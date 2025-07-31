Девять друзей Баумана. Уникальная история массового побега из самой знаменитой тюрьмы Киева - 30.07.2025 Украина.ру
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Девять друзей Баумана. Уникальная история массового побега из самой знаменитой тюрьмы Киева
Девять друзей Баумана. Уникальная история массового побега из самой знаменитой тюрьмы Киева - 30.07.2025 Украина.ру
Девять друзей Баумана. Уникальная история массового побега из самой знаменитой тюрьмы Киева
В Петербурге есть "Кресты", в Москве – "Бутырка", а в Киеве – "Лукьяновка". Эти тюрьмы объединяет почтенный возраст (более 100 лет) и то, что заключенные сбегают из них крайне редко. Из "Лукьяновки" самый крупный групповой побег случился 31 августа 1902 года. По своему драматизму он мог бы потягаться с сюжетом любого приключенческого романа
2025-07-31T08:00
2025-07-30T16:02
история
киев
ленин
тюрьма
революция
история
история украины
российская империя
большевики
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В 1898 году появилась Российская социал-демократическая рабочая партия, одним из лидеров которой стал Владимир Ильич Ульянов (Ленин). Ещё во время ссылки в Сибирь он задумал создать газету, которая бы сплотила социал-демократов, помогла выкристаллизовать партийную программу и упорядочить пока ещё стихийное рабочее движение. Впоследствии в 4-м номере в статье "С чего начать?" Ленин вывел лаконичную формулу, ставшую классической: "Газета — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор".Редакция газеты первоначально находилась в Мюнхене. Помимо Ленина в неё входили Георгий Плеханов, Юлий Мартов, Вера Засулич и другие известные революционеры. Первый тираж отпечатали в Лейпциге в декабре 1900 года.Газету назвали "Искра", поскольку она должна была "воспламенить" накопившиеся в рабочей среде "дрова" недовольства. В её эпиграф вынесли строку из поэтического ответа декабриста Александра Одоевского на известное адресованное участникам восстания на Сенатской площади стихотворение Пушкина — "Из искры возгорится пламя…"Газету сразу же запретили, 3000 экземпляров первого тиража конфисковали ещё на границе. Ленин озаботился вопросом подпольного распространения газеты в Российской империи. Тиражи перевозили в чемоданах с двойным дном, в переплётах книг, в непромокаемых мешках, в бочках, которые сбрасывали с пароходов в русских портах и затем вылавливали, и т.д.Территория современной Украины играла здесь огромную роль. Через неё проходили несколько каналов тайной доставки: через Львов в Киев, через Румынию и Болгарию в Одессу, через Александрию в Херсон.Обеспечивали процесс агенты "Искры" или, как их ещё называли, "искровцы", задачи которым Ленин зачастую ставил лично. Жандармы открыли на "искровцев" настоящую охоту.В Киеве их особо настойчиво ловил начальник киевского жандармского управления генерал-лейтенант отдельного корпуса жандармов Василий Дементьевич Новицкий. За январь-февраль 1902 года в Лукьяновской тюрьме собралось сразу 10 "искровцев": Николай Бауман, Макс Валлах (позже он стал наркомом иностранных дел СССР Максимом Литвиновым), Осип Пятницкий, Лев Гальперин и другие.В марте 1898 года жандармы провели по Киеву большую облаву и в одну ночь без каких-либо на то оснований задержали около 150 подозрительных, с их точки зрения, человек. Большую часть их потом выпустили, оставив для разбирательств только "крупную рыбешку" (например, будущего известного русского философа, а тогда студента, Николая Бердяева).Описание методов работы Новицкого оставил другой революционер — не "искровец" — Василий Водовозов:"Он был сыщиком по страсти, но без сыщицкого таланта. Может быть ещё более он был палачом по страсти. Сыск тонкий, построенный на психологии, его тяжеловесному уму был недоступен. Он понимал физическую силу, угрозу; он рычал, топал ногами на арестованных, особенно на рабочих, угрожал им всяческими карами и иногда у слабых людей вынуждал предательство, но редко.Для большинства его приемы были слишком грубы, слишком примитивны. В этом, и почти только в этом, состояла его система сыска. Опутать арестованного сетью лжи, затронуть его самолюбие, сыграть на его благородстве и этим путем довести до сознания или даже до предательства, как это умел делать Зубатов, Новицкий не мог…"Тюрьма помимо "искровцев" заполнилась студентами, вышедшими в феврале на киевские улицы под красными знамёнами и лозунгами "Долой самодержавие!", участниками крестьянских волнений, которые прокатились по Украине весной того же 1902 года, другими "политическими"."