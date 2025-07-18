https://ukraina.ru/20250718/bezotvetschina-navodyaschie-voprosy-i-molchanie-rebyat-1065475165.html
Безответщина. Наводящие вопросы и молчание ребят
Безответщина. Наводящие вопросы и молчание ребят - 18.07.2025 Украина.ру
Безответщина. Наводящие вопросы и молчание ребят
Расхлябанность не приводит к хорошим результатам ни в экономике, ни в промышленности, ни в войне, ни в иных сферах человеческой деятельности. Отчего же у нас столько людей, уверенных, что спустя рукава можно и большую войну выиграть, и в привычном комфорте не потерять? Или вообще — о той страшной войне позабыть
2025-07-18T07:01
2025-07-18T07:01
2025-07-18T10:40
россия
украина
севастополь
виктория титова
мнения
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Война идет уже несколько лет, и она грандиозна по своему размаху: подобной масштабной битвы в истории Отечества не было, пожалуй, с Великой Победы 1945 года. И особую трагичность ей придает то, что это война междоусобная. Мы можем называть ее "Специальной военной операцией", но это не отменяет тот факт, что СВО по масштабу сравнима, как минимум, с ирано-иракским конфликтом 1980-88 гг. — последним большим столкновения государств в эпоху Холодной войны.При этом "спецоперация" идет почти незаметно для наших столиц, но всё более ощутимо для провинции. Почти каждый день в том же Севастополе или других городах страны идут похороны бойцов, и не надо утверждать, будто наши кладбища не растут пропорционально времени, потраченного на боевые действия. Дескать, у врага поля засеяны трупами, а мы лишь победно гарцуем. "Война совсем не фейерверк, а просто трудная работа, когда, черна от пота, вверх ползет по пахоте пехота", — писал истинный поэт-фронтовик.Однако день за днем мы с удивлением наблюдаем, что для многих тяжелая война и веселый праздничный фейерверк — суть одно и то же. И, судя по размаху различных празднований с фейерверками, ещё неизвестно, что обществу действительно милее — массовый героизм на фронтах или коллективные гуляния в тылу. Это элементарное неуважение к собственной армии в то самое время, когда — по словам вышестоящих — на кону само существование России.Это не вопрос "тотальной мобилизации" и "тоталитарной экономики". Или мы всей страной-цивилизацией сосредотачиваемся на битве, от которой зависит наше будущее (ведь вроде об этом идет речь?), или же продолжаем информационно имитировать битву — одновременно объявляя срочно сборы на необходимое армии оборудование и повторно перекладывая плитку и бордюры на московских бульварах.Понятно, что мы работаем на истощение противника, и собственный тыл необходимо как можно дольше оберегать от перенапряжения. Но, наверное, при этом важно не плодить в тылу наживающихся на войне. И отправку на ЛБС проворовавшихся интендантов и чиновников не стоит рассматривать как исключение: мол, фронт "это честь, а не наказание". В истории ВОВ существовали штрафбаты для провинившихся, и это рассматривалось именно как наказание. Коррупционер (как и любой внутренний враг) во время войны должен быть приведен в чувство, и его отрезвление должно быть действенным.Информационная политика центральных СМИ, основных интернет-медиа и платформ должна быть пересмотрена. Бесконечная желтизна вполне может освободить место для актуального и нужного государству продукта. И вообще: "С кем вы, мастера культуры?". Обычный человек, живущий в каждом из десятка прифронтовых регионов и почти ежедневно слышащий сирены воздушной тревоги, не может не задаваться вопросом — на какой планете живут столичные селебрити, и точно ли наши интересы совпадают? Я уж не говорю о затраченных на производство информационного непотреба огромных финансовых средствах.Актуальный ныне вопрос неконтролируемой миграции чрезвычайно важен, но как так получилось, что миллионные потоки мигрантов из Средней Азии спокойно пересекали границы Российской Федерации, а русские люди системно остаются за бортом российского государства. И, кстати, не только граждане Украины. Хотелось бы узнать: сколько отфильтровано истинных террористов в Шереметьево, а сколько человек украинские спецслужбы беспрепятственно завербовали среди "коренных" граждан России — и объективно сравнить эти данные.А может — для начала, хотя бы в нашей пропаганде — предложить жителям Украины реальную альтернативу их чудовищному настоящему и дать им Образ Будущего? То есть, наконец, трансформировать общие "цели СВО" в программу действий. Например: неизбежный трибунал над нацистской сволочью, воссоединение исторических русских земель, сохранение протектората над частью земель Малороссии, раздел Галичины с западными соседями…То есть дать конкретику, которая заставила бы украинизированную часть русского народа (ведь это один народ, согласно тезису В.В.Путина) задуматься о грядущей судьбе и осмыслить иную модель будущего. Сейчас официальная программа конкретных действий не озвучивается, если не считать за таковую ремарки отдельных спикеров. Так зачем тогда украинцам переходить на сторону добра и света — если свет по результатам очередных договоренностей можно выключить, а добро постоянно сомневается в самом себе?Существует масса вопросов, на которые уже долгое время нет ответов — не только на Украине, но и внутри самой России. Но ответа они требуют — внятного и последовательного, люди за это проливают кровь. Вариант "здесь ноты, а здесь я рыбу заворачиваю" в условиях затянувшейся неопределенности устаревает. Честный разговор о проблемах как раз и подразумевает пути их решения.О реакции экспертов на последние инициативы украинской власти - в статье Виктории Титовой "Львовский стыд: советских освободителей откопали и хотят обменять на всушников"
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Константин Кеворкян
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802647_346:0:900:554_100x100_80_0_0_67dc73e6861e1532f94c3786e157a934.jpg
россия, украина, севастополь, виктория титова, мнения
Безответщина. Наводящие вопросы и молчание ребят
07:01 18.07.2025 (обновлено: 10:40 18.07.2025)
публицист, автор издания Украина.ру
Расхлябанность не приводит к хорошим результатам ни в экономике, ни в промышленности, ни в войне, ни в иных сферах человеческой деятельности. Отчего же у нас столько людей, уверенных, что спустя рукава можно и большую войну выиграть, и в привычном комфорте не потерять? Или вообще — о той страшной войне позабыть
Война идет уже несколько лет, и она грандиозна по своему размаху: подобной масштабной битвы в истории Отечества не было, пожалуй, с Великой Победы 1945 года. И особую трагичность ей придает то, что это война междоусобная. Мы можем называть ее "Специальной военной операцией", но это не отменяет тот факт, что СВО по масштабу сравнима, как минимум, с ирано-иракским конфликтом 1980-88 гг. — последним большим столкновения государств в эпоху Холодной войны.
