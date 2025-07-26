https://ukraina.ru/20250726/novyy-golodomor-ot-kievskogo-rezhima-uzhe-ne-za-gorami---utverzhdaet-ekspert-ukrainaru-mikhail-pavliv-1065985678.html

Новый голодомор от киевского режима уже не за горами, - утверждает эксперт Украина.ру Михаил Павлив

Новый голодомор от киевского режима уже не за горами, - утверждает эксперт Украина.ру Михаил Павлив - 26.07.2025 Украина.ру

Новый голодомор от киевского режима уже не за горами, - утверждает эксперт Украина.ру Михаил Павлив

Хлеб будет. Но не у всех. Картошка останется. Но по карточкам — если не де-юре, то де-факто. Мясо? Только на поминках. А яйца снова станут символом Пасхи — праздничным, редким, символическим.

2025-07-26T12:54

2025-07-26T12:54

2025-07-26T13:00

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банковая

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Украина стремительно входит в зону продовольственной катастрофы. И это не алармизм — это экономика, умноженная на войну, делённая на коррупцию и возведённая в степень равнодушия. Сценарий, который ещё весной считался для Украины условно крайним, худшим — теперь становится единственно реалистичным. В ближайшие месяцы украинцев ждёт резкое, необратимое, болезненное падение их потребительского уровня жизни. Продукты дорожают, доходы не растут, магазины пустеют, рынки закрываются, а сами люди переходят на режим питания, который в других странах называют "гуманитарным". То есть минимальным. И для начала немного "сухой" статистики. Годовая инфляция по данным на июнь 2025 года — 14,3% (а скрытая может достигать и всех 20%), при этом цены на базовые продукты выросли на 23,2%. Наиболее резкий рост зафиксирован на повседневные продукты: яблоки стали дороже почти в 3 раза (рост на 195,5%), капуста в 2,5 раза, морковь на 67%, яйца, масло, куриное филе, мука — рост от 35% до 63%. При этом, пенсии и соцвыплаты не растут, остаются почти без изменений. Прожиточный минимум — 2920 гривен (≈$70)— ниже черты бедности по международным стандартам. Уровень бедности уже достиг 37% и продолжает расти по словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. В то же время чиновники, силовики и судьи живут в "шоколаде" — им регулярно повышают зарплаты, они участвуют в коррупционных схемах и получают взятки.С каждым днём становится всё очевиднее: ресторанное клише - "мясо с кровью" в украинском холодильнике скоро будет не образом, а метафорой жестокости государства. Мол, не надо жаловаться — выживи хоть так. Банковая (улица, на которой находится Офис президента - Ред.) говорит — инфляция под контролем. Но люди живут не в их докладах, а в супермаркетах, где яйца стоят как золото, капуста — как сигареты в девяностых, а яблоки — как новогодняя роскошь. Государство контролирует всё и не контролирует ничего. Оно лишь публикует отчёты о том, как якобы всё идёт по плану. План, правда, не украинский, не социальный и точно не национальный. А скорее ликвидационный. План уничтожения внутреннего потребления как явления. Уничтожения человека как субъекта экономики. Потому что в новой Украине человек это больше не потребитель. Он мобилизованный, перемещённый, дисциплинированный, цифровизированный. И недоедающий.Секреты уже не секретны. Продовольственная инфляция не просто не снижается она меняет структуру: теперь растут не только цены, но и интервалы между приемами пищи. Всё чаще на завтрак — пустота. На обед — что-то скромное. На ужин — компромисс между кошельком и желудком.Сегодня, в середине июля 2025-го, уже ясно: к декабрю десятки тысяч пожилых украинцев не просто не смогут позволить себе "кусок мяса в неделю". Они вообще не смогут питаться — по-настоящему, регулярно, полноценно.Украина входит в осень с пустыми закромами. Государственные резервы проедены. Международная помощь на грани сворачивания. А если и будет, то пойдет на снаряды, дроны и в карманы клептоманов с Банковой. И главное, в обществе нет ни одного института, который мог бы сказать: "Достаточно. Мы не допустим голода". Далекие и недостижимые "эльфы" из ООН смотрит в другую сторону и даже не "выражают озабоченность". Власть кормит только силовиков. А народ снова кормит власть. Своим терпением и своей последней недоеденной картошкой.Новая фаза тотальной войны, которую Зеленский и Ко никак не хотят останавливать, это не только фронт и тыл. Это ещё и кухня. Не та, что в окопах. А та, где пенсионер считает хватит ли на килограмм гречки после коммуналки. Где мать-одиночка впервые за месяц покупает мясо и это куриная кожа. Где студенты отказываются от фруктов не потому, что не любят, а потому, что выбор стоит между бананом и маршруткой. Потребление на Украине теперь это битва. И в ней нет победителей. Есть только выжившие.Украинский рынок розничной торговли начинает разваливаться. Те, кто в апреле ещё продавал, в июле уже закрываются. Поставщики не выдерживают, издержки и неплатежи растут, спрос падает. Сетевые ритейлеры сворачивают ассортимент, переходят на "социальные пакеты" — дешёвые, безжизненные, часто некачественные. Базары умирают. Маленькие магазины в спальных районах перестают завозить овощи. Просто потому, что покупательская способность обнулилась.Даже в столице происходят вещи, немыслимые ещё пару лет назад: в некоторых районах почти исчезли с полок яблоки украинского происхождения. Нет не потому, что не урожай. А потому, что цена делает их "нецелесообразными" для бедного потребителя. Сельхозпроизводители правдами и неправда пытаются вытолкать продукцию на экспорт, иначе крах. Внутрь страны только из-под палки местной администрации. Продать здесь дорого нельзя: никто не купит. Продать дёшево невозможно: не покрывает себестоимости.В этом году на Украине случился парадокс: урожай есть, но его боятся. Боятся, что он окажется никому нужным. Что хлеб будет, а купить его смогут только судьи, полицейские и сотрудники налоговой. Все остальные будут экономить на хлебе. Страну, которая в ХХ веке дважды пережила искусственный голод, в XXI веке ее нынешняя власть загоняет в голод натуральный. И в этом нет никакой даже исторической иронии. Есть только политическое преступление. Потому что власть, которая знает о бедности и не предпринимает ничего, это уже не ошибка. Это уже выбор.Пенсии не индексируются. Прожиточный минимум — 2920 гривен (5553,27 рублей) — давно уже стал насмешкой. Минимальная зарплата в 7100 гривен (13502,81 рублей) — фикция. Реальный доход большинства украинцев не перекрывает даже стоимость базовой продуктовой корзины. По данным экономистов, уже сейчас каждый второй украинец вынужден ограничивать себя в еде. К декабрю будет каждый первый.Банковая, конечно, играет в инфографики. Говорят: "Инфляция снижается". Показывают красивые картинки. Демонстрируют таргетированные показатели. Но попробуйте объяснить это пенсионерке на рынке. Попробуйте рассказать ей, что инфляция 8%, когда у неё яйца подорожали в два раза, а мясо стало событием. Власть живёт в цифрах. Народ в безысходности. Это будет не война на выживание. Это будет война на истощение, но уже внутреннего фронта. Когда украинцы будут биться не с врагом, а со своим холодильником.Власть кормит народ. Но не хлебом, а ложью. Каждое заявление из кабинетов это попытка накормить отчаяние словами. Каждая пресс-конференция это мертвый язык в живом голодном обществе. Банковая говорит: "Всё под контролем". Но что именно под контролем? Разве что инерция падения. Потому что экономика давно уже не реагирует на управленческие сигналы. Рынки живут по своим законам. Люди по законам выживания. А власть по законам вымышленных побед. Сколько раз за последние месяцы Зеленский и его окружение говорили о стабилизации? О росте зарплат? О возвращении контроля над инфляцией? А теперь оглянитесь - в супермаркетах, где вдвое сократился ассортимент продукции. На рынках, где картошка снова стоит, как раньше мясо. В холодильниках стариков, где нет даже масла. И в глазах женщин, у которых в руках одна купюра и четыре голодных ребёнка.