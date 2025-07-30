https://ukraina.ru/20250730/modernizirovannye-ak-i-droboviki-gladkostvolki-1066137964.html

Оружие нашей победы. Модернизированные АК и "дробовики-гладкостволки"

Оружие нашей победы. Модернизированные АК и "дробовики-гладкостволки" - 30.07.2025 Украина.ру

Оружие нашей победы. Модернизированные АК и "дробовики-гладкостволки"

Советские модификации оружия ближнего боя по прежнему популярны и востребованы. К ним добавились гладкостволки против дронов.

2025-07-30T06:55

2025-07-30T06:55

2025-07-30T06:56

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Признанный во всем мире автомат Калашникова — по прежнему основной вид стрелкового оружия в зоне спецоперации на Украине. Находится он в стрелковом оружейном арсенале и украинской армии. К тому же с начала вооруженного конфликта ВСУ поставляли значительное количество оружия из бывших социалистических стран — было производство в Болгарии и в Польше, то есть автоматов Калашникова разных видов там много до сих пор.Оружие из западных стран разнообразное, не все его виды похожи на "американцев" М16, указывает известный и авторитетный историк Максим Попенкер: "Украине поставляют канадские клоны М16 — это C7 / C8 непосредственно из Канады и Голландии. Им поставляют чешские автоматы BREN, которые совсем не похожи на M16, — это новое чешское [оружие], польские автоматы GROT, которые тоже совсем не похожи на M16, — это польская разработка. Также поставляют старые бельгийские автоматы FN FNC, которые тоже не похожи на M16"."То есть там совершенно жуткий зоопарк стрелкового оружия, и они все отличаются. Скажем, та же винтовка FN FNC — она по устройству очень похожа на автомат Калашникова. BREN или GROT — у них есть свои отличия", — объясняет Попенкер.Самое популярное стрелковое оружие российской армии — автоматы Калашникова разных модификаций. Сейчас на поле боя активно используются АК-12, отмечают наши военные специалисты. Стоит напомнить, что сравнительно недавно концерн "Калашников" представил третье поколение этих автоматов. Винтовки были доработаны с учетом эксплуатации в зоне проведения специальной военной операции. "Там многие замечания учтены — и в части эргономики, и в части установки прицелов, и так далее. Идет развитие", — говорят специалисты.Кстати, презентацию обновленного АК-12 провел главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев. Он рассказал, что диоптрический прицел оружия стал более универсальным и всепогодным. Система управления предохранителем стала двусторонней — это важно для стрелков-левшей. Дульное устройство на новой модели сделали несъемным. Это удобно для присоединения приспособления малошумной стрельбы.В свою очередь, уже упомянутый Максим Попенкер убежден, что "огульное охаивание оружия противника не может привести ни к чему хорошему". Среди западных поставок для Украины есть самые разные образцы со своими достоинствами и недостатками. "Считать, что у нас супероружие, которым можно воевать без ухода, без всего, тоже неправильно, поскольку любое оружие требует внимания, ухода, изучения инструкций и так далее", — объясняет он.Например, СМИ отмечают, что один из главных минусов использования американских винтовок М16 и их модификаций — это ненадежность из-за недосыла патрона. Если патрон не пошел, его нужно дослать в ствол во что бы то ни стало — а это трата времени и усилий. Но эксперты утверждают, что этот недостаток преувеличен и есть простой способ разобраться с проблемой, если патрон в винтовке застрял. "Если, скажем, произошел недосыл патронов, недозакрытие затвора на М16, можно точно так же, как на автомате Калашникова, ударом по рукоятке затвора вперед закрыть затвор и выстрелить. Так же на М16 можно дернуть за затвор и выбросить недосланный патрон".У некоторых военных есть заблуждение, что за автоматом Калашникова не нужно ухаживать, не обязательно его чистить, он будет исправно работать и после того, как попадет под воду, грязь, песок и так далее. "Это неправильно! За оружием надо ухаживать, иначе оно в самый ответственный момент даст сбой и это будет стоить жизни бойцу, — обращают внимание бывалые бойцы, за плечами которых не одна "горячая точка". — В критической ситуации шансов на то, что при загрязнении автомат Калашникова даст клина — меньше, чем у М16 или, скажем, у чешского BREN".