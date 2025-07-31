Цифровая мобилизация: Багдасарян раскрыл, как новейшие технологии изменят будущие войны
© Фото : коллаж Украина.РуIT информационные технологии интернет
© Фото : коллаж Украина.Ру
Гонка технологий становится новым фронтом глобального противостояния, где преимущество в искусственном интеллекте может определить исход будущих конфликтов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян
"Когда-то [президент России] Владимир Путин сказал, что лидер в сфере искусственного интеллекта станет властелином мира. Это правильно", — отмечает эксперт.
Однако он предостерегает: "Это должны быть суверенные технологии. Потому что на зарубежных технологиях легко установить некие закладки, которые в решающий момент могут вывести его из строя".
Багдасарян выделяет три модели цифровой мобилизации. Первая — контроль через алгоритмы: "Раз с человеком ничего сделать нельзя, давайте возьмём его под контроль через цифру". Вторая модель — украинский вариант: "Зомбирующая мобилизация... Тут не работают с глубинным сознанием человека — его просто зомбируют".
"Третье — мобилизация по принципу духовного возрождения человека", - подчёркивает политолог. — "Это то, на чём Россия всегда концентрировалась". Он уверен, что именно этот путь соответствует традиционным ценностям: "Россия всегда жила запросом на большие смыслы. И сейчас это важнее всего".
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.
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