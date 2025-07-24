https://ukraina.ru/20250724/zapad-ozabochen-namereniem-putina-sdelat-kitayu-bespretsedentnyy-podarok-1065898706.html
Запад озабочен намерением Путина сделать Китаю "беспрецедентный подарок"
Запад озабочен намерением Путина сделать Китаю "беспрецедентный подарок" - 24.07.2025 Украина.ру
Запад озабочен намерением Путина сделать Китаю "беспрецедентный подарок"
Президент России Владимир Путин намерен сделать для КНР "беспрецедентный подарок", пишет NetEase. Об этом 24 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-24T17:59
2025-07-24T17:59
2025-07-24T18:00
новости
китай
россия
сша
владимир путин
си цзиньпин
международные отношения
storm shadow
зрк patriot
военная техника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063055916_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_acb2726e9b950aa5872d979559641c3a.jpg
По данным издания, Москва может поделиться с Пекином трофеями, добытыми в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). В "подарок Путина" могут войти образцы западной военной техники и такие боеприпасы, как британские крылатые ракеты Storm Shadow с современной элеронной начинкой или элементы ЗРК Patriot производства США. "Как только беспрецедентный государственный подарок Путина будет передан в Китай, Соединенные Штаты пожалеют об этом", — отмечается в статье.Там отмечено, что в Вашингтоне уже бьют тревогу высокопоставленные чины. Специалисты КНР могут изучить "подарок" и использовать его секреты для своих разработок, что сильно осложнит ситуацию для их визави в США. Вместе с тем "подарок Путина" улучшит отношения президента России с председателем КНР Си Цзиньпином. Два лидера вскоре вновь встретятся в Китае.В военных доктринах США прописаны ключевые угрозы и враги, главным из которых является КНР. Между Россией и Китаем формализованы отношения стратегического партнёрства и дружбы.Ранее в новостях: Лидеры США, России и Китая могут провести совместную встречу в Пекине в начале сентября Следите за новостями на сайте Украина.ру.
китай
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063055916_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_9a525fdc2dff2b39ddbc82bde26a54ab.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, россия, сша, владимир путин, си цзиньпин, международные отношения, storm shadow , зрк patriot, военная техника, военная помощь, сво, оружие
Новости, Китай, Россия, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, международные отношения, Storm Shadow , ЗРК Patriot, военная техника, военная помощь, СВО, оружие
Запад озабочен намерением Путина сделать Китаю "беспрецедентный подарок"
17:59 24.07.2025 (обновлено: 18:00 24.07.2025)
Президент России Владимир Путин намерен сделать для КНР "беспрецедентный подарок", пишет NetEase. Об этом 24 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
По данным издания, Москва может поделиться с Пекином трофеями, добытыми в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).
В "подарок Путина" могут войти образцы западной военной техники и такие боеприпасы, как британские крылатые ракеты Storm Shadow с современной элеронной начинкой или элементы ЗРК Patriot производства США.
"Как только беспрецедентный государственный подарок Путина будет передан в Китай, Соединенные Штаты пожалеют об этом", — отмечается в статье.
Там отмечено, что в Вашингтоне уже бьют тревогу высокопоставленные чины. Специалисты КНР могут изучить "подарок" и использовать его секреты для своих разработок, что сильно осложнит ситуацию для их визави в США.
Вместе с тем "подарок Путина" улучшит отношения президента России с председателем КНР Си Цзиньпином. Два лидера вскоре вновь встретятся в Китае.
В военных доктринах США прописаны ключевые угрозы и враги, главным из которых является КНР. Между Россией и Китаем формализованы отношения стратегического партнёрства и дружбы.
Следите за новостями на сайте Украина.ру
.