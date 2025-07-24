https://ukraina.ru/20250724/kogo-ssha-naznachat-proigravshey-storonoy-v-konflikte-na-ukraine-i-chto-pokazhet-front--golubovskiy-1065850451.html

Кого США назначат проигравшей стороной в конфликте на Украине и что покажет фронт — Голубовский

Кого США назначат проигравшей стороной в конфликте на Украине и что покажет фронт — Голубовский - 24.07.2025 Украина.ру

Кого США назначат проигравшей стороной в конфликте на Украине и что покажет фронт — Голубовский

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру спрогнозировал большой торг спустя 50 дней после ультиматума президента США Дональда Трампа, а также проанализировал ситуацию на бирже и в российской экономике:

2025-07-24T08:12

2025-07-24T08:12

2025-07-24T08:12

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украина

сша

россия

дональд трамп

дмитрий голубовский

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00:22 - Введёт ли Трамп сверхпошлины для партнёров России? 03:15 - С кем Трамп будет торговаться на мировом рынке? 04:12 - Очередной раунд переговоров в Стамбуле и оплата поставок оружия для Украины.11:40 - Об антикоррупционных структурах Украины.14:00 - О прогнозах по уровню инфляции и ставкам Центробанка.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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видео, украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий голубовский, видео