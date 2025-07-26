https://ukraina.ru/20250726/kotl-v-pokrovske-i-kolumbiytsy-vmesto-ischezayuschikh-ukraintsev-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-1065946665.html

Котёл в Покровске и колумбийцы вместо исчезающих украинцев. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Котёл в Покровске и колумбийцы вместо исчезающих украинцев. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 26.07.2025 Украина.ру

Котёл в Покровске и колумбийцы вместо исчезающих украинцев. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Украинские эксперты и военные на текущей неделе часто паниковали по поводу захода российской армии в Покровск и обсуждали перспективы войны на основании интервью главкомов ВСУ.

2025-07-26T07:07

2025-07-26T07:07

2025-07-26T07:07

эксклюзив

украина

запорожье

киев

александр сырский

валерий залужный

андрей ермак

вооруженные силы украины

financial times

сизо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058717922_0:39:1576:926_1920x0_80_0_0_fe5d8bf8e85ccd3129db2feae5e1f255.jpg.webp

На фоне стабильного отступления ВСУ почти по всей линии фронта нынешний главком ВСУ Александр Сырский собрался в новое контрнаступление, что вызвало недоумение у украинских военных, выживших после предыдущих попыток "контрнаступления".Условное контрнаступление СырскогоВ интервью американской Washington Post генерал Сырский заявил, что ВСУ снова пойдут в наступление, если Украина получит больше военной помощи. При этом Сырский признаёт нехватку систем ПВО, ракет, бронетехники и артиллерийских снарядов, а также проблемы с мобилизацией и финансированием зарплат военнослужащих. Иными словами, не хватает всего.Суть его заявления можно трактовать как желание сварить кашу из топора. Армия условного Парагвая могла бы победить армию Китая, если бы у неё было в тысячи раз больше солдат, вооружений и триллионы долларов. Многое было бы возможно по принципу "если бы да кабы".В интервью американскому изданию Сырский просит денег уже не только на вооружение, но и на зарплаты украинским военным. Примечательно также в его интервью признание того факта, что в прошлые контрнаступления украинские военные ходили буквально по заказу западных хозяев "незалежной". По его словам, Украину сильно критиковали за оборону и отступление, поэтому Сырскому нужно было предпринять нечто экстраординарное. Результатом его "экстраординарных" действий стали тысячи замороженных тел украинских военнослужащих, которых Киев отказывается забирать.Депутат Александр Дубинский пишет из СИЗО, что Сырского выпустили специально к прессе с тезисом "дайте оружия и денег — мы пойдём в наступление". Таким образом, по его мнению, Зеленский говорит Западу, что готов к любой, даже самой безумной провокации, лишь бы ему дали сохранить власть.Заявления Сырского можно считать ответом на репортажи в западных СМИ, в которых Украину снова критикуют за войну в обороне. В частности, на днях военный аналитик американского телеканала Sky News Майкл Кларк рассказывал, что украинцы, дескать, ещё могут предпринять некоторые неожиданные наступательные действия, предлагая ждать "сюрпризов" в Крыму. По поводу масштабного наступления Кларк говорил, что его сложно ожидать до следующей весны, так как Киеву ещё надо получить новое вооружение, набрать новых солдат и получить финансирование. По сути, Сырский впоследствии повторил все эти же тезисы.Вечная война ЗалужногоВслед за Сырским с планами продолжать войну и идти в контрнаступление выступил и бывший главком ВСУ Валерий Залужный, назначенный послом в Лондон. По его словам, если Украина не изменит стратегию защиты и подходы к мобилизации ресурсов, война может продолжаться до 2034 года."Если пытаться достичь перемирия без должных гарантий безопасности, есть риск, что война продлится до 2034 года", — заявил он в интервью изданию "Левый берег".Правда, для этого Украине опять же нужно больше денег, вооружений и людей. Такое затягивание войны, о котором говорят Залужный и Сырский, предполагает также продление военного положения на десятилетия, отмену выборов и сохранение у власти нынешней украинской клики.Заместитель начальника 4-го центра рекрутинга территориальной обороны Игорь Швайка (неонацист из "Свободы"* и бывший министр сельского хозяйства) рассказывает, что война надолго. "Этот посыл Валерий Залужный адресовал нашим партнёрам и некоторой категории наших людей, которые до сих пор мечтают об окончании войны за две-три недели", — рассказывает нацист.Подобные заявления свидетельствуют как минимум о неадекватной оценке ситуации на фронте и столь же неадекватной оценке ресурсов для ведения войны. Об этом же говорит и американская Financial Times, рассказывая о недавнем визите главы Офиса президента Андрея Ермака в Вашингтон. По данным издания, он хотел встретиться с главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, но встреча так и не состоялась. Однако Ермак подстерёг её в коридоре. Когда же Уайлз просто проходила мимо, Ермак успел крикнуть ей вслед: "Хочу сказать, что мы выигрываем войну". Однако Уайлз осталась к этому безучастна, пишет Financial Times.