чугуевском районе и районе Балаклеи (Харьковская область). В Черкасской области было отработано несколько объектов в Черкассах, Каневе и Драбове. Есть также информация о поражении целей в Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях. В последней отдельно упоминается атака на Очаков.Кроме того, россияне нанесли удары по объектам противника во временно оккупированном Славянске, где после прилета "Герани" наблюдался сильный взрыв, и во временно оккупированном Херсоне.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, балаклея, белая церковь, украина, вооруженные силы украины, впк