Как возникают разочарования и другие комментарии по Украине. Итоги 1 августа - 01.08.2025 Украина.ру
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Как возникают разочарования и другие комментарии по Украине. Итоги 1 августа
Как возникают разочарования и другие комментарии по Украине. Итоги 1 августа - 01.08.2025 Украина.ру
Как возникают разочарования и другие комментарии по Украине. Итоги 1 августа
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировали происходящее на Украине
2025-08-01T17:30
2025-08-01T17:31
эксклюзив
хроники
владимир путин
александр лукашенко
владимир зеленский
россия
белоруссия
украина
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Президент России Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь и ответили на вопросы журналистов. Спрашивали в том числе и об Украине, в частности — о словах Владимира Зеленского о том, что сейчас с Россией не имеет смысла вести переговоров."В принципе, можно ждать, если руководство Украины считает, что сейчас не время, а нужно подождать. Пожалуйста, мы готовы подождать. Это первое", — отметил Путин.Он также напомнил о том, как сформирована власть в России."Второе, всё-таки наш политический режим основан на Конституции Российской Федерации, и сформирована власть строго в соответствии с Основным законом государства, чего не скажешь об Украине. Сейчас не хочу вдаваться в детали, но сегодняшняя власть не основана на украинской Конституции, Конституция явно нарушена, но не хочу вдаваться в эти детали", — указал Путин.Президент России подчеркнул, что сами переговоры в Стамбуле оценивает позитивно."Переговоры всегда востребованы и всегда важны, особенно если это стремление к миру. Я оцениваю в целом положительно. А как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на Родину? Это положительно. Мы из гуманитарных соображений, как вы знаете, передали тысячи тел погибших украинских солдат, получили в ответ несколько десятков наших парней, которые сложили головы за Родину. Разве это не положительно? Конечно, это положительный момент", — отметил Путин.Он также прокомментировал заявление Зеленского о разочаровании от переговорах."Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило, но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путём, нужно вести обстоятельные разговоры, и не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса. И именно для этого мы предложили создать три группы, о которых вы упомянули", — заявил российский лидер.При этом президент России сообщил, что реакция украинских представителей на это была позитивной."В целом реакция украинской стороны была позитивной. Договорились, что мы можем вести такие переговоры без камеры, без всякого политического треска, в спокойном режиме и искать компромиссы. Они пока не заработали. Эта работа пока не началась, но в целом, повторяю, первая реакция, как нам показалось, украинской стороны была положительной. Поэтому мы рассчитываем на то, что этот процесс будет запущен", — отметил Путин.Он также подтвердил, что в силе остались те условия долгосрочного перемирия, которые Путин озвучил год назад."Да, эти условия, безусловно, остались прежними. Это даже не условия, а цели, я сформулировал цели России. До сих пор, до того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет. Вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством министерства иностранных дел Российской Федерации. Там всё ясно, но главное – это искоренить причины, породившие этот кризис, это основное", — подчеркнул Путин.Не забыл он и о гуманитарных вопросах, а также о вопросах безопасности."Кстати говоря, со стороны украинской делегации прозвучала мысль о том, что, наверное, есть смысл говорить о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности. Это один из руководителей украинской делегации высказал такое соображение. И в целом мы считаем, что это правильно, мы это разделяем", — рассказал Путин.Что же до гуманитарных вопросов, то речь идёт в первую очередь русском языке и православной церкви."Гуманитарный вопрос – это русский язык, это независимость и достойные условия развития Православной церкви, христианской церкви на Украине. Всё это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного, длительного, вообще без всяких временных ограничений, мира", — заявил Путин.Президент Белоруссии вспомнил, что в его стране проходили встречи по Украине."Три раунда прошли. Не нравится в Беларуси, ну хорошо, мы с Владимиром Владимировичем обсуждали, да хоть на Луну, куда угодно. Но надо садиться за стол переговоров и разговаривать, а не бросать камни друг друга", — подчеркнул Лукашенко, перед этим рассказав о том, как Белоруссия участвует в обменах военнопленными между Украиной и Россией.Белорусский лидер также вспомнил о требованиях Зеленским личной встречи с Путиным.""Я хочу встретиться с Путиным!" – ну что ты кричишь об этом? Подготовьте соответствующую почву, заявление и прочее, – американцам об этом говорил, – подготовьте, а потом садитесь и подписывайте. И Трампа зовите, Макрона, кого угодно, Стармера, но надо же подготовить. Что они не понимают это? Понимают. А раз так заявляют, значит, не хотят, а просто на публику играют", — отметил Лукашенко.На заявления лидеров уже отреагировал Зеленский."Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьёзной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытка выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время", — отметил Зеленский.Он заявил, что "Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров".При этом он опять не сообщил, что Украина начала техническую работу по организации подобной встречи. Однако не забыл Зеленский поблагодарить власти США за помощь.Таким образом, нынешнее заявление Зеленского во многом повторяет его предыдущие заявления о готовности встречи и подтверждает правоту Лукашенко, заявившего сегодня, что украинская сторона делает громкие заявления, но не готовит почву для встречи.О том, какое будущее у Украины видят эксперты — в статье Сергея Зуева ""Поколение катастрофы" сотрёт Украину из памяти. Украинские эксперты о трагическом будущем своей страны".