Искровцы" в этом пёстром контингенте составляли особую "касту". Они были не из бедных семей, и так как киевские тюремщики были нечисты на руку, смогли за "немного денег" обеспечить себе сносный быт — неположенную по уставу мебель в камеры, дополнительные передачи и т.д.Большую часть времени они проводили в дружеских беседах, в общении с другими заключёнными, которое исподволь превращалось в пропаганду идей марксизма, в чтении. На основании прочитанного они устраивали научные доклады, часто переходившие в горячие политические диспуты.Неформальным лидером "искровцев" стал Николай Эрастович Бауман — сын немецкого переселенца, владевшего в Казани обойной и столярной мастерскими. Ещё в годы учёбы в Казанском ветеринарном институте он проникся революционными идеями, лично был знаком с Лениным.Сначала работал в Москве, а затем отправился в Киев — требовалось провести большое совещание социал-демократов, работавших в юго-западном районе России. Бауман почувствовал за собой слежку, сел в поезд до Воронежа, из Воронежа отправился в Задонск. Уходя от преследовавших его филеров, спрыгнул на ходу, ушиб ногу, после чего обратился к ближайшему сельскому врачу, который его и выдал.Местный пристав по присланному из Петербурга описанию сразу же опознал назвавшегося чужим именем Баумана и отправил его по этапу в Вятку, но вскоре из столицы поступила срочная телеграмма, и арестованного "переадресовали" в Киев.В своё время Бауман увлекался танцами. Один из "искровцев" — Владимир Бобровский — вспоминал: "товарищи по заключению в Лукьяновской тюрьме прозвали Н.Э. Баумана балериной. Ловок, гибок, силен он был и умел в минуты бесшабашного веселья, которое порою находило на всех нас, ловко подражать танцам балерины…"Также посланец Ленина отличался неисчерпаемым оптимизмом и энергией. С его подачи "искровцы" постоянно играли в чехарду ("слона"), по окончании которой победившая команда каталась на спинах проигравшей, в "городки". Также они строили атлетическую пирамиду — развлечение, пользовавшееся в России особой популярностью в первой половине ХХ века.У шумных увеселений была своя тайная задача. Во-первых, заключённые приучали своих тюремщиков к постоянному шуму во дворе. Во-вторых, физические упражнения позволяли им поддерживать спортивную форму, которая могла пригодиться при побеге. В-третьих, пирамида была скрытой подготовкой к "штурму" тюремной стены. В августе революционеры уже умели её "строить" менее чем за минуту.Почти с каждой передачей с воли получались куски материи, обрывки бечевок, из которых "искровцы" постепенно плели верёвку и верёвочную лестницу.В начале августа в Киев приехала жена Баумана, которая была полностью посвящена в план побега, разработанный её мужем совместно с оставшимися на воле членами Киевского городского комитета социал-демократов. На именины она передала ему в тюрьму большой букет роз, в котором была спрятана стальная "кошка" — трёхсторонний альпинистский крюк.Снаружи тем временем были назначены конспиративные квартиры, где могли бы спрятаться сбежавшие. На Днепре их в условленное время должны были ждать перевозчики на лодках. Семь раз назначалось время побега, и семь раз по каким-то непредвиденным причинам он откладывался.Наконец наступило 31 августа 1902 года. "Искровцы" устроили именины одного из своих товарищей — Басовского. Надзирателей и даже часового угостили спиртным, в которое подмешали снотворное. Около 8 часов вечера заключённые вышли в тюремный двор, чтобы подышать свежим воздухом.По условному сигналу "искровцы" бросились на часового, опутали ему голову одеялом, а его самого надёжно связали. Бауман первым подошёл к стене, и революционеры тут же начали строить пирамиду. Один из них — Владимир Бобровский — потом вспоминал:"Лучше, красивее всех взобрался и исчез тов. Бауман. Когда я в эти минуты напряжения всех человеческих нервов наблюдал за всеми мелькавшими передо мною при тусклом свете тюремного фонаря фигурами товарищей, движения Баумана мне показались взмахом крыльев легкой птицы".Беглецы допустили единственную ошибку — оставили часовому патрон в патроннике. Тот в конце концов распутался и пальнул в воздух, переполошив всю остальную охрану.Но "искровцы" уже были далеко за тюремной стеной. Последним через неё перемахнул Бобровский. Разделившись по одному, по двое, беглецы разделились, чтобы разными путями пробраться к Днепру или на конспиративные квартиры.Баумана ждала в "Северной гостинице" жена, но он, скрываясь от экипажа, спрятался под каким-то мостком и потому вывалялся в грязи. В таком виде в гостинице он сразу вызвал бы подозрения, поэтому отправился сначала на одну из конспиративных квартир. Здесь он отмылся, переоделся.Недели через две на киевский вокзал лихач привёз шикарно одетую семейную пару, которая уселась в поезд, умчавший её за границу. В загримированном мужчине жандармы и филёры не могли распознать беглеца из Лукьяновки, которого они искали, сбиваясь с ног.Уже через несколько дней Бауман отправил из Берлина отцу в Казань письмо, в котором сообщил, что собирается "переменить место жительства коренным образом" — эмигрировать в Америку. Письмо это попало в руки жандармов.Однако это было не более, чем "дымовая завеса". Бауман не собирался покидать материк — полным ходом шла подготовка к III съезду РСДРП, на котором партии предстояло разделиться на большевиков и меньшевиков. Он принимал в его подготовке непосредственное участие.Что касается истории побега, то у неё было забавное продолжение.В ноябре 1902 года генерал-лейтенант Новицкий отмечал 25-летие беспорочной службы на посту начальника киевского жандармского управления. Киевские социал-демократы напечатали к нему пространное обращение и распространили таким большим тиражом, что оно не могло не пройти мимо его внимания:"Мы уверены, что высшее начальство и впредь будет оказывать Вам свое благоволение, как оно его оказало в текущем году, вверив Вам ведение всероссийского дела о революционной организации „Искры".Вы любезно предоставили возможность десяти обвиняемым по этому делу уйти из киевской тюрьмы и затем благоразумно направили следствие по ложному следу. Если слух о переводе Вашем в Москву не окажется газетной уткой, и Вы действительно покинете нас, смеем надеяться, что Ваш заместитель окажется достойным Вас. Преданный Вам Киевский комитет российской социал-демократической рабочей партии".Нужно ли говорить, что праздник был совершенно испорчен.
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Алексей Стаценко
Алексей Стаценко
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, киев, ленин, тюрьма, революция, история украины, российская империя, большевики
История, Киев, Ленин, тюрьма, революция, История, история Украины, Российская империя, большевики

Девять друзей Баумана. Уникальная история массового побега из самой знаменитой тюрьмы Киева

08:00 31.07.2025
 
© commons.wikimedia.orgЛукьяновская тюрьма
Лукьяновская тюрьма - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© commons.wikimedia.org
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Алексей Стаценко
публицист
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В Петербурге есть "Кресты", в Москве – "Бутырка", а в Киеве – "Лукьяновка". Эти тюрьмы объединяет почтенный возраст (более 100 лет) и то, что заключенные сбегают из них крайне редко. Из "Лукьяновки" самый крупный групповой побег случился 31 августа 1902 года. По своему драматизму он мог бы потягаться с сюжетом любого приключенческого романа
В 1898 году появилась Российская социал-демократическая рабочая партия, одним из лидеров которой стал Владимир Ильич Ульянов (Ленин). Ещё во время ссылки в Сибирь он задумал создать газету, которая бы сплотила социал-демократов, помогла выкристаллизовать партийную программу и упорядочить пока ещё стихийное рабочее движение. Впоследствии в 4-м номере в статье "С чего начать?" Ленин вывел лаконичную формулу, ставшую классической: "Газета — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор".
Редакция газеты первоначально находилась в Мюнхене. Помимо Ленина в неё входили Георгий Плеханов, Юлий Мартов, Вера Засулич и другие известные революционеры. Первый тираж отпечатали в Лейпциге в декабре 1900 года.
Газету назвали "Искра", поскольку она должна была "воспламенить" накопившиеся в рабочей среде "дрова" недовольства. В её эпиграф вынесли строку из поэтического ответа декабриста Александра Одоевского на известное адресованное участникам восстания на Сенатской площади стихотворение Пушкина — "Из искры возгорится пламя…"
Газету сразу же запретили, 3000 экземпляров первого тиража конфисковали ещё на границе. Ленин озаботился вопросом подпольного распространения газеты в Российской империи. Тиражи перевозили в чемоданах с двойным дном, в переплётах книг, в непромокаемых мешках, в бочках, которые сбрасывали с пароходов в русских портах и затем вылавливали, и т.д.
