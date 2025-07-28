Ле Пен назвала торговую сделку ЕС с США тройным фиаско - 28.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250728/le-pen-nazvala-torgovuyu-sdelku-es-s-ssha-troynym-fiasko--1066051053.html
Ле Пен назвала торговую сделку ЕС с США тройным фиаско
Ле Пен назвала торговую сделку ЕС с США тройным фиаско - 28.07.2025 Украина.ру
Ле Пен назвала торговую сделку ЕС с США тройным фиаско
Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на своей странице в соцсети Х раскритиковала торговую сделку Европейского союза с США
2025-07-28T10:13
2025-07-28T10:13
новости
сша
марин ле пен
великобритания
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ес
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101854/01/1018540129_0:157:2297:1449_1920x0_80_0_0_447a20d40cc9b588ef41b1f4c5a12b1a.jpg
"Торговое соглашение, заключенное Урсулой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, - это политическое, экономическое и моральное фиаско", - написала Ле Пен.Она объяснила, что Европейский союз заключил соглашение на неравных с США условиях и на менее выгодных, чем Великобритания. Политик сравнила сделку с капитуляцией для французской промышленности, а также ее энергетики и военного сектора.Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15 процентов. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.В июне Трамп объявил о "полном и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух стран. В результате сделки американские пошлины на некоторые британские товары были снижены до 10 процентов, на другие - вовсе отменены.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
сша
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101854/01/1018540129_11:146:2198:1786_1920x0_80_0_0_c029193cee28ea5d0bc0fdc8e1a6afbc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, марин ле пен, великобритания, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия
Новости, США, Марин Ле Пен, Великобритания, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Еврокомиссия

Ле Пен назвала торговую сделку ЕС с США тройным фиаско

10:13 28.07.2025
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкПредвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле
Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на своей странице в соцсети Х раскритиковала торговую сделку Европейского союза с США
"Торговое соглашение, заключенное Урсулой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, - это политическое, экономическое и моральное фиаско", - написала Ле Пен.
Она объяснила, что Европейский союз заключил соглашение на неравных с США условиях и на менее выгодных, чем Великобритания.
Политик сравнила сделку с капитуляцией для французской промышленности, а также ее энергетики и военного сектора.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15 процентов. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
В июне Трамп объявил о "полном и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух стран. В результате сделки американские пошлины на некоторые британские товары были снижены до 10 процентов, на другие - вовсе отменены.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАМарин Ле ПенВеликобританияДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕСЕврокомиссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:30Власти Украины взялись за готовившего переворот олигарха Ахметова - видео
11:25СБУ задержала якобы «агента белорусского КГБ»
11:15Каминг-аут с картонками. Зеленский останется, пока он нужен Западу
10:51Медведев дал совет простым европейцам после унизительной сделки ЕС с США
10:44Америка с ними
10:41Украина впервые начнёт импортировать азербайджанский газ
10:38Брат Андрея Ермака замешан в наркотрафике из Афганистана: стало известно о схеме
10:25Падение Зеленского с пьедестала и провальная стратегия Ермака. Главное на утро 28 июля
10:13Ле Пен назвала торговую сделку ЕС с США тройным фиаско
10:06ФСБ пресекла подготовку терактов в Краснодарском крае: задержаны три агента Киева
09:53Командование 61-й бригады ВСУ дезертировало: российские источники сообщают о бегстве офицеров из Сум"
09:46Активное наступление ВС РФ в ДНР: Пушилин назвал ключевое направление
08:42Карта движения "Гераней" и ракет ВС РФ минувшей ночью
08:15Главное за ночь 28 июля
08:00"Мягкий диктатор": Антониу Салазар и его "новое государство"
07:54Первый авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в столице КНДР
07:32ПВО сбила украинские беспилотники над несколькими областями РФ
07:17Российские военные ударили "Геранями" и ракетами по Украине
07:00Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно
06:50"К 2030 году будет готово": Алексей Живов о военных приготовлениях Европы против России
Лента новостейМолния