В условиях окопов и прочих сложных ситуациях тем более нужно чистить оружие, еще раз подчеркивает тот же Попенкер: "Автомат Калашникова, в принципе, несколько более терпим к загрязнениям и так далее. Но все равно и его можно довести — и в общем, не очень сложно это сделать по грязи — до состояния, когда он в самый нужный момент откажет или начнет ржаветь". Западные образцы, по мнению участников спецоперации, а особенно М16 с дешевыми патронами, требуют более тщательного ухода и чистки."Что касается удобства использования — тут кто к чему привык. Многие считают, что у западного оружия более адаптированная эргономика, что на него легче ставить оптические прицелы современные, при наличии. Особенно если сравнивать с классическим АК-74 или АК-74М, то на чешский BREN или на польский GROT проще поставить оптический прицел или ночник, там будет регулируемый приклад, там будет более удобный предохранитель. Но с другой стороны, автомат Калашникова совершенно точно прочнее и надежнее, чем польский и чешский автоматы. Это точно известно", — в один голос заявляют мои боевые товарищи одного из штурмовых подразделений на Харьковском направлении.Причем, следует отметить и напомнить, что автоматы Калашникова, а также винтовки с чертами АК есть в том числе на вооружении НАТО. Как известно, автоматы Калашникова производят в бывших соцстранах. В той же Болгарии завод "Арсенал" является одним из крупнейших производителей автоматов Калашникова в зоне действия НАТО. Не только гражданских автоматов, но и боевых, в огромном количестве варианты под самые разные патроны.Польша сделала свои автоматы GROT, но основное оружие польской пехоты — это автомат Beryl, который, по сути, — слегка модифицированный под патроны НАТО автомат Калашникова. Румыния производит автоматы Калашникова, Сербия — в огромном количестве вариантов. Их закупают очень многие. Кроме того, определенные черты автомата Калашникова есть в той же бельгийской винтовке FN FNC или в итальянских винтовках Beretta-70 и Beretta AR-70/90. Были многие характерные черты автомата Калашникова в швейцарских автоматах SIG.Но вот американцы не выпускают АК или винтовки на их основе, хотя о таких намерениях писали СМИ. Например, в 2015 году американская компания планировала начать производство АК-47 в США. Но уже тогда говорили о сложности претворения этих планов в жизнь из-за санкций.У американцев своя гордость — они сделали свою винтовку М16 60 лет назад. Ее неоднократно пытались и сейчас пытаются заменить, но до сих пор этого не получилось — создать что-то принципиально лучшее, чем М16, — к такому мнению пришли конструкторы и ведущие специалисты.Специальная военная операция внесла свои существенные коррективы в применении стрелкового оружия ближнего боя. Массовое распространение FPV-дронов (FPV-БЛА) привело к запросу со стороны войск на средство для их поражения. Средства РЭБ, как многократно было предсказано, имеют ограниченную эффективность, вследствие чего в войсках возникла острая потребность в гладкоствольном оружии – дробовиках. В применении гладкоствольного оружия в войсках нет ничего особенного, ещё во время войны во Вьетнаме ВС США применяли такое оружие даже в бою, да и сейчас оно повсеместно используется как спецсредство.У ВС РФ крайне остро стоит вопрос защиты войск от малых ударных FPV-БЛА. Средний по квалификации стрелок действительно может сбить летящий малый беспилотный летательный аппарат (БЛА) с помощью гладкоствольного ружья. Практика показывает – при всей ограниченности возможностей гладкоствольного оружия, оно даёт некоторые возможности по защите от БЛА на малых высотах (как раз там, где летают FPV), и поэтому до сих пор весьма остро стоит вопрос по выбору и использованию этого оружия, которые могли бы быть полезны в войсках.Ранее этот вопрос поднимался в "Военном обозрении" в статье Андрея Митрофанова "50 000 дробовиков в год для Российской Армии. Почему проблему FPV-дронов-камикадзе необходимо решать уже сейчас".