Запад озабочен намерением Путина сделать Китаю "беспрецедентный подарок" - 24.07.2025 Украина.ру
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Запад озабочен намерением Путина сделать Китаю "беспрецедентный подарок"
Запад озабочен намерением Путина сделать Китаю "беспрецедентный подарок" - 24.07.2025 Украина.ру
Запад озабочен намерением Путина сделать Китаю "беспрецедентный подарок"
Президент России Владимир Путин намерен сделать для КНР "беспрецедентный подарок", пишет NetEase. Об этом 24 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-24T17:59
2025-07-24T18:00
новости
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сша
владимир путин
си цзиньпин
международные отношения
storm shadow
зрк patriot
военная техника
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По данным издания, Москва может поделиться с Пекином трофеями, добытыми в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). В "подарок Путина" могут войти образцы западной военной техники и такие боеприпасы, как британские крылатые ракеты Storm Shadow с современной элеронной начинкой или элементы ЗРК Patriot производства США. "Как только беспрецедентный государственный подарок Путина будет передан в Китай, Соединенные Штаты пожалеют об этом", — отмечается в статье.Там отмечено, что в Вашингтоне уже бьют тревогу высокопоставленные чины. Специалисты КНР могут изучить "подарок" и использовать его секреты для своих разработок, что сильно осложнит ситуацию для их визави в США. Вместе с тем "подарок Путина" улучшит отношения президента России с председателем КНР Си Цзиньпином. Два лидера вскоре вновь встретятся в Китае.В военных доктринах США прописаны ключевые угрозы и враги, главным из которых является КНР. Между Россией и Китаем формализованы отношения стратегического партнёрства и дружбы.Ранее в новостях: Лидеры США, России и Китая могут провести совместную встречу в Пекине в начале сентября Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, китай, россия, сша, владимир путин, си цзиньпин, международные отношения, storm shadow , зрк patriot, военная техника, военная помощь, сво, оружие
Новости, Китай, Россия, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, международные отношения, Storm Shadow , ЗРК Patriot, военная техника, военная помощь, СВО, оружие

Запад озабочен намерением Путина сделать Китаю "беспрецедентный подарок"

17:59 24.07.2025 (обновлено: 18:00 24.07.2025)
 
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Президент России Владимир Путин намерен сделать для КНР "беспрецедентный подарок", пишет NetEase. Об этом 24 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
По данным издания, Москва может поделиться с Пекином трофеями, добытыми в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).
В "подарок Путина" могут войти образцы западной военной техники и такие боеприпасы, как британские крылатые ракеты Storm Shadow с современной элеронной начинкой или элементы ЗРК Patriot производства США.
"Как только беспрецедентный государственный подарок Путина будет передан в Китай, Соединенные Штаты пожалеют об этом", — отмечается в статье.
Там отмечено, что в Вашингтоне уже бьют тревогу высокопоставленные чины. Специалисты КНР могут изучить "подарок" и использовать его секреты для своих разработок, что сильно осложнит ситуацию для их визави в США.
Вместе с тем "подарок Путина" улучшит отношения президента России с председателем КНР Си Цзиньпином. Два лидера вскоре вновь встретятся в Китае.
В военных доктринах США прописаны ключевые угрозы и враги, главным из которых является КНР. Между Россией и Китаем формализованы отношения стратегического партнёрства и дружбы.
Ранее в новостях: Лидеры США, России и Китая могут провести совместную встречу в Пекине в начале сентября
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