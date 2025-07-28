Посол РФ Крамаренко: "Нынешняя украинская государственность должна быть переформатирована" - 28.07.2025 Украина.ру
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Посол РФ Крамаренко: "Нынешняя украинская государственность должна быть переформатирована"
Посол РФ Крамаренко: "Нынешняя украинская государственность должна быть переформатирована" - 28.07.2025 Украина.ру
Посол РФ Крамаренко: "Нынешняя украинская государственность должна быть переформатирована"
Нынешний военный конфликт на Украине можно было предотвратить, если бы Киев выполнил условия Минских соглашений 2015 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко
2025-07-28T04:30
2025-07-28T04:30
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Крамаренко напомнил, что Минские договорённости предусматривали предоставление автономии ДНР и ЛНР. "Речь шла о старте процесса федерализации, который мог бы ввести Украину в русло и европейских ценностей, и советского общежития", – пояснил он.Посол подчеркнул, что требования 2015 года не предполагали территориальных потерь. "Никто не говорил о том, что Украине придется отказаться от территорий", – отметил он.По мнению дипломата, нынешнее украинское государство нуждается в переформатировании. "Понятно, что нынешняя украинская государственность должна быть переформатирована", – заключил Крамаренко."При всех наших оговорках по поводу легитимности Зеленского, мы готовы с ним встретиться", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Крамаренко: Украина ждет, пока Россия освободит свои регионы и создаст буферную зону" на сайте Украина.ру.О том, почему Зеленский внезапно согласился на переговоры в Стамбуле — в материале Анны Черкасовой "Руслан Панкратов: Пока Киев устраивает очередную профанацию, Британия и Германия создают мини-НАТО".
https://ukraina.ru/20250725/sobirayutsya-gnat-vsekh-podryad-ekspert-obyasnil-pochemu-ukrainskaya-armiya-teryaet-kontrol-1065895470.html
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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, украина.ру, нато, минские соглашения, сво, спецоперация, днр, лнр, автономия, легитимность, война, дипломатия, дипломаты
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Украина.ру, НАТО, Минские соглашения, СВО, Спецоперация, ДНР, ЛНР, автономия, легитимность, война, дипломатия, дипломаты

Посол РФ Крамаренко: "Нынешняя украинская государственность должна быть переформатирована"

04:30 28.07.2025
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Киеве
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Нынешний военный конфликт на Украине можно было предотвратить, если бы Киев выполнил условия Минских соглашений 2015 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко
Крамаренко напомнил, что Минские договорённости предусматривали предоставление автономии ДНР и ЛНР. "Речь шла о старте процесса федерализации, который мог бы ввести Украину в русло и европейских ценностей, и советского общежития", – пояснил он.
Посол подчеркнул, что требования 2015 года не предполагали территориальных потерь. "Никто не говорил о том, что Украине придется отказаться от территорий", – отметил он.
По мнению дипломата, нынешнее украинское государство нуждается в переформатировании. "Понятно, что нынешняя украинская государственность должна быть переформатирована", – заключил Крамаренко.
"При всех наших оговорках по поводу легитимности Зеленского, мы готовы с ним встретиться", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Крамаренко: Украина ждет, пока Россия освободит свои регионы и создаст буферную зону" на сайте Украина.ру.
О том, почему Зеленский внезапно согласился на переговоры в Стамбуле — в материале Анны Черкасовой "Руслан Панкратов: Пока Киев устраивает очередную профанацию, Британия и Германия создают мини-НАТО".
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