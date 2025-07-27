https://ukraina.ru/20250727/posredstvennyy-aktr-skalit-zuby-na-khozyaev-emu-ikh-skoro-vybyut-ukrainskie-eksperty-o-proiskhodyaschem-1066002154.html

"Посредственный актёр скалит зубы на хозяев, ему их скоро выбьют". Украинские эксперты о происходящем

"Посредственный актёр скалит зубы на хозяев, ему их скоро выбьют". Украинские эксперты о происходящем - 27.07.2025 Украина.ру

"Посредственный актёр скалит зубы на хозяев, ему их скоро выбьют". Украинские эксперты о происходящем

В украинском экспертном сообществе обсуждают вопрос, сохранится ли Зеленский после своей атаки на созданные глобалистами для контроля вороватой украинской власти антикоррупционные структуры — НАБУ и САП. И если сохранится, то насколько прочной будет его власть?

2025-07-27T06:49

2025-07-27T06:49

2025-07-27T06:49

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набу

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Во вторник, 22 июля, Верховная Рада поддержала законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Законопроект тут же был подписан Зеленским.Сразу после этого в крупных городах страны начались хорошо организованные массовые акции протеста, участие в которых принимает в основном молодёжь. Протестующие резко (даже в нецензурной форме) критикуют Зеленского и главу ОП Андрея Ермака. На Западе тоже достаточно жёстко раскритиковали действия украинской власти.В результате Зеленский дрогнул и уже в четверг внёс в парламент свой законопроект о НАБУ и САП, обещая укрепить их независимость. Однако наши источники на Украине утверждают, что подогреваемые глобалистами протестные настроения в стране сохраняются — методики "майданов" хорошо отработаны.Кто-то считает, что протесты "детей с картонками" постепенно сойдут на нет. Другие же полагают, что своей атакой на НАБУ и САП Зеленский совершил фатальную ошибку, в результате чего его позиции сильно пошатнулись. Такое мнение высказал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.Он также отметил, что и внутри страны "всем уже очевидно, что никого Зеленский защитить и спасти не сможет"."Действительно, это ошибка тех, кто в него верил и думал, что всё пройдёт безнаказанно. Он всех сдаст, как сдал сейчас Чернышова и Миндича", — подчеркнул Дубинский.Оживились и другие политические конкуренты Зеленского. Так, близкий к экс-президенту Украины Петру Порошенко* бывший депутат Верховной Рады Борислав Берёза* предложил план превращения Зеленского в "свадебного генерала"."При этом Берёза предлагает не устранять Зеленского с поста президента де-юре, но лишить его власти де-факто", — информирует телеграм-канал "Политика страны".Согласно этому плану, должна произойти смена руководства Рады, а сам Зеленский должен публично заявить, что он не пойдёт на второй срок."Война при таком раскладе продолжится в прежнем формате, только миллиарды денег на дроны и прочие закупки будут осваивать не условные "миндичи", а совсем другие люди, определённые новой коалицией", — отмечает издание.Тем временем боевые действия на фронтах продолжаются. При этом киевский режим имеет сейчас единственную цель — выстоять какое-то время, необходимое коллективному Западу для подготовки к войне с Россией. За это время Киев должен постараться нанести РФ максимальный урон, считает живущая в Донецке украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.По её мнению, высказанному в эфире одного из каналов, это нужно для того, чтобы "к моменту, когда воевать придёт сам Запад, Россия была тёпленькая, прогретая, ослабленная".При этом судьба простых украинцев, сколько их погибнет, — это западных политиков совершенно не волнует. И недостаток солдат в ВСУ легко пополнить. Когда будет нужно, бежавших в Европу граждан Украины (а их миллионы) могут просто-напросто лишить средств к существованию и "попросить" вернуться домой, где мужчин тут же отловят и отправят на фронт.Действительно, уже сейчас украинским беженцам в странах ЕС и в США есть о чём беспокоиться, утверждает вынужденный скитаться по европейским странам в поисках пристанища блогер-одессит, известный читателям и зрителям как "Колобок из Одессы"."Три месяца я не делал ролик про беженцев, потому что я устал озвучивать это негативное отношение к нам, я искал хорошие новости, друзья мои. За три месяца я не нашёл ни одной", — заявил одессит в своём видеоблоге. Он рассказал, что отношение к украинцам в Европе сейчас "поменялось кардинально".Так, по информации польских правозащитников, из Польши украинских беженцев уже "начали депортировать домой довольно-таки массово, а на Родине их призывают в армию". Блогер отметил, что речь в данном случае идёт о лицах, совершивших серьёзные правонарушения и преступления.Проблемы у украинских беженцев, даже у вполне законопослушных, возникают и в других странах. В частности, в Германии им снижают размер пособий, в Нидерландах увеличивают стоимость проживания на баржах, где-то не продлевают разрешения на пребывание в стране…Поэтому вполне возможно, что многим беженцам скоро придётся вернуться на Украину, где многих из них уже ждут военкомы.А пока нехватку пехоты в ВСУ компенсируют наёмниками — ведь "по миру достаточно "диких гусей", которые за незначительное вознаграждение готовы пойти попытать удачи", отмечает, в свою очередь, Монтян. По её словам, такая тактика успешно работает. Правда, западные деятели "не понимают, что они доразжигаются до того момента, когда будет сказано — раз пошла такая пьянка, режь последний огурец… и начнёт прилетать по Лондону, Брюсселю, Парижу".Адвокат добавила, что на Западе почему-то "в это пока абсолютно не верят" и по-прежнему надеются победить Россию.Какую там видят эту победу? Этот секрет раскрыли деятели киевского режима. Так, бывший боец полка "Азов"**, а ныне руководитель Украинского института национальной памяти Александр Алфёров заявил, что Украина "никогда не сможет спокойно жить", пока существует Россия.По словам этого национал-радикала, "для Украины жизненно необходимо, чтобы это государство, этот монстр распался".Что ж, это вполне совпадает с желаниями глобалистов. Вряд ли они собираются закончить войну. Страны Запада слишком много ресурсов вложили в украинский конфликт и потому "не могут позволить Украине проиграть", считает американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.А вот в Пекине заявили, что Китай не может допустить поражения России.Самой же Москве надо бы уже определиться с целями СВО, постараться донести их до мира, до граждан РФ и до тех жителей Украины, которые не считают Россию врагом, полагает автор издания Украина.ру, публицист Константин Кеворкян. По его словам, для этого должна быть пересмотрена информационная политика центральных СМИ и основных интернет-медиа и платформ."Бесконечная желтизна вполне может освободить место для актуального и нужного государству продукта", — подчеркнул публицист, добавив, что актуальным остаётся и вопрос: "С кем вы, мастера культуры?"Кеворкян отметил, что "обычный человек, живущий в каждом из десятка прифронтовых регионов и почти ежедневно слышащий сирены воздушной тревоги, не может не задаваться вопросом — на какой планете живут столичные селебрити, и точно ли наши интересы совпадают?"Действительно, такую странную ситуацию надо менять.Читайте также: Свинопасов и гречкосеев не спрашивали: что показал бунт Зеленского против НАБУ* внесён в РФ в список экстремистов и террористов** запрещённая в РФ террористическая организация

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, россия, украина, запад, владимир зеленский, трамп и зеленский, александр дубинский, верховная рада, сап, набу