Территория современной Украины играла здесь огромную роль. Через неё проходили несколько каналов тайной доставки: через Львов в Киев, через Румынию и Болгарию в Одессу, через Александрию в Херсон.
- РИА Новости, 1920, 22.04.2024
22 апреля 2024, 08:22История
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Обеспечивали процесс агенты "Искры" или, как их ещё называли, "искровцы", задачи которым Ленин зачастую ставил лично. Жандармы открыли на "искровцев" настоящую охоту.
В Киеве их особо настойчиво ловил начальник киевского жандармского управления генерал-лейтенант отдельного корпуса жандармов Василий Дементьевич Новицкий. За январь-февраль 1902 года в Лукьяновской тюрьме собралось сразу 10 "искровцев": Николай Бауман, Макс Валлах (позже он стал наркомом иностранных дел СССР Максимом Литвиновым), Осип Пятницкий, Лев Гальперин и другие.
В марте 1898 года жандармы провели по Киеву большую облаву и в одну ночь без каких-либо на то оснований задержали около 150 подозрительных, с их точки зрения, человек. Большую часть их потом выпустили, оставив для разбирательств только "крупную рыбешку" (например, будущего известного русского философа, а тогда студента, Николая Бердяева).
Описание методов работы Новицкого оставил другой революционер — не "искровец" — Василий Водовозов:
"Он был сыщиком по страсти, но без сыщицкого таланта. Может быть ещё более он был палачом по страсти. Сыск тонкий, построенный на психологии, его тяжеловесному уму был недоступен. Он понимал физическую силу, угрозу; он рычал, топал ногами на арестованных, особенно на рабочих, угрожал им всяческими карами и иногда у слабых людей вынуждал предательство, но редко.
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Для большинства его приемы были слишком грубы, слишком примитивны. В этом, и почти только в этом, состояла его система сыска. Опутать арестованного сетью лжи, затронуть его самолюбие, сыграть на его благородстве и этим путем довести до сознания или даже до предательства, как это умел делать Зубатов, Новицкий не мог…"
Тюрьма помимо "искровцев" заполнилась студентами, вышедшими в феврале на киевские улицы под красными знамёнами и лозунгами "Долой самодержавие!", участниками крестьянских волнений, которые прокатились по Украине весной того же 1902 года, другими "политическими".
"Искровцы" в этом пёстром контингенте составляли особую "касту". Они были не из бедных семей, и так как киевские тюремщики были нечисты на руку, смогли за "немного денег" обеспечить себе сносный быт — неположенную по уставу мебель в камеры, дополнительные передачи и т.д.
Большую часть времени они проводили в дружеских беседах, в общении с другими заключёнными, которое исподволь превращалось в пропаганду идей марксизма, в чтении. На основании прочитанного они устраивали научные доклады, часто переходившие в горячие политические диспуты.
Неформальным лидером "искровцев" стал Николай Эрастович Бауман — сын немецкого переселенца, владевшего в Казани обойной и столярной мастерскими. Ещё в годы учёбы в Казанском ветеринарном институте он проникся революционными идеями, лично был знаком с Лениным.
Сначала работал в Москве, а затем отправился в Киев — требовалось провести большое совещание социал-демократов, работавших в юго-западном районе России. Бауман почувствовал за собой слежку, сел в поезд до Воронежа, из Воронежа отправился в Задонск. Уходя от преследовавших его филеров, спрыгнул на ходу, ушиб ногу, после чего обратился к ближайшему сельскому врачу, который его и выдал.
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Местный пристав по присланному из Петербурга описанию сразу же опознал назвавшегося чужим именем Баумана и отправил его по этапу в Вятку, но вскоре из столицы поступила срочная телеграмма, и арестованного "переадресовали" в Киев.
В своё время Бауман увлекался танцами. Один из "искровцев" — Владимир Бобровский — вспоминал: "товарищи по заключению в Лукьяновской тюрьме прозвали Н.Э. Баумана балериной. Ловок, гибок, силен он был и умел в минуты бесшабашного веселья, которое порою находило на всех нас, ловко подражать танцам балерины…"
Также посланец Ленина отличался неисчерпаемым оптимизмом и энергией. С его подачи "искровцы" постоянно играли в чехарду ("слона"), по окончании которой победившая команда каталась на спинах проигравшей, в "городки". Также они строили атлетическую пирамиду — развлечение, пользовавшееся в России особой популярностью в первой половине ХХ века.