Сейчас же необходимость более широкого использование дробовиков, по-прежнему, не снята. Много зависит от разных факторов и возможностей технического и организационного характера. Скажем, в силу малых размеров и высокой скорости цели, поразить её пулей почти невозможно, требуется боеприпас с рассеиванием поражающих элементов. Картечь имеет слишком крупные поражающие элементы (картечины, которых в патроне слишком мало), поэтому патрон должен быть дробовой.Мелкая дробь может не разрушить FPV, у большой – такая же проблема, как у картечи, крупных дробин в патроне немного, поэтому нужно стараться применять патроны с дробью 2–5 (диаметр дробин 3–3,75). Это не значит, что другие не подходят, просто указанный диапазон номеров, скорее всего, будет наилучшим.По калибру – наилучшим вариантом является 12-й калибр (18,5 мм). Такие патроны обладают максимальной убойностью и содержат в себе больше дробин, чем все остальные. Так как Минобороны почти не поставляет "гладкостволки" в армию (ходила информация о большой разовой закупке и всё), и ружья приобретаются или самими бойцами, или с помощью спонсоров, то у закупщика есть возможность сделать выбор. Соответственно, рекомендации по подбору гладкоствольного ружья имеют смысл.Таким образом, наше ружьё – это длинноствольный полуавтомат 12-го калибра с трубчатым магазином, "чоковым" сужением ствола, 76-мм патронником, прицельной планкой и классическим прикладом без пистолетной рукоятки. Из доработок для такого ружья имеют смысл только крепления для оптического (ночного) прицела и удлинитель магазина на 1 патрон. Такое ружьё менее привычно для бойцов, чем напоминающие АК "Сайги" и "Вепри", и под него придётся специально переучиваться, но оно эффективнее, и намного.В нашей стране производятся два ружья, которые практически без доработок подходят для задач по защите от FPV-БПЛА, речь идёт о ружьях МР-155 и "Бекас-12М Авто". Министерство обороны должно принять эти ружья на вооружение с длинными стволами, а также получить разрешение закупать их иностранные аналоги. Также на вооружение должен быть принят дробовой патрон к гладкоствольному ружью калибра 18,5 мм. К такому выводу пришли наши эксперты и специалисты.Возможно, Минобороны смогло бы взять в пример Росгвардию, где на вооружении состоит стрелковый комплекс ССК-18,5 в составе гладкоствольного карабина КС-П (военизированное ружьё МР-153 с удлиненным магазином и складным прикладом) и гладкоствольного карабина КС-К (военизированная "Сайга-12К"), оба калибра 18,5-мм (12-й калибр). Это, правда, не то, что нужно.В солдатской среде можно встретить мнения о том, что дробовики становятся важнее, чем автоматы, так как до встречи с противником в ближнем бою ещё надо как-то дожить, а FPV-БПЛА – вот они, здесь. Это не совсем верно, однако очевидно, что насыщенность подразделений на передовой гладкоствольным оружием необходимо резко увеличить. Пока Минобороны ещё только раскачивается на этом направлении, а значит – и ружьями придётся заниматься частным спонсорам и волонтёрам. К счастью, механизмы поставки дробовиков от частных лиц и благотворительных организаций воинским частям Минобороны разработало. Словом, проблем еще хватает.Примечательно, что поводу эффективности применения на передовой дробовиков существовали разные точки зрения в экспертной среде. Однако ж целесообразность вооружения штурмовых подразделений гладкоствольным оружием в итоге была признана на уровне руководства Минобороны РФ и страны. Механизм, пусть со скрипом, но заработал. К примеру, в Самаре убывающие в зону СВО военнослужащие учатся стрелять из дробовиков. Об этом сообщает Минобороны России."Данный калибр, данное оружие проявляет себя с очень хорошей стороны. Это идеальное оружие для поражения беспилотных аппаратов. Личный состав в ходе тренировок получает навыки, и, конечно, не с первого раза начинает получаться, но цели поражаются", - говорит руководитель стрельб Николай Кочетков.Гладкоствольное оружие начинает поступать на передовую. Ранее правительство поддержало законопроект, который позволит направлять конфискованные дробовики в зону проведения СВО. Многие владельцы оружия готовы помогать и добровольно.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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россия, украина, болгария, минобороны, нато, вооруженные силы украины, геннадий алехин, эксклюзив, сво, спецоперация