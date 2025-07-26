https://ukraina.ru/20250726/neobychnyy-ukrainskiy-bpla-perekhvachen-v-zaporozhskoy-oblasti-1065972736.html

Необычный украинский БПЛА перехвачен в Запорожской области

Необычный украинский БПЛА перехвачен в Запорожской области - 26.07.2025 Украина.ру

Необычный украинский БПЛА перехвачен в Запорожской области

Российские специалисты перехватили сигнал и посадили в Запорожской области украинский БПЛА с оборудованием, маркированным компанией Silvus Technologies из США, которая производит продукцию для военных беспилотных систем. Об этом 26 июля сообщает РИА Новости

2025-07-26T04:32

2025-07-26T04:32

2025-07-26T04:32

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"Самое интересное находится внутри. Внутри находится не китайское оборудование. Есть предположение, что американские военные технологии там используются", — комментирует специалист начинку трофея.Перехваченный беспилотник самолётного типа имеет достаточно редкую схему с вертикальным взлётом и посадкой, когда тяга двигателей переводится с горизонтального в вертикальное направление. Теоретически эта схема может увеличить манёвренность БПЛА и во время выполнения боевой задачи.25 июля президент Украины Владимир Зеленский при посещении предприятия по производству беспилотников заявил о необходимости создания системы, способной применять не менее тысячи дронов-перехватчиков ежедневно. По его словам, украинская промышленность должна резко увеличить выпуск беспилотников для противодействия российским атакам.Однако эксперты сомневаются в реалистичности таких планов, учитывая истощение ресурсов Украины и проблемы с логистикой.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250725/rossiyskie-cherniki-byut-po-kharkovu-novye-drony-menyayut-pravila-igry-1065969676.html

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