Самый страшный момент наступает не тогда, когда еды не хватает. А тогда, когда государство делает вид, что еды хватает, а ты сам виноват, что не дотягиваешь. Это и есть механизм внутренней ломки. Когда бедность становится не бедой, а виной. Именно в это состояние сегодня входит украинское общество. Общество, где бедных не жалеют, а обвиняют. Где пенсионеров не поддерживают, а высмеивают. Где семьи мобилизованных едят пшеничную кашу, а "волонтёры" проворачивают тендеры на импорт красной икры. Это уже не социальный кризис. Это гуманитарная деформация. Государство отказывается от социальной функции. Оно превращается в аппарат по мобилизации, фискализации и имитации. Оно перестаёт кормить, перестаёт лечить, перестаёт заботиться. Оно оставляет за собой только одно: право требовать.Но есть правда, от которой невозможно спрятаться ни за словами, ни за брифингами. С 2022 года по сегодняшний день Украина потеряла не менее 150 тысяч "лишних, сверхплановых" человек не на фронте, не под обстрелами, а внутри страны в домах, в поликлиниках, в стариковских квартирах. Они умерли не от прилета, а от холода, нищеты, одиночества и голода. Это те, кто умер без медицинской помощи. Те, кто не дожил до диагноза. Те, кого не забрали в больницу, потому что "мест нет". Те, кто просто не дожил до субботы, потому что год недоедал. Это не случайные смерти, это следствие. Следствие выжженной социальной политики, цифровой бездушности и циничного игнорирования слабых. Жертвы, сравнимые по масштабам с военными потерями. Жертвы, которые не считают. Которые не вспоминают. "Лишние люди" которых государство, по сути, предало. Многие, конечно, скажут, что это всё из-за войны. И они будут отчасти правы. Но правда глубже. Даже в условиях войны, при существующих последние три года беспрецедентных объёмах западной макрофинансовой помощи, украинская власть могла бы направить хоть часть этих ресурсов на спасение своих граждан, на поддержку пенсионеров, на помощь малоимущим, на защиту слабых. Но выбрала другое. Она тратит эти деньги на полицию, на СБУ, на армию чиновников и аппарат подавления. И бессовестно, бесконечно, циклопически ворует! Деньги, которые могли бы накормить, "греют ляжку" и дубинку на ней. И в этом главная вина не войны, а власти. Потому что эти смерти были не неизбежны. Они были результатом прагматичного выбора. Холодного, циничного, политического расчёта.Именно в таких условиях и происходит надлом. Когда человек перестаёт быть человеком, а становится статистической ячейкой: выжил — молодец. Не выжил — сам виноват. Когда еда превращается не в потребность, а в борьбу. За цену. За доступ. За право. Осенью 2025 года Украина рискует вступить в сезон, где главный приз не победа на фронте, а тарелка супа дома. Где магазины будут работать, но на полках - воздух. Потому что деньги закончились. А у первых лиц режима совесть закончилась намного раньше, если была когда-нибудь.И тогда в страну придёт новый голод. Не такой, как в 1933-м. И не такой, как в 1946-м. А голод нового типа - гибридный, латентный, структурный. Без массовых смертей, но с миллионами истощённых тел и разрушенных судеб. Вот к этому бодро так идёт киевский режим. Шагает уверенно, с патриотической песней. Пока элита летит в Давос, народ идёт в подвал за запасами. Пока министры получают премии, дети в школах будут приносить еду из дома, если дома она будет, конечно же. Пока НБУ рассказывает о таргете цен, на базарах и в небольших магазинчиках снова массово начинают просить еду в долг. Не верите? Спросите у своего холодильника. Он расскажет вам правду.О цинизме украинской власти, которая собирается на фоне вышеописанного провести грандиозный "молитвенный завтрак" - в статье Ростислава Ищенко "Молитва безбожников"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

украина, банковая, давос, владимир зеленский, михаил павлив, украина.ру, оон, сбу, мнения