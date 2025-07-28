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Посол РФ Крамаренко: "Нынешняя украинская государственность должна быть переформатирована"
Посол РФ Крамаренко: "Нынешняя украинская государственность должна быть переформатирована" - 28.07.2025 Украина.ру
Посол РФ Крамаренко: "Нынешняя украинская государственность должна быть переформатирована"
Нынешний военный конфликт на Украине можно было предотвратить, если бы Киев выполнил условия Минских соглашений 2015 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко
2025-07-28T04:30
2025-07-28T04:30
2025-07-28T04:30
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Крамаренко напомнил, что Минские договорённости предусматривали предоставление автономии ДНР и ЛНР. "Речь шла о старте процесса федерализации, который мог бы ввести Украину в русло и европейских ценностей, и советского общежития", – пояснил он.Посол подчеркнул, что требования 2015 года не предполагали территориальных потерь. "Никто не говорил о том, что Украине придется отказаться от территорий", – отметил он.По мнению дипломата, нынешнее украинское государство нуждается в переформатировании. "Понятно, что нынешняя украинская государственность должна быть переформатирована", – заключил Крамаренко."При всех наших оговорках по поводу легитимности Зеленского, мы готовы с ним встретиться", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Крамаренко: Украина ждет, пока Россия освободит свои регионы и создаст буферную зону" на сайте Украина.ру.О том, почему Зеленский внезапно согласился на переговоры в Стамбуле — в материале Анны Черкасовой "Руслан Панкратов: Пока Киев устраивает очередную профанацию, Британия и Германия создают мини-НАТО".
https://ukraina.ru/20250725/sobirayutsya-gnat-vsekh-podryad-ekspert-obyasnil-pochemu-ukrainskaya-armiya-teryaet-kontrol-1065895470.html
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Посол РФ Крамаренко: "Нынешняя украинская государственность должна быть переформатирована"
Нынешний военный конфликт на Украине можно было предотвратить, если бы Киев выполнил условия Минских соглашений 2015 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко