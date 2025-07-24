https://ukraina.ru/20250724/kogo-ssha-naznachat-proigravshey-storonoy-v-konflikte-na-ukraine-i-chto-pokazhet-front--golubovskiy-1065850451.html
Кого США назначат проигравшей стороной в конфликте на Украине и что покажет фронт — Голубовский
Кого США назначат проигравшей стороной в конфликте на Украине и что покажет фронт — Голубовский - 24.07.2025 Украина.ру
Кого США назначат проигравшей стороной в конфликте на Украине и что покажет фронт — Голубовский
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру спрогнозировал большой торг спустя 50 дней после ультиматума президента США Дональда Трампа, а также проанализировал ситуацию на бирже и в российской экономике:
2025-07-24T08:12
2025-07-24T08:12
2025-07-24T08:12
видео
украина
сша
россия
дональд трамп
дмитрий голубовский
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00:22 - Введёт ли Трамп сверхпошлины для партнёров России? 03:15 - С кем Трамп будет торговаться на мировом рынке? 04:12 - Очередной раунд переговоров в Стамбуле и оплата поставок оружия для Украины.11:40 - Об антикоррупционных структурах Украины.14:00 - О прогнозах по уровню инфляции и ставкам Центробанка.
украина
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россия
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий голубовский, видео
Видео, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Голубовский
Кого США назначат проигравшей стороной в конфликте на Украине и что покажет фронт — Голубовский
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру спрогнозировал большой торг спустя 50 дней после ультиматума президента США Дональда Трампа, а также проанализировал ситуацию на бирже и в российской экономике:
00:22 - Введёт ли Трамп сверхпошлины для партнёров России?
03:15 - С кем Трамп будет торговаться на мировом рынке?
04:12 - Очередной раунд переговоров в Стамбуле и оплата поставок оружия для Украины.
11:40 - Об антикоррупционных структурах Украины.
14:00 - О прогнозах по уровню инфляции и ставкам Центробанка.