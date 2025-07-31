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"Утопят Трампа в его же унитазе" — Брутер предупредил о последствиях торговой войны с Китаем
"Утопят Трампа в его же унитазе" — Брутер предупредил о последствиях торговой войны с Китаем - 31.07.2025 Украина.ру
"Утопят Трампа в его же унитазе" — Брутер предупредил о последствиях торговой войны с Китаем
Попытки Дональда Трампа ограничить торговлю Китая с Россией могут привести к серьезным последствиям для американской экономики и благополучия среднего класса США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2025-07-31T13:04
2025-07-31T13:04
2025-07-31T13:04
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"Трамп сильно рискует, если остановит импорт из Китая. Не забывайте, что это основа благополучия среднего класса, который голосовал за Трампа", – предупреждает эксперт. По его словам, товары из Китая стали неотъемлемой частью американского рынка.Брутер отмечает, что торговый оборот между Россией и Китаем достиг 300 миллиардов долларов: "Они же понимают, что торговый оборот в 300 миллиардов делает все их усилия по изоляции России ничтожными". Это значительно снижает эффективность западных санкций.Эксперт подчеркивает уязвимость позиции США: "Если американцы начнут покупать американское, они Трампа утопят в его же собственном унитазе". Рост цен на товары первой необходимости может вызвать социальное недовольство."Когда вы ходите в московские супермаркеты, вы же чувствуете разницу между тем, что было четыре года назад и сейчас. А теперь представьте себе, если такую разницу почувствуют американцы", – проводит параллель Брутер. Для американских потребителей резкий рост цен станет серьезным испытанием.Экономическое давление на Китай может обернуться против самих США, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: После ультиматума Трампа Россия может отправить на СВО войска КНДР и помочь Ирану с ПВО" на сайте Украина.ру.О том, что отсрочил Трамп своим ультиматумом на 50 дней — в интервью "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно".
https://ukraina.ru/20250730/kitay-snova-pereigral-ssha-zhdem-isterik-iz-belogo-doma-1066156668.html
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новости, китай, россия, сша, дональд трамп, владимир брутер, украина.ру, торговля, экономика, товарооборот, санкции, главные новости
Новости, Китай, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Брутер, Украина.ру, торговля, экономика, товарооборот, санкции, Главные новости
"Утопят Трампа в его же унитазе" — Брутер предупредил о последствиях торговой войны с Китаем
Попытки Дональда Трампа ограничить торговлю Китая с Россией могут привести к серьезным последствиям для американской экономики и благополучия среднего класса США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
"Трамп сильно рискует, если остановит импорт из Китая. Не забывайте, что это основа благополучия среднего класса, который голосовал за Трампа", – предупреждает эксперт. По его словам, товары из Китая стали неотъемлемой частью американского рынка.
Брутер отмечает, что торговый оборот между Россией и Китаем достиг 300 миллиардов долларов: "Они же понимают, что торговый оборот в 300 миллиардов делает все их усилия по изоляции России ничтожными". Это значительно снижает эффективность западных санкций.
Эксперт подчеркивает уязвимость позиции США: "Если американцы начнут покупать американское, они Трампа утопят в его же собственном унитазе". Рост цен на товары первой необходимости может вызвать социальное недовольство.
"Когда вы ходите в московские супермаркеты, вы же чувствуете разницу между тем, что было четыре года назад и сейчас. А теперь представьте себе, если такую разницу почувствуют американцы", – проводит параллель Брутер. Для американских потребителей резкий рост цен станет серьезным испытанием.
Экономическое давление на Китай может обернуться против самих США, резюмировал собеседник издания.