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир путин, александр лукашенко, владимир зеленский, россия, белоруссия, украина
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Россия, Белоруссия, Украина

Как возникают разочарования и другие комментарии по Украине. Итоги 1 августа

17:30 01.08.2025 (обновлено: 17:31 01.08.2025)
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили Валаам
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили Валаам - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . POOL
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировали происходящее на Украине
Президент России Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь и ответили на вопросы журналистов. Спрашивали в том числе и об Украине, в частности — о словах Владимира Зеленского о том, что сейчас с Россией не имеет смысла вести переговоров.
"В принципе, можно ждать, если руководство Украины считает, что сейчас не время, а нужно подождать. Пожалуйста, мы готовы подождать. Это первое", — отметил Путин.
Он также напомнил о том, как сформирована власть в России.
"Второе, всё-таки наш политический режим основан на Конституции Российской Федерации, и сформирована власть строго в соответствии с Основным законом государства, чего не скажешь об Украине. Сейчас не хочу вдаваться в детали, но сегодняшняя власть не основана на украинской Конституции, Конституция явно нарушена, но не хочу вдаваться в эти детали", — указал Путин.
Президент России подчеркнул, что сами переговоры в Стамбуле оценивает позитивно.
"Переговоры всегда востребованы и всегда важны, особенно если это стремление к миру. Я оцениваю в целом положительно. А как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на Родину? Это положительно. Мы из гуманитарных соображений, как вы знаете, передали тысячи тел погибших украинских солдат, получили в ответ несколько десятков наших парней, которые сложили головы за Родину. Разве это не положительно? Конечно, это положительный момент", — отметил Путин.
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Он также прокомментировал заявление Зеленского о разочаровании от переговорах.
"Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило, но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путём, нужно вести обстоятельные разговоры, и не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса. И именно для этого мы предложили создать три группы, о которых вы упомянули", — заявил российский лидер.
При этом президент России сообщил, что реакция украинских представителей на это была позитивной.
"В целом реакция украинской стороны была позитивной. Договорились, что мы можем вести такие переговоры без камеры, без всякого политического треска, в спокойном режиме и искать компромиссы. Они пока не заработали. Эта работа пока не началась, но в целом, повторяю, первая реакция, как нам показалось, украинской стороны была положительной. Поэтому мы рассчитываем на то, что этот процесс будет запущен", — отметил Путин.
Он также подтвердил, что в силе остались те условия долгосрочного перемирия, которые Путин озвучил год назад.
"Да, эти условия, безусловно, остались прежними. Это даже не условия, а цели, я сформулировал цели России. До сих пор, до того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет. Вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством министерства иностранных дел Российской Федерации. Там всё ясно, но главное – это искоренить причины, породившие этот кризис, это основное", — подчеркнул Путин.
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Не забыл он и о гуманитарных вопросах, а также о вопросах безопасности.
"Кстати говоря, со стороны украинской делегации прозвучала мысль о том, что, наверное, есть смысл говорить о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности. Это один из руководителей украинской делегации высказал такое соображение. И в целом мы считаем, что это правильно, мы это разделяем", — рассказал Путин.
Что же до гуманитарных вопросов, то речь идёт в первую очередь русском языке и православной церкви.
"Гуманитарный вопрос – это русский язык, это независимость и достойные условия развития Православной церкви, христианской церкви на Украине. Всё это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного, длительного, вообще без всяких временных ограничений, мира", — заявил Путин.
Президент Белоруссии вспомнил, что в его стране проходили встречи по Украине.
"Три раунда прошли. Не нравится в Беларуси, ну хорошо, мы с Владимиром Владимировичем обсуждали, да хоть на Луну, куда угодно. Но надо садиться за стол переговоров и разговаривать, а не бросать камни друг друга", — подчеркнул Лукашенко, перед этим рассказав о том, как Белоруссия участвует в обменах военнопленными между Украиной и Россией.
Белорусский лидер также вспомнил о требованиях Зеленским личной встречи с Путиным.
""Я хочу встретиться с Путиным!" – ну что ты кричишь об этом? Подготовьте соответствующую почву, заявление и прочее, – американцам об этом говорил, – подготовьте, а потом садитесь и подписывайте. И Трампа зовите, Макрона, кого угодно, Стармера, но надо же подготовить. Что они не понимают это? Понимают. А раз так заявляют, значит, не хотят, а просто на публику играют", — отметил Лукашенко.
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На заявления лидеров уже отреагировал Зеленский.
"Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьёзной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытка выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время", — отметил Зеленский.
Он заявил, что "Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров".
При этом он опять не сообщил, что Украина начала техническую работу по организации подобной встречи. Однако не забыл Зеленский поблагодарить власти США за помощь.
Таким образом, нынешнее заявление Зеленского во многом повторяет его предыдущие заявления о готовности встречи и подтверждает правоту Лукашенко, заявившего сегодня, что украинская сторона делает громкие заявления, но не готовит почву для встречи.
О том, какое будущее у Украины видят эксперты — в статье Сергея Зуева ""Поколение катастрофы" сотрёт Украину из памяти. Украинские эксперты о трагическом будущем своей страны".
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