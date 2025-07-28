https://ukraina.ru/20250728/le-pen-nazvala-torgovuyu-sdelku-es-s-ssha-troynym-fiasko--1066051053.html
Ле Пен назвала торговую сделку ЕС с США тройным фиаско
Ле Пен назвала торговую сделку ЕС с США тройным фиаско - 28.07.2025 Украина.ру
Ле Пен назвала торговую сделку ЕС с США тройным фиаско
Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на своей странице в соцсети Х раскритиковала торговую сделку Европейского союза с США
2025-07-28T10:13
2025-07-28T10:13
2025-07-28T10:13
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"Торговое соглашение, заключенное Урсулой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, - это политическое, экономическое и моральное фиаско", - написала Ле Пен.Она объяснила, что Европейский союз заключил соглашение на неравных с США условиях и на менее выгодных, чем Великобритания. Политик сравнила сделку с капитуляцией для французской промышленности, а также ее энергетики и военного сектора.Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15 процентов. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.В июне Трамп объявил о "полном и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух стран. В результате сделки американские пошлины на некоторые британские товары были снижены до 10 процентов, на другие - вовсе отменены.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, сша, марин ле пен, великобритания, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия
Новости, США, Марин Ле Пен, Великобритания, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Еврокомиссия
Ле Пен назвала торговую сделку ЕС с США тройным фиаско
Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на своей странице в соцсети Х раскритиковала торговую сделку Европейского союза с США
"Торговое соглашение, заключенное Урсулой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, - это политическое, экономическое и моральное фиаско", - написала Ле Пен.
Она объяснила, что Европейский союз заключил соглашение на неравных с США условиях и на менее выгодных, чем Великобритания.
Политик сравнила сделку с капитуляцией для французской промышленности, а также ее энергетики и военного сектора.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15 процентов. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
В июне Трамп объявил о "полном и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух стран. В результате сделки американские пошлины на некоторые британские товары были снижены до 10 процентов, на другие - вовсе отменены.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.