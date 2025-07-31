"Утопят Трампа в его же унитазе" — Брутер предупредил о последствиях торговой войны с Китаем - 31.07.2025 Украина.ру
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"Утопят Трампа в его же унитазе" — Брутер предупредил о последствиях торговой войны с Китаем
"Утопят Трампа в его же унитазе" — Брутер предупредил о последствиях торговой войны с Китаем - 31.07.2025 Украина.ру
"Утопят Трампа в его же унитазе" — Брутер предупредил о последствиях торговой войны с Китаем
Попытки Дональда Трампа ограничить торговлю Китая с Россией могут привести к серьезным последствиям для американской экономики и благополучия среднего класса США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2025-07-31T13:04
2025-07-31T13:04
новости
китай
россия
сша
дональд трамп
владимир брутер
украина.ру
торговля
экономика
товарооборот
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"Трамп сильно рискует, если остановит импорт из Китая. Не забывайте, что это основа благополучия среднего класса, который голосовал за Трампа", – предупреждает эксперт. По его словам, товары из Китая стали неотъемлемой частью американского рынка.Брутер отмечает, что торговый оборот между Россией и Китаем достиг 300 миллиардов долларов: "Они же понимают, что торговый оборот в 300 миллиардов делает все их усилия по изоляции России ничтожными". Это значительно снижает эффективность западных санкций.Эксперт подчеркивает уязвимость позиции США: "Если американцы начнут покупать американское, они Трампа утопят в его же собственном унитазе". Рост цен на товары первой необходимости может вызвать социальное недовольство."Когда вы ходите в московские супермаркеты, вы же чувствуете разницу между тем, что было четыре года назад и сейчас. А теперь представьте себе, если такую разницу почувствуют американцы", – проводит параллель Брутер. Для американских потребителей резкий рост цен станет серьезным испытанием.Экономическое давление на Китай может обернуться против самих США, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: После ультиматума Трампа Россия может отправить на СВО войска КНДР и помочь Ирану с ПВО" на сайте Украина.ру.О том, что отсрочил Трамп своим ультиматумом на 50 дней — в интервью "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно".
https://ukraina.ru/20250730/kitay-snova-pereigral-ssha-zhdem-isterik-iz-belogo-doma-1066156668.html
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новости, китай, россия, сша, дональд трамп, владимир брутер, украина.ру, торговля, экономика, товарооборот, санкции, главные новости
Новости, Китай, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Брутер, Украина.ру, торговля, экономика, товарооборот, санкции, Главные новости

"Утопят Трампа в его же унитазе" — Брутер предупредил о последствиях торговой войны с Китаем

13:04 31.07.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP / Alex Brandon
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Попытки Дональда Трампа ограничить торговлю Китая с Россией могут привести к серьезным последствиям для американской экономики и благополучия среднего класса США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
"Трамп сильно рискует, если остановит импорт из Китая. Не забывайте, что это основа благополучия среднего класса, который голосовал за Трампа", – предупреждает эксперт. По его словам, товары из Китая стали неотъемлемой частью американского рынка.
Брутер отмечает, что торговый оборот между Россией и Китаем достиг 300 миллиардов долларов: "Они же понимают, что торговый оборот в 300 миллиардов делает все их усилия по изоляции России ничтожными". Это значительно снижает эффективность западных санкций.
Эксперт подчеркивает уязвимость позиции США: "Если американцы начнут покупать американское, они Трампа утопят в его же собственном унитазе". Рост цен на товары первой необходимости может вызвать социальное недовольство.
"Когда вы ходите в московские супермаркеты, вы же чувствуете разницу между тем, что было четыре года назад и сейчас. А теперь представьте себе, если такую разницу почувствуют американцы", – проводит параллель Брутер. Для американских потребителей резкий рост цен станет серьезным испытанием.
Экономическое давление на Китай может обернуться против самих США, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: После ультиматума Трампа Россия может отправить на СВО войска КНДР и помочь Ирану с ПВО" на сайте Украина.ру.
О том, что отсрочил Трамп своим ультиматумом на 50 дней — в интервью "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно".
- РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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