При этом "спецоперация" идет почти незаметно для наших столиц, но всё более ощутимо для провинции. Почти каждый день в том же Севастополе или других городах страны идут похороны бойцов, и не надо утверждать, будто наши кладбища не растут пропорционально времени, потраченного на боевые действия. Дескать, у врага поля засеяны трупами, а мы лишь победно гарцуем. "Война совсем не фейерверк, а просто трудная работа, когда, черна от пота, вверх ползет по пахоте пехота", — писал истинный поэт-фронтовик.
Однако день за днем мы с удивлением наблюдаем, что для многих тяжелая война и веселый праздничный фейерверк — суть одно и то же. И, судя по размаху различных празднований с фейерверками, ещё неизвестно, что обществу действительно милее — массовый героизм на фронтах или коллективные гуляния в тылу. Это элементарное неуважение к собственной армии в то самое время, когда — по словам вышестоящих — на кону само существование России.
Это не вопрос "тотальной мобилизации" и "тоталитарной экономики". Или мы всей страной-цивилизацией сосредотачиваемся на битве, от которой зависит наше будущее (ведь вроде об этом идет речь?), или же продолжаем информационно имитировать битву — одновременно объявляя срочно сборы на необходимое армии оборудование и повторно перекладывая плитку и бордюры на московских бульварах.
Понятно, что мы работаем на истощение противника, и собственный тыл необходимо как можно дольше оберегать от перенапряжения. Но, наверное, при этом важно не плодить в тылу наживающихся на войне. И отправку на ЛБС проворовавшихся интендантов и чиновников не стоит рассматривать как исключение: мол, фронт "это честь, а не наказание". В истории ВОВ существовали штрафбаты для провинившихся, и это рассматривалось именно как наказание. Коррупционер (как и любой внутренний враг) во время войны должен быть приведен в чувство, и его отрезвление должно быть действенным.
Информационная политика центральных СМИ, основных интернет-медиа и платформ должна быть пересмотрена. Бесконечная желтизна вполне может освободить место для актуального и нужного государству продукта. И вообще: "С кем вы, мастера культуры?". Обычный человек, живущий в каждом из десятка прифронтовых регионов и почти ежедневно слышащий сирены воздушной тревоги, не может не задаваться вопросом — на какой планете живут столичные селебрити, и точно ли наши интересы совпадают? Я уж не говорю о затраченных на производство информационного непотреба огромных финансовых средствах.
Актуальный ныне вопрос неконтролируемой миграции чрезвычайно важен, но как так получилось, что миллионные потоки мигрантов из Средней Азии спокойно пересекали границы Российской Федерации, а русские люди системно остаются за бортом российского государства. И, кстати, не только граждане Украины. Хотелось бы узнать: сколько отфильтровано истинных террористов в Шереметьево, а сколько человек украинские спецслужбы беспрепятственно завербовали среди "коренных" граждан России — и объективно сравнить эти данные.
А может — для начала, хотя бы в нашей пропаганде — предложить жителям Украины реальную альтернативу их чудовищному настоящему и дать им Образ Будущего? То есть, наконец, трансформировать общие "цели СВО" в программу действий. Например: неизбежный трибунал над нацистской сволочью, воссоединение исторических русских земель, сохранение протектората над частью земель Малороссии, раздел Галичины с западными соседями…
То есть дать конкретику, которая заставила бы украинизированную часть русского народа (ведь это один народ, согласно тезису В.В.Путина) задуматься о грядущей судьбе и осмыслить иную модель будущего. Сейчас официальная программа конкретных действий не озвучивается, если не считать за таковую ремарки отдельных спикеров. Так зачем тогда украинцам переходить на сторону добра и света — если свет по результатам очередных договоренностей можно выключить, а добро постоянно сомневается в самом себе?
Существует масса вопросов, на которые уже долгое время нет ответов — не только на Украине, но и внутри самой России. Но ответа они требуют — внятного и последовательного, люди за это проливают кровь. Вариант "здесь ноты, а здесь я рыбу заворачиваю" в условиях затянувшейся неопределенности устаревает. Честный разговор о проблемах как раз и подразумевает пути их решения.
О реакции экспертов на последние инициативы украинской власти - в статье Виктории Титовой "Львовский стыд: советских освободителей откопали и хотят обменять на всушников"