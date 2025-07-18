https://ukraina.ru/20250718/bezotvetschina-navodyaschie-voprosy-i-molchanie-rebyat-1065475165.html

Безответщина. Наводящие вопросы и молчание ребят

Безответщина. Наводящие вопросы и молчание ребят - 18.07.2025 Украина.ру

Безответщина. Наводящие вопросы и молчание ребят

Расхлябанность не приводит к хорошим результатам ни в экономике, ни в промышленности, ни в войне, ни в иных сферах человеческой деятельности. Отчего же у нас столько людей, уверенных, что спустя рукава можно и большую войну выиграть, и в привычном комфорте не потерять? Или вообще — о той страшной войне позабыть

2025-07-18T07:01

2025-07-18T07:01

2025-07-18T10:40

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Война идет уже несколько лет, и она грандиозна по своему размаху: подобной масштабной битвы в истории Отечества не было, пожалуй, с Великой Победы 1945 года. И особую трагичность ей придает то, что это война междоусобная. Мы можем называть ее "Специальной военной операцией", но это не отменяет тот факт, что СВО по масштабу сравнима, как минимум, с ирано-иракским конфликтом 1980-88 гг. — последним большим столкновения государств в эпоху Холодной войны.При этом "спецоперация" идет почти незаметно для наших столиц, но всё более ощутимо для провинции. Почти каждый день в том же Севастополе или других городах страны идут похороны бойцов, и не надо утверждать, будто наши кладбища не растут пропорционально времени, потраченного на боевые действия. Дескать, у врага поля засеяны трупами, а мы лишь победно гарцуем. "Война совсем не фейерверк, а просто трудная работа, когда, черна от пота, вверх ползет по пахоте пехота", — писал истинный поэт-фронтовик.Однако день за днем мы с удивлением наблюдаем, что для многих тяжелая война и веселый праздничный фейерверк — суть одно и то же. И, судя по размаху различных празднований с фейерверками, ещё неизвестно, что обществу действительно милее — массовый героизм на фронтах или коллективные гуляния в тылу. Это элементарное неуважение к собственной армии в то самое время, когда — по словам вышестоящих — на кону само существование России.Это не вопрос "тотальной мобилизации" и "тоталитарной экономики". Или мы всей страной-цивилизацией сосредотачиваемся на битве, от которой зависит наше будущее (ведь вроде об этом идет речь?), или же продолжаем информационно имитировать битву — одновременно объявляя срочно сборы на необходимое армии оборудование и повторно перекладывая плитку и бордюры на московских бульварах.Понятно, что мы работаем на истощение противника, и собственный тыл необходимо как можно дольше оберегать от перенапряжения. Но, наверное, при этом важно не плодить в тылу наживающихся на войне. И отправку на ЛБС проворовавшихся интендантов и чиновников не стоит рассматривать как исключение: мол, фронт "это честь, а не наказание". В истории ВОВ существовали штрафбаты для провинившихся, и это рассматривалось именно как наказание. Коррупционер (как и любой внутренний враг) во время войны должен быть приведен в чувство, и его отрезвление должно быть действенным.Информационная политика центральных СМИ, основных интернет-медиа и платформ должна быть пересмотрена. Бесконечная желтизна вполне может освободить место для актуального и нужного государству продукта. И вообще: "С кем вы, мастера культуры?". Обычный человек, живущий в каждом из десятка прифронтовых регионов и почти ежедневно слышащий сирены воздушной тревоги, не может не задаваться вопросом — на какой планете живут столичные селебрити, и точно ли наши интересы совпадают? Я уж не говорю о затраченных на производство информационного непотреба огромных финансовых средствах.Актуальный ныне вопрос неконтролируемой миграции чрезвычайно важен, но как так получилось, что миллионные потоки мигрантов из Средней Азии спокойно пересекали границы Российской Федерации, а русские люди системно остаются за бортом российского государства. И, кстати, не только граждане Украины. Хотелось бы узнать: сколько отфильтровано истинных террористов в Шереметьево, а сколько человек украинские спецслужбы беспрепятственно завербовали среди "коренных" граждан России — и объективно сравнить эти данные.А может — для начала, хотя бы в нашей пропаганде — предложить жителям Украины реальную альтернативу их чудовищному настоящему и дать им Образ Будущего? То есть, наконец, трансформировать общие "цели СВО" в программу действий. Например: неизбежный трибунал над нацистской сволочью, воссоединение исторических русских земель, сохранение протектората над частью земель Малороссии, раздел Галичины с западными соседями…То есть дать конкретику, которая заставила бы украинизированную часть русского народа (ведь это один народ, согласно тезису В.В.Путина) задуматься о грядущей судьбе и осмыслить иную модель будущего. Сейчас официальная программа конкретных действий не озвучивается, если не считать за таковую ремарки отдельных спикеров. Так зачем тогда украинцам переходить на сторону добра и света — если свет по результатам очередных договоренностей можно выключить, а добро постоянно сомневается в самом себе?Существует масса вопросов, на которые уже долгое время нет ответов — не только на Украине, но и внутри самой России. Но ответа они требуют — внятного и последовательного, люди за это проливают кровь. Вариант "здесь ноты, а здесь я рыбу заворачиваю" в условиях затянувшейся неопределенности устаревает. Честный разговор о проблемах как раз и подразумевает пути их решения.О реакции экспертов на последние инициативы украинской власти - в статье Виктории Титовой "Львовский стыд: советских освободителей откопали и хотят обменять на всушников"

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Константин Кеворкян https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802647_346:0:900:554_100x100_80_0_0_67dc73e6861e1532f94c3786e157a934.jpg

россия, украина, севастополь, виктория титова, мнения