Окружение в ПокровскеО том, как именно Ермак "выигрывает" войну, ежедневно говорят украинские военные паблики и эксперты, докладывая о продвижении российской армии. В частности, на этой неделе украинские военные сообщали о заходе российских бойцов в Покровск (Красноармейск) — важный для экономики Украины центр по добыче коксующегося угля."Россияне действительно зашли в Покровск — ключевой узел на Днепр, Запорожье и Краматорск, — и это остаётся незамеченным", — паникует скандальная нардеп Марьяна Безуглая.Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников рассказывает, что в Покровск заходят российские подразделения из состава спецназа или десантных войск, но на подступах уже формируются группы из состава механизированных частей. По его словам, под Покровском украинские военные держатся исключительно на дронах, благодаря созданию так называемой kill-zone (участков, где господствуют дроны-камикадзе).Украинский военный эксперт из неонацистской партии "Свобода" Дмитрий Снегирёв рассказывает, что русские берут в кольцо Покровск, но при этом и в сам город заходят штурмовые группы."Появляется информация о мероприятиях российских ДРГ. Это не ДРГ в классическом понимании, это тактика штурмовых групп. Одна группа насчитывает от 8 до 12 человек. Задача — закрепиться в условиях городской застройки, и тогда достаточно трудно будет выбить. А потом — держать позиции до подхода дополнительных сил", — рассказывает Снегирёв о ситуации в Покровске.В то же время украинский паблик Deep State отмечает, что в Покровске увеличилось количество случаев гибели украинцев от дружественного огня.Украинский OSINT-проект "Ukrainian Militant" пишет, что линия обороны ВСУ в Покровске "ломается". "Россияне заходят с севера через Очеретино, с юго-запада — через Новосёловку и Елизаветовку, плюс давят в направлении Родинского", — пишет "Ukrainian Militant". Паблик взывает к украинскому командованию с призывом срочно принимать решения и "перестать врать, что всё под контролем". Если не выводить войска, пишет паблик, то в Покровске ВСУ потеряют "сотни подразделений, которые могли бы воевать и дальше".Украинский офицер с позывным "Алекс" сообщал 25 июля, что российские военные заходят и на окраины Степногорска под Запорожьем. Это стало возможным после недавнего взятия Каменского. "Противник также подтянул бронетехнику к Каменскому, по всей видимости, с целью в дальнейшем развить успех своей пехоты механизированным прорывом. Пока ситуация на этом участке не очень хорошая", — сетует украинский офицер. От Степногорска до Запорожья менее 30 км, что позволит обстреливать позиции украинских войск в городе уже из артиллерии.Ставка на наёмниковОсновной причиной отступления ВСУ украинские эксперты называют нехватку пехоты на позициях. Поскольку украинцы заканчиваются, западные "ястребы" последнее время активизировали набор наёмников. Украинские эксперты отмечали прибытие сотен наёмников из Колумбии. Депутат Дубинский пишет, что латиноамериканские картели, закупающие у чиновников ВСУ оружие, берут на себя обязательство помимо денег направлять на Украину своих бойцов. Так за последнее время, по его данным, прибыли более 2000 колумбийских наёмников, связанных с картелями. Их главная задача — обучение штурмовым операциям и использованию дронов.В репортаже на телеканале "1+1" на днях говорилось, что колумбийцы воюют преимущественно в Сумской области в составе 47-й бригады. Некоторых из них мотивируют деньги, так как Колумбия — небогатая страна. Другие — идейные боевики, которые ненавидят Россию, как ненавидели Советский Союз, участвуя в боях на стороне картелей против колумбийских партизан-коммунистов. Командир подразделения колумбийских наёмников рассказывал, что можно привлекать в месяц минимум по тысяче колумбийцев, но левое правительство этой страны выступает против и всячески мешает этому.Истощение бригад ВСУУполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова на этой неделе откликнулась на скандал в 60-й бригаде ВСУ. Скандал возник после сообщений боевого медика бригады Андрея Зотя, который возмущался, что даже тяжелораненых не списывают и не эвакуируют, чтобы "держать укомплектованность" бригады.Решетилова заявила, что военнослужащие этого подразделения находятся "на нуле" 200 дней подряд без ротации. Кроме того, она признала, что командир запрещает списывать раненых, потому что их некем заменить. По её словам, во многих других бригадах ситуация такая же."Сейчас мы истощаем людей под ноль. И восстановление этих людей иногда практически невозможно или занимает много времени. Я пытаюсь это донести до командующих, потому что у нас люди, извините, не одноразовые", — жаловалась военный омбудсмен в эфире телемарафона. Однако для решения проблем она лишь советует командирам "придумать какой-нибудь хороший план". На этом, собственно, её "помощь" заканчивается, так как иных полномочий у неё нет.Именно так Ермак "выигрывает" войну. Именно в таких условиях главком Сырский собрался в новый "контрнаступление", а бывший главком Валерий Залужный намерен воевать до 2034 года.* деятельность организации запрещена на территории РФЧитайте также: На грани катастрофы. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

украина

запорожье

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

эксклюзив, украина, запорожье, киев, александр сырский, валерий залужный, андрей ермак, вооруженные силы украины, financial times, сизо