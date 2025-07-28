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Ле Пен назвала торговую сделку ЕС с США тройным фиаско

Ле Пен назвала торговую сделку ЕС с США тройным фиаско - 28.07.2025 Украина.ру

Ле Пен назвала торговую сделку ЕС с США тройным фиаско

Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на своей странице в соцсети Х раскритиковала торговую сделку Европейского союза с США

2025-07-28T10:13

2025-07-28T10:13

2025-07-28T10:13

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"Торговое соглашение, заключенное Урсулой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, - это политическое, экономическое и моральное фиаско", - написала Ле Пен.Она объяснила, что Европейский союз заключил соглашение на неравных с США условиях и на менее выгодных, чем Великобритания. Политик сравнила сделку с капитуляцией для французской промышленности, а также ее энергетики и военного сектора.Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15 процентов. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.В июне Трамп объявил о "полном и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух стран. В результате сделки американские пошлины на некоторые британские товары были снижены до 10 процентов, на другие - вовсе отменены.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, сша, марин ле пен, великобритания, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия