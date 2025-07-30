Ядерное оружие не гарантирует России защиту от военной агрессии Запада – Багдасарян - 30.07.2025 Украина.ру
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Ядерное оружие не гарантирует России защиту от военной агрессии Запада – Багдасарян
Ядерное оружие не гарантирует России защиту от военной агрессии Запада – Багдасарян - 30.07.2025 Украина.ру
Ядерное оружие не гарантирует России защиту от военной агрессии Запада – Багдасарян
Современные геополитические реалии показывают, что ядерное оружие перестает быть абсолютным гарантом безопасности государства в условиях нарастающего противостояния с Западом. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян
2025-07-30T13:48
2025-07-30T13:48
новости
россия
запад
украина
ядерный
ядерное оружие
ядерная безопасность
ядерная война
война
конфликт
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Эксперт напомнил, что планы по ликвидации российского ядерного потенциала существовали еще со времен Беловежских соглашений. Конфликт на Украине наглядно демонстрирует, что формальное обладание ядерным оружием не обеспечивает защиту от военной агрессии. Особую озабоченность вызывает возможное появление новых технологий, способных нейтрализовать ядерный потенциал.Запад, по словам специалиста, целенаправленно готовится к масштабному конфликту с Россией, запланированному на 2030 год. Это связано с крахом однополярного мира и потерей США экономического лидерства. В сложившихся условиях ядерное оружие может оказаться неэффективным сдерживающим фактором.Единственным действенным способом предотвращения войны политолог считает демонстрацию Россией своей военно-технической мощи. "При всей своей экзальтированности они все же не самоубийцы", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.О том, как функционировала система гражданской обороны в СССР в годы Великой Отечественной войны — в интервью "Стоял на бруствере и расстреливал немцев". Александр Полищук о сложных шедеврах 1944 года на Украине.
https://ukraina.ru/20250729/andrey-suzdaltsev-esli-tramp-okonchatelno-stanet-baydenom-rossiyu-zhdet-voyna-protiv-ee-tankernogo-1066123085.html
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новости, россия, запад, украина, ядерный, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная война, война, конфликт, главные новости, новости россии, безопасность, эксперты, аналитика, аналитики
Новости, Россия, Запад, Украина, ядерный, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная война, война, конфликт, Главные новости, новости России, безопасность, эксперты, Аналитика, аналитики

Ядерное оружие не гарантирует России защиту от военной агрессии Запада – Багдасарян

13:48 30.07.2025
 
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© РИА Новости . Александр Кряжев
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Современные геополитические реалии показывают, что ядерное оружие перестает быть абсолютным гарантом безопасности государства в условиях нарастающего противостояния с Западом. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян
Эксперт напомнил, что планы по ликвидации российского ядерного потенциала существовали еще со времен Беловежских соглашений.
Конфликт на Украине наглядно демонстрирует, что формальное обладание ядерным оружием не обеспечивает защиту от военной агрессии. Особую озабоченность вызывает возможное появление новых технологий, способных нейтрализовать ядерный потенциал.
Запад, по словам специалиста, целенаправленно готовится к масштабному конфликту с Россией, запланированному на 2030 год. Это связано с крахом однополярного мира и потерей США экономического лидерства. В сложившихся условиях ядерное оружие может оказаться неэффективным сдерживающим фактором.
"Что там будет взрываться в Европе? На это проектировщикам мира все равно. Более того, чем больше в Европе будет взрываться, тем больше США от этого выиграют", - подчеркнул эксперт.
Единственным действенным способом предотвращения войны политолог считает демонстрацию Россией своей военно-технической мощи. "При всей своей экзальтированности они все же не самоубийцы", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.
О том, как функционировала система гражданской обороны в СССР в годы Великой Отечественной войны — в интервью "Стоял на бруствере и расстреливал немцев". Александр Полищук о сложных шедеврах 1944 года на Украине.
Андрей Суздальцев интервью - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Вчера, 18:15
Андрей Суздальцев: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флотаТрамп неизбежно вернется к политике Байдена. Это уже почти произошло. Все предыдущие попытки были направлены на то, чтобы нас обмануть. Стопроцентные пошлины против торговых партнеров России будут введены. Надо к этому готовиться. Надо резко сокращать расходы на все эти тротуарчики, плиточки и так далее.
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