https://ukraina.ru/20250730/yadernoe-oruzhie-ne-garantiruet-rossii-zaschitu-ot-voennoy-agressii-zapada--bagdasaryan-1066159887.html

Ядерное оружие не гарантирует России защиту от военной агрессии Запада – Багдасарян

Ядерное оружие не гарантирует России защиту от военной агрессии Запада – Багдасарян - 30.07.2025 Украина.ру

Ядерное оружие не гарантирует России защиту от военной агрессии Запада – Багдасарян

Современные геополитические реалии показывают, что ядерное оружие перестает быть абсолютным гарантом безопасности государства в условиях нарастающего противостояния с Западом. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян

2025-07-30T13:48

2025-07-30T13:48

2025-07-30T13:48

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Эксперт напомнил, что планы по ликвидации российского ядерного потенциала существовали еще со времен Беловежских соглашений. Конфликт на Украине наглядно демонстрирует, что формальное обладание ядерным оружием не обеспечивает защиту от военной агрессии. Особую озабоченность вызывает возможное появление новых технологий, способных нейтрализовать ядерный потенциал.Запад, по словам специалиста, целенаправленно готовится к масштабному конфликту с Россией, запланированному на 2030 год. Это связано с крахом однополярного мира и потерей США экономического лидерства. В сложившихся условиях ядерное оружие может оказаться неэффективным сдерживающим фактором.Единственным действенным способом предотвращения войны политолог считает демонстрацию Россией своей военно-технической мощи. "При всей своей экзальтированности они все же не самоубийцы", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.О том, как функционировала система гражданской обороны в СССР в годы Великой Отечественной войны — в интервью "Стоял на бруствере и расстреливал немцев". Александр Полищук о сложных шедеврах 1944 года на Украине.

https://ukraina.ru/20250729/andrey-suzdaltsev-esli-tramp-okonchatelno-stanet-baydenom-rossiyu-zhdet-voyna-protiv-ee-tankernogo-1066123085.html

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