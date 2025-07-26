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Необычный украинский БПЛА перехвачен в Запорожской области
Необычный украинский БПЛА перехвачен в Запорожской области - 26.07.2025 Украина.ру
Необычный украинский БПЛА перехвачен в Запорожской области
Российские специалисты перехватили сигнал и посадили в Запорожской области украинский БПЛА с оборудованием, маркированным компанией Silvus Technologies из США, которая производит продукцию для военных беспилотных систем. Об этом 26 июля сообщает РИА Новости
2025-07-26T04:32
2025-07-26T04:32
2025-07-26T04:32
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"Самое интересное находится внутри. Внутри находится не китайское оборудование. Есть предположение, что американские военные технологии там используются", — комментирует специалист начинку трофея.Перехваченный беспилотник самолётного типа имеет достаточно редкую схему с вертикальным взлётом и посадкой, когда тяга двигателей переводится с горизонтального в вертикальное направление. Теоретически эта схема может увеличить манёвренность БПЛА и во время выполнения боевой задачи.25 июля президент Украины Владимир Зеленский при посещении предприятия по производству беспилотников заявил о необходимости создания системы, способной применять не менее тысячи дронов-перехватчиков ежедневно. По его словам, украинская промышленность должна резко увеличить выпуск беспилотников для противодействия российским атакам.Однако эксперты сомневаются в реалистичности таких планов, учитывая истощение ресурсов Украины и проблемы с логистикой.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250725/rossiyskie-cherniki-byut-po-kharkovu-novye-drony-menyayut-pravila-igry-1065969676.html
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Украина.ру, Новости, СВО, Запорожская область, БПЛА, ВСУ, США, технологии
Необычный украинский БПЛА перехвачен в Запорожской области
Российские специалисты перехватили сигнал и посадили в Запорожской области украинский БПЛА с оборудованием, маркированным компанией Silvus Technologies из США, которая производит продукцию для военных беспилотных систем. Об этом 26 июля сообщает РИА Новости
"Самое интересное находится внутри. Внутри находится не китайское оборудование. Есть предположение, что американские военные технологии там используются", — комментирует специалист начинку трофея.
Перехваченный беспилотник самолётного типа имеет достаточно редкую схему с вертикальным взлётом и посадкой, когда тяга двигателей переводится с горизонтального в вертикальное направление. Теоретически эта схема может увеличить манёвренность БПЛА и во время выполнения боевой задачи.
25 июля президент Украины Владимир Зеленский при посещении предприятия по производству беспилотников заявил о необходимости создания системы, способной применять не менее тысячи дронов-перехватчиков ежедневно. По его словам, украинская промышленность должна резко увеличить выпуск беспилотников для противодействия российским атакам.
Однако эксперты сомневаются в реалистичности таких планов, учитывая истощение ресурсов Украины и проблемы с логистикой.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.