У шумных увеселений была своя тайная задача. Во-первых, заключённые приучали своих тюремщиков к постоянному шуму во дворе. Во-вторых, физические упражнения позволяли им поддерживать спортивную форму, которая могла пригодиться при побеге. В-третьих, пирамида была скрытой подготовкой к "штурму" тюремной стены. В августе революционеры уже умели её "строить" менее чем за минуту.
Почти с каждой передачей с воли получались куски материи, обрывки бечевок, из которых "искровцы" постепенно плели верёвку и верёвочную лестницу.
В начале августа в Киев приехала жена Баумана, которая была полностью посвящена в план побега, разработанный её мужем совместно с оставшимися на воле членами Киевского городского комитета социал-демократов. На именины она передала ему в тюрьму большой букет роз, в котором была спрятана стальная "кошка" — трёхсторонний альпинистский крюк.
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Снаружи тем временем были назначены конспиративные квартиры, где могли бы спрятаться сбежавшие. На Днепре их в условленное время должны были ждать перевозчики на лодках. Семь раз назначалось время побега, и семь раз по каким-то непредвиденным причинам он откладывался.
Наконец наступило 31 августа 1902 года. "Искровцы" устроили именины одного из своих товарищей — Басовского. Надзирателей и даже часового угостили спиртным, в которое подмешали снотворное. Около 8 часов вечера заключённые вышли в тюремный двор, чтобы подышать свежим воздухом.
По условному сигналу "искровцы" бросились на часового, опутали ему голову одеялом, а его самого надёжно связали. Бауман первым подошёл к стене, и революционеры тут же начали строить пирамиду. Один из них — Владимир Бобровский — потом вспоминал:
"Лучше, красивее всех взобрался и исчез тов. Бауман. Когда я в эти минуты напряжения всех человеческих нервов наблюдал за всеми мелькавшими передо мною при тусклом свете тюремного фонаря фигурами товарищей, движения Баумана мне показались взмахом крыльев легкой птицы".
Беглецы допустили единственную ошибку — оставили часовому патрон в патроннике. Тот в конце концов распутался и пальнул в воздух, переполошив всю остальную охрану.
Но "искровцы" уже были далеко за тюремной стеной. Последним через неё перемахнул Бобровский. Разделившись по одному, по двое, беглецы разделились, чтобы разными путями пробраться к Днепру или на конспиративные квартиры.
Баумана ждала в "Северной гостинице" жена, но он, скрываясь от экипажа, спрятался под каким-то мостком и потому вывалялся в грязи. В таком виде в гостинице он сразу вызвал бы подозрения, поэтому отправился сначала на одну из конспиративных квартир. Здесь он отмылся, переоделся.
Недели через две на киевский вокзал лихач привёз шикарно одетую семейную пару, которая уселась в поезд, умчавший её за границу. В загримированном мужчине жандармы и филёры не могли распознать беглеца из Лукьяновки, которого они искали, сбиваясь с ног.
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Уже через несколько дней Бауман отправил из Берлина отцу в Казань письмо, в котором сообщил, что собирается "переменить место жительства коренным образом" — эмигрировать в Америку. Письмо это попало в руки жандармов.
Однако это было не более, чем "дымовая завеса". Бауман не собирался покидать материк — полным ходом шла подготовка к III съезду РСДРП, на котором партии предстояло разделиться на большевиков и меньшевиков. Он принимал в его подготовке непосредственное участие.
Что касается истории побега, то у неё было забавное продолжение.
В ноябре 1902 года генерал-лейтенант Новицкий отмечал 25-летие беспорочной службы на посту начальника киевского жандармского управления. Киевские социал-демократы напечатали к нему пространное обращение и распространили таким большим тиражом, что оно не могло не пройти мимо его внимания:
"Мы уверены, что высшее начальство и впредь будет оказывать Вам свое благоволение, как оно его оказало в текущем году, вверив Вам ведение всероссийского дела о революционной организации „Искры".
Вы любезно предоставили возможность десяти обвиняемым по этому делу уйти из киевской тюрьмы и затем благоразумно направили следствие по ложному следу. Если слух о переводе Вашем в Москву не окажется газетной уткой, и Вы действительно покинете нас, смеем надеяться, что Ваш заместитель окажется достойным Вас. Преданный Вам Киевский комитет российской социал-демократической рабочей партии".
Нужно ли говорить, что праздник был совершенно испорчен.
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