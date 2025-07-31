https://ukraina.ru/20250731/tsifrovaya-mobilizatsiya-bagdasaryan-raskryl-kak-noveyshie-tekhnologii-izmenyat-buduschie-voyny-1066164805.html

Цифровая мобилизация: Багдасарян раскрыл, как новейшие технологии изменят будущие войны

Цифровая мобилизация: Багдасарян раскрыл, как новейшие технологии изменят будущие войны - 31.07.2025 Украина.ру

Цифровая мобилизация: Багдасарян раскрыл, как новейшие технологии изменят будущие войны

Гонка технологий становится новым фронтом глобального противостояния, где преимущество в искусственном интеллекте может определить исход будущих конфликтов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян

2025-07-31T04:40

2025-07-31T04:40

2025-07-31T04:40

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Однако он предостерегает: "Это должны быть суверенные технологии. Потому что на зарубежных технологиях легко установить некие закладки, которые в решающий момент могут вывести его из строя".Багдасарян выделяет три модели цифровой мобилизации. Первая — контроль через алгоритмы: "Раз с человеком ничего сделать нельзя, давайте возьмём его под контроль через цифру". Вторая модель — украинский вариант: "Зомбирующая мобилизация... Тут не работают с глубинным сознанием человека — его просто зомбируют"."Третье — мобилизация по принципу духовного возрождения человека", - подчёркивает политолог. — "Это то, на чём Россия всегда концентрировалась". Он уверен, что именно этот путь соответствует традиционным ценностям: "Россия всегда жила запросом на большие смыслы. И сейчас это важнее всего".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации на Украине в материале "Сомалийский вариант", новая Руина и фашисты. Украинские эксперты и политики о мрачном будущем страны.

https://ukraina.ru/20250730/1066163072.html

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