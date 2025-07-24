Кого США назначат проигравшей стороной в конфликте на Украине и что покажет фронт — Голубовский - 24.07.2025 Украина.ру
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Кого США назначат проигравшей стороной в конфликте на Украине и что покажет фронт — Голубовский
Кого США назначат проигравшей стороной в конфликте на Украине и что покажет фронт — Голубовский - 24.07.2025 Украина.ру
Кого США назначат проигравшей стороной в конфликте на Украине и что покажет фронт — Голубовский
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру спрогнозировал большой торг спустя 50 дней после ультиматума президента США Дональда Трампа, а также проанализировал ситуацию на бирже и в российской экономике:
2025-07-24T08:12
2025-07-24T08:12
видео
украина
сша
россия
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дмитрий голубовский
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00:22 - Введёт ли Трамп сверхпошлины для партнёров России? 03:15 - С кем Трамп будет торговаться на мировом рынке? 04:12 - Очередной раунд переговоров в Стамбуле и оплата поставок оружия для Украины.11:40 - Об антикоррупционных структурах Украины.14:00 - О прогнозах по уровню инфляции и ставкам Центробанка.
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видео, украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий голубовский, видео
Видео, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Голубовский

Кого США назначат проигравшей стороной в конфликте на Украине и что покажет фронт — Голубовский

08:12 24.07.2025
 
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру спрогнозировал большой торг спустя 50 дней после ультиматума президента США Дональда Трампа, а также проанализировал ситуацию на бирже и в российской экономике:
00:22 - Введёт ли Трамп сверхпошлины для партнёров России?
03:15 - С кем Трамп будет торговаться на мировом рынке?
04:12 - Очередной раунд переговоров в Стамбуле и оплата поставок оружия для Украины.
11:40 - Об антикоррупционных структурах Украины.
14:00 - О прогнозах по уровню инфляции и ставкам Центробанка.
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