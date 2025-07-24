https://ukraina.ru/20250724/zapad-ozabochen-namereniem-putina-sdelat-kitayu-bespretsedentnyy-podarok-1065898706.html

Запад озабочен намерением Путина сделать Китаю "беспрецедентный подарок"

Запад озабочен намерением Путина сделать Китаю "беспрецедентный подарок" - 24.07.2025 Украина.ру

Запад озабочен намерением Путина сделать Китаю "беспрецедентный подарок"

Президент России Владимир Путин намерен сделать для КНР "беспрецедентный подарок", пишет NetEase. Об этом 24 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-07-24T17:59

2025-07-24T17:59

2025-07-24T18:00

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По данным издания, Москва может поделиться с Пекином трофеями, добытыми в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). В "подарок Путина" могут войти образцы западной военной техники и такие боеприпасы, как британские крылатые ракеты Storm Shadow с современной элеронной начинкой или элементы ЗРК Patriot производства США. "Как только беспрецедентный государственный подарок Путина будет передан в Китай, Соединенные Штаты пожалеют об этом", — отмечается в статье.Там отмечено, что в Вашингтоне уже бьют тревогу высокопоставленные чины. Специалисты КНР могут изучить "подарок" и использовать его секреты для своих разработок, что сильно осложнит ситуацию для их визави в США. Вместе с тем "подарок Путина" улучшит отношения президента России с председателем КНР Си Цзиньпином. Два лидера вскоре вновь встретятся в Китае.В военных доктринах США прописаны ключевые угрозы и враги, главным из которых является КНР. Между Россией и Китаем формализованы отношения стратегического партнёрства и дружбы.Ранее в новостях: Лидеры США, России и Китая могут провести совместную встречу в Пекине в начале сентября Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, китай, россия, сша, владимир путин, си цзиньпин, международные отношения, storm shadow , зрк patriot, военная техника, военная помощь, сво, оружие