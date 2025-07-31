Цифровая мобилизация: Багдасарян раскрыл, как новейшие технологии изменят будущие войны - 31.07.2025 Украина.ру
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Цифровая мобилизация: Багдасарян раскрыл, как новейшие технологии изменят будущие войны
Цифровая мобилизация: Багдасарян раскрыл, как новейшие технологии изменят будущие войны - 31.07.2025 Украина.ру
Цифровая мобилизация: Багдасарян раскрыл, как новейшие технологии изменят будущие войны
Гонка технологий становится новым фронтом глобального противостояния, где преимущество в искусственном интеллекте может определить исход будущих конфликтов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян
2025-07-31T04:40
2025-07-31T04:40
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цифровизация
мобилизация
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Однако он предостерегает: "Это должны быть суверенные технологии. Потому что на зарубежных технологиях легко установить некие закладки, которые в решающий момент могут вывести его из строя".Багдасарян выделяет три модели цифровой мобилизации. Первая — контроль через алгоритмы: "Раз с человеком ничего сделать нельзя, давайте возьмём его под контроль через цифру". Вторая модель — украинский вариант: "Зомбирующая мобилизация... Тут не работают с глубинным сознанием человека — его просто зомбируют"."Третье — мобилизация по принципу духовного возрождения человека", - подчёркивает политолог. — "Это то, на чём Россия всегда концентрировалась". Он уверен, что именно этот путь соответствует традиционным ценностям: "Россия всегда жила запросом на большие смыслы. И сейчас это важнее всего".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации на Украине в материале "Сомалийский вариант", новая Руина и фашисты. Украинские эксперты и политики о мрачном будущем страны.
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новости, россия, украина, владимир путин, украина.ру, цифровизация, мобилизация, ии (искусственный интеллект), технологии, война, информационная война, главные новости, аналитика, аналитики, украина аналитика, эксперты
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Украина.ру, цифровизация, мобилизация, ИИ (искусственный интеллект), технологии, война, информационная война, Главные новости, Аналитика, аналитики, Украина аналитика, эксперты

Цифровая мобилизация: Багдасарян раскрыл, как новейшие технологии изменят будущие войны

04:40 31.07.2025
 
© Фото : коллаж Украина.РуIT информационные технологии интернет
IT информационные технологии интернет - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Гонка технологий становится новым фронтом глобального противостояния, где преимущество в искусственном интеллекте может определить исход будущих конфликтов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян
"Когда-то [президент России] Владимир Путин сказал, что лидер в сфере искусственного интеллекта станет властелином мира. Это правильно", — отмечает эксперт.
Однако он предостерегает: "Это должны быть суверенные технологии. Потому что на зарубежных технологиях легко установить некие закладки, которые в решающий момент могут вывести его из строя".
Багдасарян выделяет три модели цифровой мобилизации. Первая — контроль через алгоритмы: "Раз с человеком ничего сделать нельзя, давайте возьмём его под контроль через цифру". Вторая модель — украинский вариант: "Зомбирующая мобилизация... Тут не работают с глубинным сознанием человека — его просто зомбируют".
"Третье — мобилизация по принципу духовного возрождения человека", - подчёркивает политолог. — "Это то, на чём Россия всегда концентрировалась". Он уверен, что именно этот путь соответствует традиционным ценностям: "Россия всегда жила запросом на большие смыслы. И сейчас это важнее всего".
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.
Подробнее о ситуации на Украине в материале "Сомалийский вариант", новая Руина и фашисты. Украинские эксперты и политики о мрачном будущем страны.
Виталий Вехов
Вчера, 14:59
Виталий Вехов: Россия защитит свою IT-систему с помощью ГосСопки, а ее новые спутники вырубят "Старлинк"Цель любой кибератаки – причинение какого-либо вреда. В случае с "Шереметьево" были и задержки рейсов, и убытки. Во всех остальных случаях система объектов, которые обеспечивают нашу нормальную жизнеспособность, разрушена не была, утверждает учёный-криминалист, профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ имени Баумана Виталий Вехов
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Заголовок открываемого материала
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